Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

У экономических драйверов есть хорошие возможности для роста в следующем году

Все три драйвера экономического роста - инвестиции, экспорт и потребление - имеют хорошие возможности в 2024 году, заявил заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг на очередной пресс-конференции правительства 6 декабря. Он отметил, что на своей недавней шестой сессии Национальное собрание (НС) приняло резолюцию о плане социально-экономического развития на 2024 год. Одной из важнейших целей является рост экономики на 6 - 6,5%.

Ранее поддержанию макроэкономической стабильности уделялось больше внимания, чем другим задачам, но в 2024 году НС решило сосредоточиться на стимулировании экономического роста, а не на макроэкономической стабильности, что отражает решимость ускорить рост и компенсировать спад, вызванный воздействием пандемии COVID-19 и глобальной экономикой в 2023 году, отметил Чан Куок Фыонг.

Говоря о возможностях трех драйверов роста в следующем году, он отметил, что экспорт восстанавливается, и его показатели улучшаются на протяжении нескольких месяцев, а динамика постепенно восстанавливается. Общий объем розничных продаж товаров и доходов от потребительских услуг увеличился более чем на 9 % и приблизился к двузначному росту.

Между тем, возможности для государственных инвестиций, прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и частных инвестиций в 2024 году «относительно позитивны», особенно для привлечения ПИИ благодаря результатам экономической дипломатии в этом году, отметил он, подчеркнув шансы притока ПИИ в такие новые области, как возобновляемая энергетика, производство полупроводников и другие области, способствующие социально-экономическому развитию.

Что касается частных инвестиций, то, несмотря на многочисленные трудности, ожидается, что рынки капитала, корпоративных облигаций и фондовых рынков продемонстрируют «относительно хорошую» способность к восстановлению в следующем году, продолжил он.

Заместитель министра отметил, что темпы роста в 6 - 6,5 %, что соответствует среднему целевому показателю на 2021 - 2025 годы, являются сложной задачей, поскольку пока невозможно предсказать все трудности, ожидающие нас в 2024 году. Однако, благодаря мерам, предложенным в Резолюции № 01, которая находится в стадии разработки и, как ожидается, будет издана правительством в начале 2024 года, министерство надеется достичь поставленной цели.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экспортеры орехов кешью из Кот-дИвуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Экспортеры орехов кешью из Кот-д'Ивуара изучают возможности сотрудничества с Биньфыоком

Делегация Ассоциации экспортеров кешью Кот-д'Ивуара (AEC-CI) провела 7 декабря рабочую встречу с представителями Ассоциации производителей кешью провинции Биньфыок, посвященную возможностям сотрудничества между двумя сторонами.
ПОДРОБНЕЕ

Top