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Участие президента Во Ван Тхыонга в форуме «Один пояс, один путь»: новые возможности сотрудничества для Вьетнама
На многостороннем уровне, в контексте медленного восстановления мировой экономики, страны хотят укрепить региональные и глобальные экономические связи для содействия процессу экономического восстановления. Участие президента Во Ван Тхыонга демонстрирует твердую приверженность Вьетнама многосторонности и активную инициативу в укреплении регионального и глобального экономического сотрудничества и связей.
Президент Во Ван Тхыонг присоединится к лидерам и представителям более чем 140 стран и международных организаций, чтобы обсудить важное содержание и такие темы, которые считаются новыми движущими силами процесса восстановления экономики каждой страны, а также глобальной экономики, например, зеленая трансформация, цифровая трансформация, цифровые инновации, современное сельское хозяйство, развитие малого и среднего бизнеса, стартапы...
На двустороннем уровне визит президента Во Ван Тхыонга пользуется большим уважением у лидеров двух стран. Это внешнеполитическое ежегодне мероприятие высокого уровня, посвященное 15-летию всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Встречи между президентом Во Ван Тхыонгом и ключевыми китайскими лидерами во время визита будут способствовать укреплению политического доверия, сохранению динамики отношений, а также созданию новых возможностей для сотрудничества, особенно после визита в Китай Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга (октябрь 2022 г.), тем самым способствуя развитию более здорового, стабильного и устойчивого вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества.
Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву оценил, что в условиях мирового экономического спада, растущего протекционизма и глобализации, демонстрирующих признаки замедления, участие президента Во Ван Тхыонга в 3-м Форуме международного сотрудничества высокого уровня «Один пояс, один путь» будет способствовать закреплению тенденции укрепления региональных и глобальных экономических связей, особенно учитывая, что Вьетнам является страной с открытой экономикой.
Во-вторых, президент Во Ван Тхыонг, лидеры Китая и других стран обменяются и обсудят темы, соответствующие ориентации развития Вьетнама, такие как зеленый рост, цифровая экономика и инновации. А процесс экономического сотрудничества будет способствовать извлечению уроков и опыта, тем самым используя ресурсы и расширяя экономическое сотрудничество.
Предстоящие встречи между президентом Во Ван Тхыонгом и ключевыми китайскими лидерами, а также другими иностранными лидерами, участвующими в конференции, откроют много новых возможностей сотрудничества для Вьетнама.
С Китаем обе стороны продолжат обсуждать меры по расширению обменов на высоком уровне на всех уровнях с целью поспособствовать более устойчивым и сбалансированным экономическим, торговым и инвестиционным отношениям в ближайшее время, укрепить сотрудничества в сфере инфраструктуры, особенно в рамках связей «Два коридора, один пояс» и «Один пояс, один путь», а также создать кооперативные направления, переводя отношения двух стран в новую фазу с более высоким политическим доверием, более практичным сотрудничеством, прочной социальной основой и лучшим контролем разногласий.