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У фирм есть шансы стимулировать развитие вспомогательных отраслей на фоне притока ПИИ
Габор Флуит, председатель Европейской торговой палаты (EuroCham) во Вьетнаме, отметил, что усилия страны по улучшению инвестиционного климата принесли свои плоды, о чем свидетельствует значительное сокращение продолжительности административных процедур и применение онлайн государственных административных услуг во многих населенных пунктах, особенно в тех, где расположены многочисленные зоны экспортной переработки и такие промышленные зоны, как Хошимин, Биньзыонг, Донгнай и Куангнинь.
По данным Министерства планирования и инвестиций, объем иностранных инвестиций, зарегистрированных за первые девять месяцев 2023 года, составил 15,91 млрд долл. США, что является самым высоким показателем за последние пять лет.
Более того, во Вьетнаме также присутствует ряд гигантских транснациональных корпораций, в том числе Apple, Qualcomm, Nike, Morgan Stanley, Intel, GE, ACORN International, General Dynamics, Google.
Ле Нгуен Зуй Оань, заместитель директора Центра развития вспомогательных отраслей города Хошимин, отметил, что значительный приток ПИИ во Вьетнам означает и рост спроса на продукцию вспомогательных отраслей в цепочках поставок промышленных товаров. Поэтому отечественным предприятиям следует выбирать цепочки поставок, к которым можно присоединиться, чтобы поставлять продукцию вспомогательных отраслей и повышать стоимость своих товаров.
Однако и компании вспомогательных отраслей испытывают трудности, когда спрос на рынке переключается на продукцию и компоненты, обслуживающие искусственный интеллект, высокие медицинские технологии и электронику.
Чыонг Тхи Чи Бинь, заместитель председателя Вьетнамской ассоциации вспомогательных отраслей, рекомендует предприятиям внести изменения в выбор партнеров для поставки продукции, а также отметила, что вьетнамские компании сильны в машиностроительной отрасли, особенно в производстве изделий из алюминия, бронзы и пластмассы, которые пользуются спросом в США, Японии и Республике Корея.
Они должны активно выходить на зарубежные рынки и присоединяться к партнерам, продолжила она, добавив, что Министерству промышленности и торговли следует также поручить консультантам по зарубежной торговле изучать рыночный спрос и предоставлять своевременную информацию предприятиям.
Габор Флуит отметил, что предприятия ЕС инвестировали более 26 млрд долларов США в около 2250 проектов во Вьетнаме. Они наладили связи с местными компаниями, поэтому двусторонние связи станут более прочными для формирования и расширения глобальных цепочек поставок.
Для улучшения привлечения ПИИ он рекомендовал стране активно содействовать прозрачности правовой среды, модернизировать транспортную инфраструктуру, смягчить требования к визам и разрешениям на работу для иностранных специалистов, стимулировать бизнес к цифровой трансформации и зеленому переходу для преодоления новых технических барьеров на мировом рынке, в том числе в Европе.
Суббараму Майсор Венкатарамайя, руководитель подразделения R&D компании Bosch Vietnam, отметил, что ужесточение норм, регулирующих выбросы парниковых газов и охрану окружающей среды, а также повышение осведомленности об изменении климата стимулируют развитие автомобильной промышленности в области разработки электронных автомобилей и решений для получения чистой энергии. Недостаток электронных микросхем также привел к дефициту автомобилей и удорожанию производства топлива. Кроме того, конкуренция между поставщиками на всех уровнях и во всех отраслях достаточно жесткая.
Все эти факторы требуют от вьетнамских поставщиков быстрого перехода, адаптации и инноваций для устойчивого вхождения в глобальные цепи поставок, считает он.