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Утвержден проект отчета о проверке партийного комитета центральных партийных учреждений
В своем выступлении президент Лыонг Кыонг похвалил партийный комитет Центральных партийных учреждений за оперативную организационную работу с момента его создания, обеспечивающую соблюдение постановлений Политбюро. Он поблагодарил партийный комитет за принятие надлежащих кадровых решений, которые способствовали созданию структурированной и высокопроизводительной системы.
Президент государства подчеркнул тщательную подготовку к процессу инспекции, отметив тесную координацию между партийным комитетом и инспекционной группой. В отчете были изложены как достижения, так и области, требующие улучшения, и даны рекомендации Политбюро и Секретариату по разработке политики и руководству.
В связи с приближающимся всевьетнамским партийным съездом 14-го созыва президент Лыонг Кыонг призвал партийный комитет усилить подотчетность и исполнительность, уделяя особое внимание укреплению партийной дисциплины, поддержанию организационной эффективности и укреплению единства. Он подчеркнул важность согласования своей работы с национальными приоритетами, такими как упорядочение административного аппарата, содействие цифровой трансформации и стимулирование экономического роста, с акцентом на поддержание целевого показателя ВВП в 8% в этом году.
Президент Лыонг Кыонг также подчеркнул необходимость постоянного контроля за деятельностью партийных организаций и членов, регулярных оценок и постоянного совершенствования политики. Он призвал признавать выдающийся вклад и устранять любые недостатки в ходе реализации.
В заключение он подтвердил, что инспекционная группа включит соответствующие замечания в окончательный отчет, а затем представит его на рассмотрение Инспекционной комиссии и, в конечном счете, на рассмотрение Политбюро для принятия дальнейших мер.