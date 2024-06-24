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Участие премьер-министра в совещании ВЭФ открывает возможности для экономической интеграции Вьетнама

Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров ВЭФ в городе Далянь провинции Ляонин (Китай) откроет возможности для экономической интеграции Вьетнама, заявил посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май.
Посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май. Фото: ВИA
В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) в преддверии поездки премьер-министра с 24 по 27 июня, посол сказал, что тот факт, что глава вьетнамского правительства приглашается на мероприятие уже два года подряд, свидетельствует о высокой оценке ВЭФ и международного делового сообщества роли Вьетнама и его вклада в глобальное и региональное экономическое развитие.

Он отметил важность участия премьер-министра. Во-первых, встречи премьер-министра с лидерами, политиками и представителями мирового бизнес-сообщества на ВЭФ откроют возможности для экономической интеграции Вьетнама. Это также шанс для Вьетнама рассказать миру о своих выдающихся достижениях в социально-экономическом развитии за последнее время, продвинуть образ динамичного Вьетнама, который активно интегрируется в мир и становится привлекательным направлением для глобальных корпораций, тем самым способствуя взаимовыгодному сотрудничеству и привлечению ресурсов для развития страны.

Во-вторых, благодаря ВЭФ Вьетнам может понять новые вызовы и тенденции в мировой экономике; обменяться мнениями о подходах к развитию и управлению на национальном и глобальном уровнях; внести свой вклад в решение общих мировых проблем, таких как стимулирование экономического роста, развитие новых отраслей промышленности, реагирование на изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности, сказал он.

В-третьих, это также возможность для Вьетнама расширить обмены и продвинуть отношения с другими странами, партнерами и международными организациями, еще больше укрепить позиции и престиж страны, подтвердить свою роль активного и ответственного члена международного сообщества, способствуя эффективной реализации внешнеполитического курса, определенного 13-м всевьетнамским партийным съездом, продолжил он.

В-четвертых, участие премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной вьетнамской делегации будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и партнерства с ВЭФ и его членами в таких областях, как зеленый переход, цифровая трансформация, энергетика и наука-технологии, добавил посол Фам Шао Май.

Премьер-министр проведет переговоры и двусторонние встречи с высокопоставленными лидерами Китая, которые играют важную роль в укреплении политического доверия и реализации общего понимания и соглашений высокого уровня между двумя сторонами.

В частности, он выступит со специальной речью на открытии сессии вместе с китайским премьером Ли Цянем и другими иностранными лидерами. Вьетнамский лидер также выступит с речью на заседаниях и будет председательствовать на диалогах с представителями бизнеса.

ИЖВ/ВИА

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