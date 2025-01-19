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Участие премьер-министра в ВЭФ в Давосе демонстрирует приверженность Вьетнама международному сотрудничеств
ВЭФ в Давосе - это шанс для Вьетнама представить благоприятные условия для ведения бизнеса, продвинуть инвестиционные возможности и потенциал роста, а также позиционировать себя как привлекательное направление для международной торговли и туризма.
Он служит платформой для изучения Вьетнамом передового мирового опыта в области экономики и устойчивого развития, помогая стране противостоять таким вызовам, как изменение климата, энергетический переход, продовольственная безопасность и экономическая нестабильность.
Он также предоставляет Вьетнаму возможности для активного участия в глобальных усилиях по устойчивому развитию, энергетическому переходу и развитию цифровой экономики. Страна также подтвердит свою приверженность достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, сказал дипломат.
Он отметил, что Вьетнам может поделиться своим видением развития, поделиться перспективами и опытом в таких областях, как устойчивое сельское хозяйство, борьба с бедностью, здравоохранение, образование и развитие человеческого потенциала.
Кроме того, участие Вьетнама в форуме укрепляет его национальный авторитет и международную репутацию, демонстрируя твердую приверженность к участию в глобальных инициативах и решениях. Оно подтверждает, что Вьетнам является надежным, инициативным и ответственным партнером в международном сообществе, заявил он.
Участие в ВЭФ в Давосе подчеркивает важность внешней политики и международной интеграции Вьетнама. В рамках своей приверженности проактивной международной интеграции Вьетнам стремится содействовать миру, стабильности и общему процветанию, сказал посол Фан Май Зунг.
Он подтвердил, что политика международной интеграции Вьетнама вытекает из внешней политики страны, которая заключается в независимости, самостоятельности, многосторонности, диверсификации международных отношений, в том, чтобы быть другом и надежным партнером, а также активным и ответственным членом международного сообщества.
Он отметил, что к настоящему времени Вьетнам продемонстрировал всестороннюю интеграцию в различные аспекты международной жизни, охватывающие безопасность, политику, культуру, экономику и общество. Страна активно участвует в международном и региональном сотрудничестве, являясь членом более 70 международных организаций, включая глобальные многосторонние институты. Кроме того, Вьетнам взял на себя значительные международные обязательства, играя активную роль в многочисленных ключевых многосторонних организациях и форумах, занимающихся глобальными вопросами.
Международная интеграция обеспечила Вьетнаму доступ к ценным ресурсам, знаниям и технологиям, поддержав его усилия по восстановлению и всестороннему развитию после десятилетий войны. Из бедной, слаборазвитой и изолированной страны, находившейся под эмбарго, Вьетнам превратился в развивающуюся страну со средним уровнем дохода. Сейчас он входит в число 40 крупнейших экономик мира и занимает место в первой двадцатке по объему торговли и привлечению иностранных инвестиций, подчеркнул дипломат.
Он добавил, что качество жизни вьетнамцев значительно улучшилось, а уровень бедности резко снизился. Страна также досрочно достигла многих Целей развития тысячелетия.
Он подчеркнул, что постоянное участие страны в таких форумах, как ВЭФ в Давосе, демонстрирует ее приверженность решению глобальных проблем, обеспечению устойчивого роста и развитию международного сотрудничества.
Сегодня Вьетнам вышел за рамки простого изучения опыта международного сообщества. Теперь он активно делится своим опытом в области устойчивого развития, искоренения бедности и адаптации к изменению климата. Это демонстрирует активную роль и ответственность Вьетнама в мировом сообществе, подчеркнул посол.
Социально-экономические достижения страны и ее международная интеграция на протяжении почти полувека представляют собой убедительную историю успеха. Участие и сотрудничество на крупных международных форумах позволили Вьетнаму показать себя как стабильную, динамичную страну, готовую к сотрудничеству со всем миром, а также способствовали укреплению имиджа и престижа Вьетнама на международной арене, сказал он.
Посол отметил, что тема Всемирного экономического форума в Давосе в этом году - “Сотрудничество в интеллектуальную эпоху” - направлена на преодоление разногласий, вызванных экономической фрагментацией, политической поляризацией и культурными разногласиями. Он также направлен на использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии, для обеспечения устойчивого роста. Ключевые приоритеты включают изменение глобального экономического роста, адаптацию отраслей к эпохе искусственного интеллекта, инвестиции в человеческий капитал, защиту планеты и восстановление доверия.