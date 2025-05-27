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НОВОСТИ

Фам Нят Выонг вошёл в топ-300 миллиардеров мира

Впервые состояние Фама Нят Выонга превысило 10 миллиардов долларов США, что позволило ему войти в число 300 самых богатых людей планеты и уверенно сохранить статус самого богатого человека Вьетнама.
  Миллиардер Фама Нят Выонг  
С начала 2025 года акции VIC выросли более чем на 125 %, в результате чего рыночная капитализация Vingroup достигла 13,7 миллиарда долларов США. Это укрепило позиции корпорации как крупнейшего частного предприятия на фондовом рынке Вьетнама.

Согласно последнему обновлению Forbes, Фама Нят Выонг занимает 277-е место в глобальном рейтинге миллиардеров.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается четыре миллиардера в долларах США: Нгуен Тхи Фыонг Тхао – председатель совета директоров Vietjet, состояние – 2,5 миллиарда долларов США (1 474-е место); Чан Динь Лонг – председатель Hoa Phat Group, 2,2 миллиарда долларов США (1 701-е место); Хо Хунг Ань – председатель Techcombank, 1,9 миллиарда долларов США (1 890-е место).

ИЖВ/ВИА

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