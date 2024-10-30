У Вьетнама и Катара есть много возможностей, потенциала и благ для укрепления сотрудничества ради процветания

В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства, работающего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, посол Нгуен Хи Хиеп сказал, что это первый визит премьер–министра Вьетнама в ближневосточную страну за последние 15 лет.