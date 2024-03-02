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Утвержден проект по развитию многоцелевого использования лесной экосистемы до 2030 года
Проект направлен на повышение эффективности управления и устойчивого использования лесных ресурсов, создание рабочих мест, увеличение доходов, стабилизацию и улучшение материальной и духовной жизни этнических меньшинств, горных жителей, работников лесного хозяйства и тех, кто живет вблизи лесов, что будет способствовать социально-экономическому развитию, сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, защите окружающей среды и адаптации к изменению климата.
Предполагается, что она также будет способствовать сохранению и продвижению культурных и исторических ценностей, знаний коренных народов, проживающих в местных общинах, а также поможет обеспечить национальную безопасность и оборону.
Одной из конкретных целей является устойчивое развитие поставок древесного сырья путем организации интенсивного земледелия и расширения площадей крупных лесных массивов для обеспечения проактивного снабжения материалами деревообрабатывающей промышленности, стремясь к тому, чтобы выпуск отечественного древесного сырья обеспечивал не менее 80% потребности в сырье для этой отрасли к 2030 году и 100% к 2050 году; а также 100 % древесины и изделий из нее, имеющих законное происхождение, что позволит удовлетворить потребности экспортных рынков и внутреннего потребления.
Стоимость переработанной недревесной лесной продукции и лекарственных трав к 2030 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом и удвоится к 2050 году. Экспортная стоимость недревесной лесной продукции и лекарственных трав, произведенных под пологом леса, составит 10-15 % к 2030 году и 25 % к 2050 году от общей стоимости экспорта лесной продукции.
Проект также ставит задачи развития лесных экологических услуг на основе уточнения и расширения видов услуг; эффективного управления и использования ресурсов от этих услуг для обеспечения соответствия законодательным нормам; эффективной реализации услуг по поглощению и хранению углерода в лесах; сокращения выбросов парниковых газов за счет ограничения обезлесения и деградации лесов, устойчивого управления лесами и зеленого роста; стремления обеспечить стабильный рост доходов от лесных экологических услуг на уровне 5 % в год.
Кроме того будет также уделено внимание развитию устойчивого сельского туризма, экотуризма, курортной и развлекательной деятельности, с целью увеличения доходов от этого на 50% к 2030 году по сравнению с 2020 годом и на 100% к 2050 году.