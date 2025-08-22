НОВОСТИ
Ученые из Севастополя и Вьетнама создадут подводные системы связи
– СевГУ и Ханойский университет начинают совместные исследования подводной связи … Исследование посвящено организации подводной связи на небольших расстояниях – например, для передачи данных между автономным роботом и причальным устройством, – говорится в сообщении.
Отмечается, что у первых опытных образцов систем уже отмечается высокая скорость передачи данных – до 1 мегабита в секунду. Это критически важно для задач с использованием подводных роботов. Осенью команда вуза намерена подать проект на совместный российско-вьетнамский конкурс Российского научного фонда