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Фам Нят Выонг вошёл в топ-300 миллиардеров мира
Согласно последнему обновлению Forbes, Фама Нят Выонг занимает 277-е место в глобальном рейтинге миллиардеров.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается четыре миллиардера в долларах США: Нгуен Тхи Фыонг Тхао – председатель совета директоров Vietjet, состояние – 2,5 миллиарда долларов США (1 474-е место); Чан Динь Лонг – председатель Hoa Phat Group, 2,2 миллиарда долларов США (1 701-е место); Хо Хунг Ань – председатель Techcombank, 1,9 миллиарда долларов США (1 890-е место).