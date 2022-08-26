Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

У Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина новый руководитель

Буй Куанг Хи, 1977 г.р., кандидат в члены ЦК КПВ и постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (КСМХ), был избран первым секретарем ЦК КСМХ на 11-й срок полномочий (2017-2022) 25 августа.
  Член Политбюро и глава Организационной комиссии ЦК партии Чыонг Тхи Май (слева) вручает цветы новому руководители ЦК КСМХ. Фото: ВИА  

Буй Куанг Хи, 1977 г.р., кандидат в члены ЦК КПВ и постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (КСМХ), был избран первым секретарем ЦК КСМХ на 11-й срок полномочий (2017-2022) 25 августа.

Буй Куанг Хи, 1977 г.р., кандидат в члены ЦК КПВ и постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (КСМХ), был избран первым секретарем ЦК КСМХ на 11-й срок полномочий (2017-2022) 25 августа.

Он заменяет Нгуен Ань Туана, назначенного Политбюро секретарем парткома провинции Бакнинь.

Хи из центральной провинции Нгеан имеет степень магистра права. С сентября 2016 года по ноябрь 2020 года он занимал пост секретаря Центрального комитета КСМХ на 10-м и 11-м сроках полномочий, а с декабря 2018 года по декабрь 2021 года - председателя Ассоциации вьетнамских студентов.

1 декабря 2020 года избран постоянным секретарем ЦК КСМХ. На 13-м всевьетнамском съезде партии избран кандидатом в члены ЦК КПВ 13-го созыва на срок полномочий 2021-2026 гг.

Поздравляя Хи с новой должностью, председатель Организационной комиссии ЦК партии Чыонг Тхи Май выразила надежду, что Хи и Секретариат ЦК КСМХ и впредь будут вести молодежное движение по всей стране к новым успехам, чтобы заслужить доверие Партии.

Получив новое задание, Хи пообещал усердно работать с высочайшим чувством ответственности в качестве руководителя организации с 6 млн. членов.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Заместитель премьер-министра выразил свою радость по поводу плодотворного сотрудничества между Вьетнамом и ООН за последние десятилетия, подтвердив, что вьетнамское правительство высоко ценит роль, которую ПРООН играет в поддержке развития во всем мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top