У Вьетнама еще возможности для развития молочной промышленности

Общество все активнее развивается, спрос на молоко со стороны потребителей во всем мире, а также в стране становится все более высоким, поэтому рынок молочных продуктов по-прежнему очень широк и динамичен, особенно свежего молока в стране. Между тем в мире, США и Канаде ощущается серьезная нехватка детских смесей. Нынешний сбой в цепочке поставок некоторых сельскохозяйственных продуктов показывает, что Вьетнаму необходимо развиваться быстрее и больше с точки зрения молочного стада и производительности молока, чтобы лучше удовлетворять внутренний спрос.

От периода отсутствия дойных коров до настоящего времени во Вьетнаме насчитывается более 28.000 молочных ферм и фермерских хозяйств, занимающихся разведением молочных коров с общим молочным стадом почти 375 тыс. голов, производительность свежего молока достигла более 1,2 млн. тонн, удовлетворив более 42% потребности клиентов в молоке, остальное, почти 60% приходится импортировать.

По словам Тонг Суан Чиня, заместителя директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, общая производительность свежего коровьего молока внутри страны вносит значительный вклад в обеспечение молочных продуктов как для внутреннего потребления, так и для экспорта. По данным Вьетнамской молочной ассоциации, общий доход молочной отрасли оценивается в 119.385 млрд. донгов в 2021 году, что примерно на 5% больше, чем в 2020 году.

По данным Главного статистического управления, в период с 2015 по 2021 год общее стадо дойных коров имеет средний рост на 3,77%. Производительность жидкого молока в стране в 2021 году оценивается в 1.770,1 млн. литров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Общий выпуск сухого молока в 2021 году составит 151,5 тыс. 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2020г.

За прошедшее время молочное животноводство страны хорошо развилось и постепенно приближается к странам в мире, имеющим развитое молочное животноводство. Средний удой дойных коров в стране к 2020 году достигнет более 5.300 кг/гол/год. Этот показатель довольно высок по сравнению с другими странами с аналогичными условиями.

По словам Тонг Суан Чиня, в настоящее время молочное животноводство Вьетнама находится на лидирующей позиции в Юго-Восточной Азии по уровню индустриализации отрасли животноводства и переработки молока. Темпы роста производительности всегда выше, чем темпы роста молочного поголовья, и в настоящее время продуктивность молочных коров во Вьетнаме опережает другие страны региона.

Методы ведения животноводства претерпели положительные изменения, образовав множество эффективных связанных цепочек в производстве, а уровень связанных цепочек в молочном животноводстве в настоящее время составляют самый высокий - почти в 100% в производственном секторе.

Помимо постепенного обеспечения внутреннего потребления, молочная отрасль также активно ищет и расширяет экспортные рынки. Экспорт молока и молочных продуктов из Вьетнама увеличивается по видам, объему и стоимости в 48 стран мира, при этом экспортный оборот в 2021 году составит более 300 млн. долл. США. В настоящее время существует 8 вьетнамских предприятий с 12 молочными заводами, которым Китай присвоил коды экспорта молока на этот рынок.

Доц., доктор. Хоанг Ким Жао, председатель Вьетнамской ассоциации крупного рогатого скота, сказал, что возможности для развития молочного животноводства в нашей стране очень велики.

В последние годы сформировалось множество моделей развития молочных коров. Совсем недавно Vinamilk сотрудничала с провинцией Шонла, чтобы построить проект «Молочный райский комплекс Мокчау». Общий объем инвестиций в проект составляет 3.150 млрд. донгов, а размер стада - 4.000 коров. Ожидается, что он будет давать 20 млн. литров свежего молока в год. Это замкнутая и современная сельскохозяйственная экосистема, состоящая из высокотехнологичной молочной фермы, сочетающей экотуризм и высокотехнологичный завод по переработке молока.

Проект также включает в себя высокотехнологичный завод по переработке молока Мокчау площадью 26 га, общий объем инвестиций в 2 фазы с проектной мощностью, оцениваемой почти в 500 тонн молока в сутки (этап 1) и, возможно, увеличением до 1.000 тонн. молока/день в фазе 2.

За прошедшее время в последние годы было разработано много политик по поддержке и содействию развитию животноводства; включая политику в областях научных исследований, распространения сельскохозяйственных знаний, поощрения инвестиций, помощи при стихийных бедствиях, борьбы с болезнями. До сих пор эта политика применялась на практике, привлекая людей и бизнес к инвестированию в развитие животноводства, переработку и потребление молочных продуктов внутри страны и на экспорт.

В частности, ожидается, что Стратегия развития животноводства на период 2021-2030 гг., с видением 2045 г., утвержденная премьер-министром, придаст значительный импульс устойчивому развитию отрасли животноводства; в том числе молочному животноводству.

Чтобы быстро увеличить молочное стадо, животноводческая отрасль проводит политику ускорения, интенсивного развития и передачи научно-технических достижений и методов селекции в соответствии с производственной цепочкой от племенного производства, переработки пищевых продуктов и консервации до потребления продукции, этапов, связанных с брендингом продукта.