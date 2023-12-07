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У экономических драйверов есть хорошие возможности для роста в следующем году
Ранее поддержанию макроэкономической стабильности уделялось больше внимания, чем другим задачам, но в 2024 году НС решило сосредоточиться на стимулировании экономического роста, а не на макроэкономической стабильности, что отражает решимость ускорить рост и компенсировать спад, вызванный воздействием пандемии COVID-19 и глобальной экономикой в 2023 году, отметил Чан Куок Фыонг.
Говоря о возможностях трех драйверов роста в следующем году, он отметил, что экспорт восстанавливается, и его показатели улучшаются на протяжении нескольких месяцев, а динамика постепенно восстанавливается. Общий объем розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг увеличился более чем на 9 % и приблизился к двузначному росту.
Между тем, возможности для государственных инвестиций, прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и частных инвестиций в 2024 году «относительно позитивны», особенно для привлечения ПИИ благодаря результатам экономической дипломатии в этом году, отметил он, подчеркнув шансы притока ПИИ в такие новые области, как возобновляемая энергетика, производство полупроводников и другие области, способствующие социально-экономическому развитию.
Что касается частных инвестиций, то, несмотря на многочисленные трудности, ожидается, что рынки капитала, корпоративных облигаций и фондовых рынков продемонстрируют «относительно хорошую» способность к восстановлению в следующем году, продолжил он.
Заместитель министра отметил, что темпы роста в 6 - 6,5 %, что соответствует среднему целевому показателю на 2021 - 2025 годы, являются сложной задачей, поскольку пока невозможно предсказать все трудности, ожидающие нас в 2024 году. Однако, благодаря мерам, предложенным в Резолюции № 01, которая находится в стадии разработки и, как ожидается, будет издана правительством в начале 2024 года, министерство надеется достичь поставленной цели.