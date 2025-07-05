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Участие премьер-министра в саммите БРИКС подтверждает растущий авторитет Вьетнама в мире
В БРИКС входят 11 крупнейших стран с развивающейся экономикой, на долю которых приходится почти половина населения и территории земного шара, а также значительная часть мирового ВВП и торговли. Партнерство способствует миру, безопасности и развитию.
В качестве партнера Вьетнам получает возможность участвовать в инициативах БРИКС, формируя более справедливый и инклюзивный международный порядок.
Посол подчеркнул основные преимущества для Вьетнама, такие как укрепление международного авторитета, расширение экономического сотрудничества с членами БРИКС в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и технологий, а также возможность внести свой вклад и перенять опыт БРИКС в области здравоохранения, изменения климата и технологий. Это соответствует внешней политике Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и международную интеграцию, сбалансированность глобальных отношений, сказал он.
Дипломат подчеркнул, что вхождение Вьетнама в число стран-партнеров БРИКС подчеркивает его стремление к повышению роли развивающихся стран, укреплению международной солидарности и многосторонности на основе уважения международного права.
Саммит, организованный Бразилией под девизом «Укрепление сотрудничества стран Юга для более инклюзивного и устойчивого управления», уделяет приоритетное внимание глобальному сотрудничеству в области здравоохранения, торговле, реагированию на изменение климата, управлению ИИ, архитектуре многостороннего мира и укреплению институтов, что тесно связано с целями устойчивого развития Вьетнама, включая статус высокодоходного государства к 2045 году, адаптацию к климату прибрежных районов и цифровую трансформацию. Сотрудничество БРИКС в области здравоохранения способствует доступу Вьетнама к передовым медицинским технологиям; климатические инициативы предлагают финансирование и технологии, необходимые для адаптации.
Участие Вьетнама в саммите в Рио предоставляет платформу для обмена опытом по борьбе с пандемиями и экономическому развитию, а также для изучения опыта членов БРИКС в области технологий и управления. Партнерство также способствует укреплению двусторонних связей с Бразилией.
По его словам, обсуждение вопросов торговли, инвестиций, технологий, искусственного интеллекта и полупроводников может привести к заключению соглашений, способствующих достижению целей развития Вьетнама.
Посол подчеркнул, что партнерство с БРИКС демонстрирует внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений. Оно укрепляет роль Вьетнама в многополярном мире, где развивающиеся страны имеют более весомые голоса, и подчеркивает успех Вьетнама в создании крупных экономических партнерств при сохранении независимости, самодостаточности и уверенности в своей внешней политике.
Говоря о влиянии поездки премьер-министра на вьетнамско-бразильские отношения, посол Фам Минь Нги отметил, что недавние обмены на высоком уровне, включая визиты премьер-министра Фам Минь Тьиня в 2023 и 2024 годах и визит президента Лулы да Силвы во Вьетнам в марте, привели вьетнамско-бразильские отношения к новым высотам.
Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в 2023 году стал исторической вехой, открывшей новую эру сотрудничества с основополагающими соглашениями и амбициозными торговыми целями. В 2024 году отношения переросли в стратегическое партнерство, распространившись на технологический и энергетический секторы. Государственный визит президента Лулы да Силвы в марте еще больше углубил и укрепил двустороннее сотрудничество.
Визит премьер-министра Вьетнама в 2023 году стал первым визитом главы правительства Вьетнама за 16 лет и первым визитом на высоком уровне с 2007 года. Он закрепил всеобъемлющее партнерство четырьмя соглашениями о сотрудничестве в области образования, обороны, сельского хозяйства (2024-2026 гг.) и дипломатической подготовки (2024-2025 гг.). Обе страны поставили амбициозные цели в области торговли - 10 миллиардов долларов США к 2025 году и 15 миллиардов долларов США к 2030 году. Вьетнам также предложил Бразилии признать ее статус страны с рыночной экономикой и начать переговоры о свободной торговле с МЕРКОСУР. Этот визит придал импульс экономическому и культурному сотрудничеству, подтвердив взаимные обязательства.
На саммите G20 в Рио в ноябре 2024 года, приуроченном к 35-й годовщине установления дипломатических отношений, Вьетнам и Бразилия повысили статус своих отношений до стратегического партнерства, опубликовав совместную декларацию. Это позволило расширить сотрудничество в области технологий, возобновляемых источников энергии, обороны и укрепить политическое доверие, направленное как на удовлетворение двусторонних интересов, так и на обеспечение глобального мира, стабильности и устойчивого развития.
Визит президента Бразилии Лулы да Силвы в марте дал старт Плану действий стратегического партнерства на 2025-2030 годы. Среди ключевых достижений - признание Бразилией статуса Вьетнама как страны с рыночной экономикой, торговые обязательства, открытие рынков и приглашение Вьетнама в качестве страны-партнера на 17-й саммит БРИКС. По его словам, эти результаты укрепили двустороннее сотрудничество и повысили авторитет Вьетнама в мире.
Посол назвал эти визиты наглядным подтверждением внешней политики Вьетнама - мирной, независимой, уверенной дипломатии, основанной на идеях Хо Ши Мина и жизнестойкой «вьетнамской бамбуковой дипломатии», открывающей более широкие перспективы сотрудничества с Бразилией и другими странами с развивающейся экономикой.
Визиты на высоком уровне стали площадками для обсуждения не только двусторонних вопросов, но и региональных и глобальных проблем на фоне растущего влияния БРИКС. Участие Вьетнама в БРИКС отражает его растущее многостороннее значение, способствуя поиску новых перспектив и глобальных решений.
Посол Фам Минь Нги также отметил усилия посольства по развитию дипломатических, экономических, культурных и межличностных обменов на фоне быстрого роста двусторонних отношений, особенно после подписания договоров о стратегическом партнерстве 2024 года и партнерстве БРИКС 2025 года.
В дипломатическом плане посольство организовало ключевые визиты высокопоставленных лиц и поддержало участие Вьетнама в международных форумах, таких как саммит G20. В экономическом плане посольство содействовало развитию торговли и инвестиций путем налаживания деловых связей, сотрудничая с Торговой палатой Вьетнама в Сан-Паулу в проведении семинаров и форумов в нескольких бразильских штатах в апреле. Эти усилия способствовали росту двусторонней торговли с 7,11 млрд долларов США в 2023 году до 7,98 млрд долларов США в 2024 году.
В культурном плане посольство проводит мероприятия, знакомящие с культурой Вьетнама, включая встречу дружбы в 2024 году, посвященную 35-летию дипломатических отношений, первый в Бразилии «День Вьетнама» (ноябрь 2024 года) с памятником в честь президента Хо Ши Мина в Рио, а также торжества по случаю 50-й годовщины воссоединения страны и 135-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина в 2025 году.
Посольство также приняло участие в 2025 Международном фестивале еды и культуры в Бразилиа, демонстрируя блюда вьетнамской кухни и поддерживая социальные благотворительные организации, сказал он.
Посольство уделяет первостепенное внимание консульским услугам и общественной деятельности, которая сохраняет национальную идентичность и продвигает имидж Вьетнама за рубежом, добавил дипломат.