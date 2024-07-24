Ученые впечатлены стилем и видением Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и делегаты поют песню о президенте Хо Ши Мине во время церемонии подношения цветов к памятнику президенту Хо Ши Мину на территории Музея азиатских цивилизаций в Сингапуре 12 сентября 2012 года. Фото: ВИA

В сентябре 2012 года Нгуен Фу Чонг посетил Сингапур с официальным визитом, во время которого он выступил с речью "За мир Юго-Восточной Азии, стабильность, сотрудничество и развитие" в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю, получившей высокую оценку.



Доцент доктор Ву Минь Хыонг, вьетнамский преподаватель школы, сказал, что на него произвели огромное впечатление скромность и проницательность речи главы партии, который заявил, что Вьетнам всегда дорожит отношениями с Сингапуром и надеется перенять опыт Сингапура на пути к процветанию.



По словам преподавателя, он до сих пор помнит впечатляющие ответы главы партии на вопросы участников после выступления. По его словам, картина, которую Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подарил школе, висит на видном месте - рядом с кабинетом директора.



Ву Минь Хыонг, который много раз встречался с главой партии, сказал, что никогда не забудет глаза Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, когда тот предложил Вьетнаму поставить цели на 2030 год - год 100-летия основания Коммунистической партии Вьетнама - и 2045 год - столетие независимого Вьетнама, чтобы стать развитой страной наравне с другими странами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).



"Я видел его глаза - глаза товарища, члена семьи и очень ответственного руководителя", - заявил Ву Минь Хыонг, добавив, что они вселили в ученого уверенность в великом наследии, которое глава партии оставил нынешнему поколению лидеров, и в его видении того, как привести Вьетнам к процветанию в ближайшие десятилетия.



Кишор Махбубани, бывший сотрудник Министерства иностранных дел Сингапура, занимавший тогда должность декана Школы государственной политики имени Ли Куан Ю, а в настоящее время являющийся почетным ученым Института азиатских исследований Национального университета Сингапура (NUS), вспоминает, как ему довелось слушать речь главы Вьетнамской партии и получить ответы на свои вопросы от лидера. Он сказал, что на него произвела большое впечатление уверенность Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, когда он отвечал на вопросы во время мероприятия.



Махбубани считает, что именно по этой причине Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг стал "одним из самых успешных лидеров Вьетнама".



Достижения Вьетнама в экономическом развитии за последние 20-30 лет являются чрезвычайно особенными по всем меркам. В некоторых аспектах встреча с лидером, ответственным за выдающееся развитие Вьетнама, стала для школы замечательным опытом. "Для нас была большая честь принимать его у себя", - заявил он.



Выражая свое впечатление от успехов Вьетнама под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, Махбубани отметил, что самым сильным отпечатком покойного лидера было его тщательное обдумывание того, как Вьетнам может добиться успеха в экономическом развитии.



Во многих отношениях одним из самых мудрых решений, принятых Вьетнамом по окончании холодной войны, был переход к экономическому развитию и поиск партнеров для сотрудничества, и одним из них стал Сингапур, отметил он.



Бывший сотрудник МИД Сингапура подчеркнул, что существует множество причин, по которым Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг стал одним из самых успешных вьетнамских лидеров.

Он подчеркнул, что не каждая страна, обладающая ресурсами, так развита, как Вьетнам, и уточнил, что успех Вьетнама под руководством Нгуен Фу Чонга показал, что в стране есть талантливые лидеры, которые принимают мудрые решения для содействия экономическому развитию и обеспечения более процветающей жизни.



Махбубани также высоко оценил внешнюю политику Вьетнама под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и способность Вьетнама ориентироваться во все более сложной международной и региональной геополитической обстановке.



Ученый, занимающийся геополитикой более 50 лет, считает, что в мире есть лишь несколько стран, которые имеют мудрую геополитическую стратегию, и Вьетнам - одна из них.

Он сказал, что верит, что, хотя Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг ушел из жизни, другие руководители Вьетнама обеспечат продолжение наследия и усилий партийного лидера, направив их на создание хорошего управления, формирование правильной экономической политики и искоренение коррупции.



