Факторы привлекательности Вьетнама для японских фирм

Представитель Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) в Ханое Наказима Такео сообщил, что многие японские предприятия планируют расширять инвестиции во Вьетнаме, который высоко оценивается Японией и считается вторым привлекательным местом для инвестиций после США.

Выступив на конференции «Преодоление вызовов, использование возможностей, сотрудничество для развития», г-н Такео сказал, что несмотря на уменьшение прямых инвестиций из Японии в первой половине 2022 года, среди крупнейших инвестиционных партнеров, Вьетнам продемонстрировал впечатляющие темпы роста: более 59% в 2021 году и более 45% в этом году.

По результату опроса JETRO в 2021 г., 55% японских предприятий во Вьетнаме планирует расширять торговлю и обращают внимание на продукцию с добавленной стоимостью; 1.700 японских компаний во Вьетнаме считают, что Вьетнам является привлекательным местом после США.

Дав интервью газете «Мир и Вьетнам», в начале мая прошлого года, управляющий директор JETRO Сасаки Нобухико сообщил, что количество японских компаний увеличилось до 2.000 предприятий. Общая сумма инвестиционного капитала Японии составила 64,5 млрд. долл. США в 4.935 проектах во Вьетнаме. Он также повторил, что Вьетнам занимает 3-е место на экспортном рынке Японии, а Япония 4-е место на экспортном рынке Вьетнама.

Объясняв привлекательность Вьетнама для японских предприятий, управляющий Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Хаяси Нобумицу высоко оценил усилия Вьетнама по поддержанию макроэкономической стабильности.

Со своей стороны, директор института Хо Ши Мина в СпбГУ Владимир Колотов подтвердил, что стабильность политического режима, прозрачность и предсказуемость инвестиционной среды, открытие страны для иностранного капитала в некоторых областях, совершенствование правовой базы – все эти полезные условия для иностранных инвесторов.

Кроме этого, Вьетнам является молодой страной с возрастом жителей 25–54 года, доля которых 45% от всего населения, в 17,8% жителей имеют возраст 15-24 года. Вьетнам также отправил студентов-отличников и технических стажеров учиться в Японию. После учебы, они вернутся на родину и с полученным опытом работают в японских компаниях.

Таким образом, Вьетнам активно интегрируется в глобальную производственную цепочку, успешно сочетает использование зарубежного опыта со здоровым патриотизмом.