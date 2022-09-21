Учебный курс для повышения квалификации военных наблюдателей ООН

20 сентября в Ханое Департамент операций по поддержанию мира Вьетнама (Министерство национальной обороны) открыл Курс подготовки военных наблюдателей Организации Объединенных Наций (ООН) при поддержке Программы США «Инициатива глобальных миротворческих операций» (GPOI).

Его цель - подготовка офицеров Вьетнамской народной армии, которые собираются присоединиться к миротворческим миссиям ООН.

Это возможность для Департамента операций по поддержанию мира Вьетнама получить опыт организации международных учебных курсов, способствующий реализации цели создания во Вьетнаме учебного центра миротворческих операций ООН регионального и международного стандарта. Это также укрепляет взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между Вьетнамом, США и международными партнерами в области миротворческой деятельности ООН.

В дополнение к более чем 20 вьетнамским слушателей, в курсе принимают участие 6 слушателей из Монголии, Непала и Шри-Ланки.

Курс, проходящий в течение 3 недель, позволит получить базовые знания о миротворческих операциях ООН, таких, как: Принципы и характер миротворческих операций ООН; правовая основа операций ООН по поддержанию мира; возложение задач, организационная структура, функции, задачи и деятельность представительства; командно-управленческая работа; охрана и безопасность, аспекты защиты гражданского населения, военно-гражданская координация, гуманитарная помощь, права человека, управление связью...

По словам генерал-майора Хоанг Ким Фунга, директора Департамента операций по поддержанию мира во Вьетнаме, это первый очный курс, организованный с участием международных лекторов и слушателей после пандемии COVID-19. Это отражает быструю адаптацию департамента к постпандемической ситуации, чтобы лучше подготовить вьетнамскую миротворческую силу к миссиям ООН.