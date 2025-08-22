Báo Ảnh Việt Nam

Ученые из Севастополя и Вьетнама создадут подводные системы связи

СевГУ и Ханойский университет начинают совместные исследования подводной связи … Исследование посвящено организации подводной связи на небольших расстояниях – например, для передачи данных между автономным роботом и причальным устройством, – говорится в сообщении. Севастопольский государственный университет (СевГУ) вместе с Ханойским университетом науки и технологий во Вьетнаме разработает системы подводной связи и навигации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза города федерального значения Россий.

Отмечается, что у первых опытных образцов систем уже отмечается высокая скорость передачи данных – до 1 мегабита в секунду. Это критически важно для задач с использованием подводных роботов. Осенью команда вуза намерена подать проект на совместный российско-вьетнамский конкурс Российского научного фонда

ВИА/ИЖВ

