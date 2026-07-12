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НОВОСТИ

Ущерб от наводнения в общине Мыонгла провинции Шонла оценивается в 25 млрд донгов

В общине Мыонгла провинции Шонла ночью 10 июля и утром 11 июля прошли очень сильные дожди.
  В провинции Шонла проводятся поисково-спасательные операции. Фото: ВИА 
По предварительным оценкам, ущерб составил около 25 млрд донгов (более 950 тысяч долларов). Были повреждены два учебных помещения и 19 жилых домов, из них три полностью разрушены, людей пришлось срочно эвакуировать. Паводковый поток уничтожил 120 гектаров рисовых полей и 35 гектаров других культур. Сильные дожди смыли многие участки дорог, транспортное сообщение нарушено.

Народный комитет общины Мыонгла направил специальные спасательные группы на места происшествий для оказания помощи населению и эвакуации жителей из опасных мест. Были мобилизованы сотрудники милиции, военные и силы ополчения для ликвидации последствий стихии. Также развернуто круглосуточное дежурство и реализован принцип «четырех источников ресурсов на месте» для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

VOV/VNP

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