У Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина новый руководитель

Член Политбюро и глава Организационной комиссии ЦК партии Чыонг Тхи Май (слева) вручает цветы новому руководители ЦК КСМХ. Фото: ВИА

Буй Куанг Хи, 1977 г.р., кандидат в члены ЦК КПВ и постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (КСМХ), был избран первым секретарем ЦК КСМХ на 11-й срок полномочий (2017-2022) 25 августа.

Буй Куанг Хи, 1977 г.р., кандидат в члены ЦК КПВ и постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (КСМХ), был избран первым секретарем ЦК КСМХ на 11-й срок полномочий (2017-2022) 25 августа.

Он заменяет Нгуен Ань Туана, назначенного Политбюро секретарем парткома провинции Бакнинь.

Хи из центральной провинции Нгеан имеет степень магистра права. С сентября 2016 года по ноябрь 2020 года он занимал пост секретаря Центрального комитета КСМХ на 10-м и 11-м сроках полномочий, а с декабря 2018 года по декабрь 2021 года - председателя Ассоциации вьетнамских студентов.

1 декабря 2020 года избран постоянным секретарем ЦК КСМХ. На 13-м всевьетнамском съезде партии избран кандидатом в члены ЦК КПВ 13-го созыва на срок полномочий 2021-2026 гг.

Поздравляя Хи с новой должностью, председатель Организационной комиссии ЦК партии Чыонг Тхи Май выразила надежду, что Хи и Секретариат ЦК КСМХ и впредь будут вести молодежное движение по всей стране к новым успехам, чтобы заслужить доверие Партии.

Получив новое задание, Хи пообещал усердно работать с высочайшим чувством ответственности в качестве руководителя организации с 6 млн. членов.



