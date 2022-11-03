У Ханоя есть основания для дальнейшего ускорения восстановления туризма

Ханой уже выполнил целевой показатель по притоку туристов на 2022 год, но считается, что у него есть условия для получения лучшего результата, и поэтому ему необходимо принять новые меры для ускорения восстановления туризма.

За первые 10 месяцев столицу посетило 15,38 млн. человек, что более чем в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным муниципального департамента туризма, это количество включало почти 983.000 международных туристов, прибывших в страну.

Благодаря этому результату Ханой превзошел установленный целевой показатель в 9-10 млн. туристов в этом году.

Это достижение объясняется тщательной подготовкой города к возобновлению туристической деятельности после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19.

После Дня воссоединения страны (30 апреля) и первомайских праздников Ханой запустил и модернизировал ряд продуктов и услуг, таких как ночная экскурсия по императорской цитадели Тханглонг, велосипедный тур по гончарной деревне Батчанг, пешеходная зона, окружающая древнюю крепость Шонтай, и пешеходная улица Чинь Конг Шон.

Нгуен Данг Тхао, глава правления исторического комплекса древней деревни Дыонглам, ранее говорил, что туристы часто отправлялись в Дыонглам на личных автомобилях на 1 день. Но благодаря некоторым новым продуктам, разработанным местными властями, таким как экскурсионный туризм, туризм в деревнях ремесленников, фототуры и пешеходная зона, окружающая древнюю крепость Шонтай, в местном туризме было зафиксировано значительное улучшение.

По его словам, за последние 6 месяцев количество бронирований номеров увеличилось на 30%.

Директор туристической компании Hanoitourist Ле Хонг Тхай сказал, что город удовлетворил спрос на поездки, особенно в День национального воссоединения и первомайские праздники, добавив, что у него еще много возможностей для достижения лучшего результата и он должен принять меры для содействия восстановлению туризма.

Он рекомендовал Ханою не только извлекать выгоду из ценностей наследия во внутренних районах или известных памятников в отдаленных районах, но и активизировать разработку новых туристических продуктов.

Чан Ши Тьен, заместитель начальника отдела развития сельских районов муниципального департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сказал, что сельскохозяйственный туризм развивается в городе уже несколько лет, но еще не достиг расцвета. Чтобы стимулировать сельскохозяйственный и ремесленный туризм в деревнях, властям следует разработать план развития туризма в рамках программы строительства сельских районов нового типа и приумножить такие модели, как гончарная деревня Батчанг и шелковая деревня Ванфук.

Некоторые эксперты считают, что из-за интенсивного развития городов у людей высокий спрос на отдых в выходные дни. Поэтому Ханою следует развивать фермерский туризм и использовать природные ценности для содействия отдыху и исследовательскому туризму.

Из отдаленной местности район Бави превратился в яркое туристическое направление благодаря оптимизации местных природных условий и особой культурной самобытности этнических меньшинств мыуонг и зао.

Заместитель председателя Народного комитета Бави Нгуен Дык Ань отметил, что ожидается, что в 2022 году район примет более 2 млн. туристов.

Некоторые эксперты также рекомендовали Ханою решительно улучшить качество туристических человеческих ресурсов, что, по их словам, важно для удовлетворения посетителей и повышения привлекательности города.

Фам Зием Хао, заместитель начальника отдела планирования и развития туристических ресурсов муниципального департамента туризма, сказала, что сектор поощряет предприятия и населенные пункты к разработке новых и уникальных туристических продуктов, основанных на преимуществах каждой области, отметив, что это способствует приобретению опыта, занятиям спортом, отдыху, здоровью и семейному туризму в районе Бави, городе Шонтай и уезде Шокшон; занятиям шопинг-туризмом в районах Донгань и Шокшон; наряду с ночным и кулинарным туризмом в Старом квартале.

В ближайшее время Департамент туризма разработает механизмы для оказания помощи предприятиям и населенным пунктам в создании и модернизации их туристических продуктов, добавила она.