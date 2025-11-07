НОВОСТИ
Ущерб от тайфуна №13 превысил 170 млрд донгов: провинция Даклак мобилизует силы для ликвидации последствий
В провинции Даклак дожди от умеренных до сильных продолжались с 3 по 7 ноября, количество осадков составляло в среднем 150–250 мм, местами более 300 мм. Зафиксированы большие объемы осадков в районах Суэнлань (311,4 мм), Кыамунг (301,2 мм), Суанлам (295,8 мм), что оказало существенное влияние на хозяйственную деятельность и жизнь населения. Несмотря на солнечную погоду в восточных районах провинции, приток воды в реки вызвал подтопления и привести к изоляции отдельных районов, в ряде населённых пунктов передвижение возможно только на лодках.
По предварительным данным, в результате непогоды 2 человека погибли, 2 получили ранения; 12 домов полностью разрушены; 326 домов частично повреждены, 147 домов затоплены.
Около 54 000 плавучих садков для аквакультуры пострадали, ущерб оценивается примерно в 21 млрд донгов (около 30%). На участках дорог в коммунах Эаклы, ТуиАнНам и Донгсуан отмечены локальные размывы и затопления. Особенно серьёзные разрушения зафиксированы на укрепительном сооружении Батьданг, предварительная оценка ущерба — 150 млрд донгов.
Народный комитет провинции Даклак оперативно издал ряд указаний о предупреждении, реагировании и ликвидации последствий стихийного бедствия. Все ведомства провинции действуют по принципу «заблаговременно и на опережение», принимая максимальные меры для обеспечения безопасности населения и минимизации ущерба.
По состоянию на утро 7 ноября, эвакуация населения из опасных зон завершена. Всего переселены 2 625 семей (почти 8 000 человек) из зон воздействия тайфуна и более 1 200 человек из районов подтоплений — в безопасные места.
Военные и правоохранительные силы мобилизовали тысячи сотрудников, транспорт, лодки и спасательные катера для помощи населению. Пограничные силы организовали принудительное возвращение 100 жителей, находившихся на плавучих садках, на берег для безопасного укрытия. Военные и полиция находятся в состоянии повышенной готовности для реагирования на чрезвычайные ситуации. В прибрежных коммунах и кварталов действует принцип «четыре на месте» и «три готовности»; проводится обследование зон возможных оползней и эвакуация населения при необходимости.
На речных бассейнах уровни воды находятся на отметках предупреждения 1–2. Гидроэлектростанции Кронгхнанг, Сонгхинь, Сонгбаха осуществляют сброс воды в соответствии с режимом межбассейнового регулирования для снижения паводка в нижнем течении. Система водохранилищ провинции в целом остаётся безопасной, серьёзных аварий не зафиксировано.