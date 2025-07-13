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Участие частного сектора способствует нормализации отношений между Вьетнамом и США
Еще до нормализации отношений в 1995 году, когда эмбарго против Вьетнама еще действовало, ряд американских компаний и инвесторов предусмотрительно изучили возможности Вьетнама. По его словам, среди первых компаний были Caterpillar Inc. и Citi, которые открыли свои офисы в Ханое в 1993 году.
После нормализации ситуации американские компании стали чаще появляться во Вьетнаме. Например, компания Boeing работает во Вьетнаме уже 30 лет и сейчас расширяет свое присутствие в сфере аэрокосмического сотрудничества. Другие крупные компании, такие как American Express, AT&T и Bank of America, вскоре последовали за ними в различных секторах - от финансов и телекоммуникаций до производства и энергетики. Сегодня подавляющее большинство крупных американских брендов присутствуют во Вьетнаме и поддерживают прочные партнерские отношения с вьетнамскими предприятиями, провинциальными властями и правительственными министерствами.
По мнению вьетнамского посла, участие частного сектора способствовало продвижению процесса нормализации по четырем основным направлениям.
Во-первых, присутствие американских компаний во Вьетнаме стало ощутимым доказательством нормализации - не только как политического соглашения, но и как реальной действительности. Американские инвестиции повысили авторитет Вьетнама на международной арене, привлекли новые волны интереса со стороны глобальных компаний и инвесторов и помогли ускорить интеграцию страны в мировую экономику.
Во-вторых, обмен товарами, услугами, технологиями и идеями способствовал укреплению взаимопонимания, доверия и прочных связей. По мере того как делились прибылью, все больше переплетались более широкие интересы двух стран. Благодаря этому процессу сотрудничество с частным сектором стало опорой стабильности и безопасности в двусторонних отношениях в целом.
В-третьих, американские компании вносили свой вклад не только в торговлю, но и в развитие провинций, модернизацию инфраструктуры, обучение и поддержку гуманитарной деятельности. Этот вклад изменил жизнь, а во многих местах изменил облик целых сообществ.
И в-четвертых, если на ранних этапах сотрудничества между правительствами двух стран была заложена основа для делового взаимодействия, то успех американских компаний во Вьетнаме, в свою очередь, стал катализатором более глубокого сотрудничества между правительствами.
С другой стороны, по словам Нгуен Куок Зунга, вьетнамские компании все активнее инвестируют в США. FPT Corporation, Sovico Group, VinFast и ряд других компаний открыли офисы или установили партнерские отношения, которые создают рабочие места и вносят непосредственный вклад в экономику США. Даже вьетнамский банк SHB объявил о планах по расширению операций на американском рынке. Эти инвестиции еще больше сближают две страны.
Он отметил, что сегодня Вьетнам уверенно вступает в новую эру развития, движимый передовыми технологиями, инновациями, цифровой трансформацией и устойчивым ростом. Эти приоритеты создали благоприятные условия для американского бизнеса, чтобы использовать свои сравнительные преимущества, получая при этом выгоду от динамичного роста частного сектора Вьетнама.
По словам заместителя помощника госсекретаря США Эндрю Херрапа, всеобъемлющее стратегическое партнерство между США и Вьетнамом - это не просто инициатива между правительствами, оно также поддерживается деловыми кругами и населением обеих стран.
“Это способ расширить связи между людьми, способствовать академическому сотрудничеству и укрепить связи в области безопасности. Это также обеспечивает основу для укрепления экономического сотрудничества между нашими двумя странами”, - сказал Эндрю Херрап.
Он подчеркнул, что это экономическое партнерство является краеугольным камнем двусторонних отношений, способствующим инновациям, развитию и процветанию.
Продвигаясь вперед, Эндрю Херрап отметил, что существуют возможности для углубления американо-вьетнамского экономического сотрудничества по целому ряду вопросов, включая борьбу с незаконными перевозками, усиление защиты прав интеллектуальной собственности, противодействие кибермошенническим операциям, управление торговлей и товарами двойного назначения, привлечение высококачественных инвестиций и создание надежных цифровых сетей.
“В частности, по мере того, как Вьетнам переходит к технологичной цифровой экономике, инвестирует в свою энергетическую сеть и укрепляет роль частного сектора как движущей силы экономического роста, мы надеемся, что американские компании будут играть ведущую роль на следующем этапе развития Вьетнама”, - сказал американский дипломат.