Утвержден «Проект повышения национального кредитного рейтинга до 2030 года»

Проект направлен на то, чтобы к 2030 году Вьетнам стал развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом; улучшение положения и репутации Вьетнама на международной арене, создание благоприятных условий для повышения национального кредитного рейтинга до инвестиционного уровня, способствуя снижению затрат на мобилизацию капитала и снижению национального кредитного риска.

Конкретной целью является достижение кредитного рейтинга Baa3 (для Moody's) или BBB- (для S&P и Fitch) к 2030 году. Средний темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) за весь период должен составить около 7%/год; ВВП на душу населения в текущих ценах к 2030 году - около 7.500 долл. США; общий объем социальных инвестиций в среднем должен быть 33-35% ВВП.

Проект также направлен на контроль дефицита государственного бюджета, утвержденного Национальным собранием в годовой смете государственного бюджета и 5-летнем национальном финансовом плане, стремясь достичь перерасхода госбюджета на уровне 3% ВВП к 2030 году; государственный долг не должен превышать 60% ВВП, а государственный долг - 50% ВВП...

Одним из основных решений Проекта является создание прочной базы государственных финансов, расширение базы устойчивых доходов для улучшения коэффициентов долга и содействия бюджетной консолидации.

Кроме того, улучшаются фискальные показатели, постепенно снижается дефицит государственного бюджета, отношение государственного долга и государственного долга к ВВП.

В то же время важно продолжать укреплять прозрачность налогово-бюджетной политики; активизировать управление и администрирование бюджетных финансов в среднесрочной перспективе, обеспечить синхронизацию и согласованность между среднесрочным планом государственных инвестиций и национальным финансовым планом, а также заимствовать и погашать пятилетний государственный долг; реализация 3-летнего государственного бюджетно-финансового плана, 3-летней программы управления государственным долгом должна идти в соответствии с положениями законодательства и международной практикой; необходимо применение передовой международной практики в управлении рисками портфеля государственного долга, обеспечивая устойчивость долга.

Другим решением является улучшение структуры и качества банковского сектора и государственных предприятий для снижения риска возникновения условных обязательств перед государственным бюджетом. В частности, усиление работы с безнадежными долгами, ограничение возникновения безнадежных долгов, продолжение реструктуризации банковского сектора, минимизация рисков безнадежных долгов за счет мер по увеличению капитализации коммерческих банков, улучшение качества банковских активов и кредитов, улучшение соотношения активов и пассивов, ускорение процесса работы с оставшимися проблемными активами/безнадежными долгами.

Вместе с тем нужно продолжать совершенствовать правовой коридор по кредитованию, эффективно его расширять, ориентироваться на сферы производства и бизнеса, приоритетные направления в соответствии с политикой Правительства; соблюдать строгий контроль в зонах повышенного риска.

Кроме того, внимательно следить за тем, чтобы все гарантированные государственные кредиты выплачивались полностью и своевременно, продолжить реорганизацию государственных предприятий для повышения эффективности государственных предприятий после акционирования, повысить прозрачность и раскрытие банковских и корпоративных данных для повышения предсказуемости финансовых результатов.

Министерства, агентства министерского уровня, правительственные агентства, народные комитеты провинций и городов с централизованным управлением, соответствующие агентства несут ответственность за руководство и участие в реализации соответствующего содержания Проекта, должны активно координировать с Министерством финансов выполнение задач, связанных с национальным кредитным рейтингом, взять на себя ответственность за предоставление и разъяснение вопросов в рамках возложенных функций и задач.