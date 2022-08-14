Фармацевтическим компаниям дали указание активно разрабатывать лекарства от обезьяньей оспы

Столкнувшись со сложными событиями, связанными со вспышкой оспы обезьян в мире, Управление по лекарственным средствам Министерства здравоохранения обратилось к производителям фармацевтической продукции и материалов с просьбой увеличить импорт и активно разрабатывать лекарства от оспы обезьян.

В документе, отправленном 10 августа, агентство просило компании не отставать от разработки лекарств и вакцины от оспы обезьян в мире, получать доступ к источникам поставок лекарственных материалов и импортировать материалы во Вьетнам для разработки и производства лекарств.

Оно также попросило импортеров лекарств и материалов активно поддерживать связь с иностранными производителями, чтобы получить доступ к источникам поставок и изучить спрос среди отечественных медицинских учреждений.

Агентство заявило, что будет уделять максимальное внимание лицензированию оборота и импорта лекарств от обезьяньей оспы и лекарственных материалов в соответствии с правилами.

Вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, Министерство здравоохранения выпустило руководство по диагностике, лечению и профилактике оспы обезьян.

Во всем мире наблюдается рост числа новых случаев заражения обезьяньей оспой. Многие страны начали работу по разработке новых и более эффективных лекарств для лечения заболеваний.

Во Вьетнаме не зарегистрировано ни одного случая оспы обезьян, но все же существует риск проникновения этой болезни в страну./.