НОВОСТИ
У Вьетнама и Катара есть много возможностей, потенциала и благ для укрепления сотрудничества ради процветания
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства, работающего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, посол Нгуен Хи Хиеп сказал, что это первый визит премьер–министра Вьетнама в ближневосточную страну за последние 15 лет.
Визит, состоявшийся спустя 12 лет после визита эмира Катара во Вьетнам на высоком уровне, направлен на реализацию внешней политики всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва и соответствует плану укрепления связей между Вьетнамом и регионом Ближнего Востока и Африки на 2016-2025 годы.
Выбрав Катар в качестве пункта назначения своего турне в регион Персидского залива, премьер-министр Фам Минь Тьинь демонстрирует признание Вьетнамом потенциала и роли Катара на Ближнем Востоке, а также его стремление к развитию прочного и многогранного партнерства.
Визит обещает укрепить политическое доверие и открыть новую главу в двусторонних связях, в частности, привлечь катарские инвестиции во Вьетнам и открыть доступ вьетнамским товарам и услугам на региональные и катарские рынки, создавая беспроигрышный сценарий для обеих стран.
Лидеры обеих стран намерены обсудить пути расширения сотрудничества в области инвестиций, энергетики, авиации, сельского хозяйства, промышленности и продовольственной безопасности, а также активизировать обмены между людьми и партнерство в области образования, туризма, культуры, искусства и спорта.
В программу визита премьер-министра Фам Минь Тьиня входят переговоры с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, а также встречи с высокопоставленными катарскими лидерами, ключевыми экономическими чиновниками, представителями крупнейших катарских корпораций и предприятий.
Посол выделил энергетику и возобновляемые источники энергии как ключевую область сотрудничества. Обладая богатыми ресурсами нефти и газа, а также финансовым и технологическим потенциалом, Катар может сотрудничать с Вьетнамом в области передачи технологий и реализации энергетических проектов, особенно в сфере возобновляемых источников энергии. Кроме того, развивающаяся экономика Вьетнама, привлекательный инвестиционный климат и политика открытых дверей открывают выгодные возможности для катарских инвесторов в области производства, сельского хозяйства и услуг.
Вьетнам, входящий в число 40 крупнейших экономик мира и в число 20 ведущих стран мира по объему товарооборота, является важнейшим звеном в 16 соглашениях о свободной торговле (ССТ) с участием 60 крупнейших экономик региона и мира, что делает его предпочтительным объектом инвестиций среди стран Азии с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Он также полностью готов стать важным партнером Катара.
В сфере халяльной индустрии Вьетнам активно реализует стратегию развития международного сотрудничества до 2030 года, а Катар запустил программу «Халяльные средства к существованию», направленную на то, чтобы в ближайшем будущем стать мировым центром халяльной продукции.
В сфере образования и научных исследований потенциал программ обмена студентами и преподавателями, а также совместных научных исследований может повысить конкурентоспособность и потенциал обеих стран.
Что касается туризма и культуры, Нгуен Хи Хиеп предложил двум странам проводить культурные обмены и мероприятия по развитию туризма, чтобы повысить уровень взаимопонимания и сотрудничества.
Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны стран с аналогичной экспортной продукцией и сильными позициями, он посоветовал вьетнамским компаниям сосредоточиться на товарах, пользующихся спросом в Катаре, таких как сельскохозяйственная продукция, продукты питания, электроника, одежда, обувь и машины. Чтобы повысить конкурентоспособность, экспортерам следует обратить внимание на ценообразование, разнообразие вкусов и дизайн продукции, а также изучить рынок с самого начала, чтобы адаптировать свои стратегии к местным предпочтениям.
Поскольку обе страны привержены идее открытия рынков и облегчения доступа товаров, создаются условия для проведения более благоприятной политики, способствующей развитию бизнеса и инвестиционной деятельности. В дополнение к существующим механизмам сотрудничества изучаются новые механизмы в области труда, торговли и инвестиций, которые позволят существенно углубить и расширить двусторонние отношения, заключил он.