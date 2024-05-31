Уход за здоровьем матери и ребенка - Свидетельство обеспечения прав человека во Вьетнаме

Меняющееся восприятие



Потребовалось всего около 10 минут для того, что Жанг А Лунг, 21-летний представитель этнического меньшинства монг из общины Мушанг уезда Фонгтхо северной горной провинции Лайчау, доставил свою жену Ли Тхи Шо в медпункт общины для периодического обследования на предмет беременности. Вместе с супругами был их годовалый сын, которого Шо родила в этом медпункте.



Благодаря советам и поддержке местных акушерок супруги доверились услугам по уходу за здоровьем репродуктивного здоровья матери и ребенка до 5 лет прямо по месту жительства, вместо того, чтобы рожать дома. В прошлом это заблуждение было причиной многих трагических смертей беременных женщин и новорожденных, что негативно сказывалось на здоровье и качестве населения.



«Деревенские акушерки посоветовали нам сходить на дородовые осмотры и рожать в медпункте общины. Мы родили нашего первого ребенка в медпункте, и сейчас ребенок здоров, поэтому я продолжаю водить туда свою жену на дородовые осмотры перед рождением нашего второго ребенка. Я очень благодарен медсестрам и врачам медпункта, а также деревенским акушеркам», - поделился Лунг.



В этом медицинском пункте Мушанг - горной и отдаленной приграничной общине, расположенной более чем в 60 км к северо-западу от города Лайчау, можно встретить множество пар, таких как Лунг и Шо, которые приезжают, чтобы воспользоваться безопасными услугами по охране репродуктивного здоровья.



Врач Дао Хонг Нят, заведующий медицинским пунктом, рассказал, что в медпункте работают семь медицинских работников, включая одного врача. Все жители общины имеют медицинскую страховку. В общине 10 деревень, самая дальняя из них находится примерно в 15 км от медпункта. В Мушанг также работают две деревенские акушерки, и в каждой деревне есть свои медицинские работники.



Учитывая широкую поддержку сектора здравоохранения на протяжении многих лет, сеть сельских акушерок в последние годы была расширена в горных районах и районе этнических меньшинств северных провинций Лайчау, Баккан, Шонла и провинций Центрального нагорья Дакнонг, Контум и Жалай благодаря вниманию и поддержке Министерства здравоохранения, местных администраций, а также международного сообщества, включая проект «Не оставляя никого позади: Инновационные меры по снижению материнской смертности в районах проживания этнических меньшинств во Вьетнаме», осуществляемый Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и его партнерами. Эта модель способствует повышению осведомленности населения этих районов в вопросах ухода за репродуктивным здоровьем и защиты матери и ребенка.



«Говорящие» цифры



Усилия сектора здравоохранения и партнеров по финансированию способствовали снижению материнской заболеваемости и смертности в горных районах, в частности, в районе проживания этнического меньшинства Лайчау, и во многих регионах Вьетнама, где проживают этнические меньшинства в целом.



В Мушанге, если в 2021 году только около 44% беременных матерей приходили на осмотр три раза, то к концу 2023 года этот показатель вырос до более чем 80%. Доля женщин, прошедших четыре дородовых осмотра, выросла с 37% до почти 71%.



Врач Зыонг Ван Куан, глава медицинского центра уезда Фонгтхо, сообщил, что в 2022 году только 48% женщин в уезде проходили дородовые осмотры три раза во время беременности. Однако в первом квартале 2024 года этот показатель вырос почти до 62%. В то же время доля женщин, прошедших четыре дородовых осмотра, выросла с 29,3% в 2022 году до почти 53% в первом квартале этого года.



В провинции Лайчау в целом работа по уходу за здоровьем матери и ребенка и планирование семьи, особенно уход за здоровьем матери до, во время и после родов, в последние годы достигли или превысили поставленные цели. В частности, число женщин, прошедших дородовое обследование не менее трех раз, превысило 70%, доля женщин и новорожденных, получивших помощь на дому в течение 42 дней после родов, достигла более 80%, а доля детей в возрасте от 6 до 60 месяцев, получающих витамин А, в 2023 году достигла 98,9%.



По всей стране, особенно в районах, проживающих этнических меньшинств, согласно статистическим данным в области здравоохранения, Вьетнам добился немалых успехов. Уровень материнской смертности снизился более чем в пять раз - с 233/100 000 живорождений в 1990 году до 44/100 000 живорождений в 2023 году. За этот период смертность среди детей в возрасте до 5 лет снизилась почти в 4 раза - с 58 до 18,2 /1000, а среди детей в возрасте до 1 года - с 44 до 11,6/1000. Кроме того, резко снизился уровень недоедания среди детей - с 53 до 11/1000.



Система медицинского обследования и лечения, специализирующаяся на родовспоможении, успешно развивалась от центральной до местной, были изучены многие передовые научно-технические достижения в мире, которые были применены для улучшения качества охраны материнства, детства и репродуктивного здоровья людей.



Впечатленный убедительными цифрами, Мэтт Джексон, представитель ЮНФПА во Вьетнаме, отметил, что Вьетнам является одной из стран с многочисленными достижениями в области снижения материнской смертности, входит в список шести стран мира, достигших стандарта по снижению этого показателя в соответствии с предыдущими Целями развития тысячелетия.

Он привел данные исследования Министерства здравоохранения Вьетнама, проведенного в 2022 году, согласно которым уровень материнской смертности за последние 30 лет сократился на 70%, что выше общемирового показателя, составляющего всего 40%. Это очень впечатляющий показатель, подтвердил Джексон.



Необходимы более решительные усилия



Несмотря на достигнутые впечатляющие результаты в области ухода за матерю, ребенком, их защиты и репродуктивным здоровьем населения, Вьетнаму еще предстоит решить множество проблем. По словам главного представителя ЮНФПА во Вьетнаме, данные опросов и статистика показывают, что показатели материнской и детской смертности и недоедания среди детей в горных районах по-прежнему в 2-3 раза выше, чем в среднем по стране. Многие общинные медицинские пункты соответствуют национальным стандартам, но им не хватает оборудования и не хватает кадров.



Один из вариантов, предложенных ЮНФПА для Вьетнама, заключается в увеличении инвестиций в сеть сельских акушерок. Соответственно, необходимы соответствующие меры для удержания сельских акушерок в сети. Кроме того, необходимо также усилить поддержку медицинского персонала.



Заместитель министра здравоохранения Чан Ван Туан отметил, что для сохранения и развития достижений в работе по уходу за здоровьем матери и ребенка сектору здравоохранения необходимо приложить больше усилий для успешного выполнения резолюций партии и правительства о работе по усилению защиты, заботы и повышения здоровья населения, а также продолжать повышать качество работы местных медицинских учреждений в новой ситуации.



Сектор здравоохранения должен активизировать обучение и передачу технологий, особенно с верхних уровней на нижние, уделяя приоритетное внимание отдаленным районам, сказал Туан, подчеркнув необходимость соответствующей политики в области заработной платы и поддержки медицинских работников в отдаленных районах.

Синхронная реализация вышеуказанных решений создаст условия для расширения охвата населения услугами здравоохранения на местном уровне и улучшения сети охраны здоровья матери и ребенка, чтобы постепенно сократить разрыв между горными и равнинными районами, а также между городскими, сельскими и отдаленными районами, добавил чиновник.



