НОВОСТИ
Ущерб от наводнения в общине Мыонгла провинции Шонла оценивается в 25 млрд донгов
Народный комитет общины Мыонгла направил специальные спасательные группы на места происшествий для оказания помощи населению и эвакуации жителей из опасных мест. Были мобилизованы сотрудники милиции, военные и силы ополчения для ликвидации последствий стихии. Также развернуто круглосуточное дежурство и реализован принцип «четырех источников ресурсов на месте» для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.