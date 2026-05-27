Утверждён проект доклада о результатах проверки и надзора (второй этап) в отношении Постоянного бюро городского партийного комитета Ханоя
Выступая на конференции, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что Ханой серьёзно подошёл к изучению и реализации поставленных задач, проявил инициативу и уже добился ряда важных и достаточно всесторонних результатов по направлениям проверки и надзора. В городе были внедрены многочисленные новшества в подходах к руководству, управлению, администрированию и организации практической работы. Под руководством городских властей удалось решить множество сложных задач и реализовать немало новых инициатив; даже вопросы, ранее не имевшие прецедентов, были урегулированы системно, основательно, с чёткой ответственностью и достижением конкретных результатов.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что нельзя допускать самоуспокоенности, снижения темпов работы или удовлетворения достигнутыми результатами. Необходимо и далее наращивать интенсивность и эффективность деятельности политической системы столицы, увязывая её с долгосрочными целями развития. Нынешние достижения пока лишь прокладывают путь и создают первоначальную основу, но ещё не являются по-настоящему фундаментальными, устойчивыми и равномерными.
Говоря о функционировании двухуровневой модели местной администрации, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил значительные усилия Ханоя и достаточно заметные первоначальные результаты. Вместе с тем он потребовал, чтобы столица стала лидером в создании современной системы городского управления, основанной на данных и цифровом управлении, максимально сократила механизм «просить - давать», административные посреднические звенья, количество совещаний и формализм, уделив особое внимание формированию кадрового состава на низовом уровне и повышению эффективности работы властей общин и кварталов. Постоянному бюро городского партийного комитета Ханоя поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и ограничения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент приветствовал решение Ханоя поставить цель обеспечить темпы роста на уровне не менее 11%, что превышает общенациональные показатели. Он подчеркнул необходимость скорейшей конкретизации и реализации резолюции № 02 Политбюро, Закона о столице и Генерального плана развития столицы с горизонтом на 100 лет. Наряду с экономическим развитием городу следует уделять внимание вопросам социальной защиты, охраны здоровья населения, строительства социального жилья и арендного жилья либо реализации жилищной политики для граждан с ограниченными экономическими возможностями.
Город должен продолжить конкретизацию курса на создание модели социалистических общин и кварталов с чёткими критериями, обеспечивая их превращение в подлинный образец городской инфраструктуры, общественного управления и уровня жизни населения.
Говоря о реализации резолюции № 57-NQ/TW, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил, что деятельность в области науки, технологий и инноваций пока не привела к созданию большого числа продуктов с широким общественным эффектом; цифровая трансформация остаётся недостаточно согласованной, данные разрознены, а многие системы не интегрированы между собой. По его словам, Ханой обладает всеми условиями для превращения в ведущий центр инноваций страны, однако для этого необходимы по-настоящему новаторское мышление, готовность к экспериментам и более смелым преобразованиям, а также дальнейшая конкретизация ключевых положений резолюции № 57-NQ/TW в виде конкретных программ и планов действий.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент предложил городу обновить систему оценки и классификации кадров, увязав её с назначением, использованием, подготовкой, кадровым резервом и отбором кадров. Оценка должна быть объективной, конкретной и измеряться результатами, продуктами деятельности, эффективностью работы и уровнем удовлетворённости граждан и бизнеса. Те, кто добивается хороших результатов, должны получать признание и продвижение, а в отношении тех, кто не соответствует требованиям, необходимо своевременно принимать решения о корректировке или замене.
Он подчеркнул, что целью нынешней проверки и надзора является выявление проблем, устранение трудностей и содействие выполнению поставленных задач, а не создание формального давления или атмосферы уклонения от ответственности. Самое важное после завершения надзора - незамедлительно приступить к практическим действиям.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент предложил Постоянному бюро городского партийного комитета Ханоя оперативно провести анализ всех выводов и рекомендаций инспекционной группы и разработать конкретный план устранения недостатков; продолжить глубокое изучение тематических направлений; в кратчайшие сроки подвести промежуточные итоги практики функционирования двухуровневой модели местной администрации и реорганизации деревень и жилых кварталов в соответствии с указаниями Центрального комитета; а также продолжить решительное обновление системы внутреннего контроля и надзора по принципу сопровождения, раннего предупреждения и устранения трудностей, не допуская превращения контрольной деятельности в препятствие для инноваций и развития.