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Утвержден инвестиционный проект по строительству не менее 1 млн. квартир социального жилья
Государство поощряет все отрасли экономики к развитию жилищного строительства, чтобы создать условия для того, чтобы каждый имел жилье в соответствии с рыночным механизмом, чтобы удовлетворить все потребности людей; и в то же время иметь политику поддержки жилья для бенефициаров социальной политики, людей с низкими доходами и бедных, сталкивающихся с жилищными трудностями, способствуя политической стабильности, обеспечивая социальную безопасность и городское и сельское развитие в направлении цивилизации и современности.
Стремясь к 2030 году, общее количество готовых квартир в населенных пунктах составит около 1.062.200. При этом в период 2021- 2025 гг. будет сдано около 428.000 квартир; а в период 2025–2030 гг. - около 634.200 квартир.
• При планировании необходимо четко определить земельный фонд под строительство социального жилья
Для содействия развитию социального жилья и жилья для рабочих в ближайшее время Министерство строительства предлагает ряд решений; продолжая совершенствовать институты и законы о социальном жилье для малообеспеченных людей и работников индустриальных парков.
В частности, изучение и разработка проекта постановления Национального собрания, апробирующего ряд политик, способствующих развитию социального жилья, и внесение поправок в Закон о жилье 2014 года в соответствии с Законом о земле (с поправками), Законом о торгах (с поправками), налоговым законодательством и руководящими правовыми документами, которые вносят поправки в механизмы и политику в социального жилья.
Об отводе земельного фонда под социальное жилье, жилье для работающих, внесении изменений и дополнений в положения о земельных участках, отведенных под социальное жилищное строительство, в направлении при разработке и утверждении градостроительного планирования и планирования строительства в сельской местности, планирования развития индустриальных парков, исследований и учебных зон, народные комитеты, уполномоченные утверждать планировку, должны четко определить площадь земли, предназначенную для строительства социального жилья на уровне провинции и района; время от времени следить за тем, чтобы земельный фонд, отведенный под социальное жилищное строительство, соответствовал местным генеральным планам, планам землепользования, программам и планам жилищного строительства населенного пункта; рассматривать цель развития социального жилья как пятилетнюю ежегодную цель социально-экономического развития населенного пункта.
Важно внести дополнения в Положение о планировке и обустройстве земельного фонда для застройки жилых помещений в части, что при формировании и утверждении планировки индустриальных парков земельный фонд должен обустраиваться на торгово-служебных землях индустриального парка под строительство для целей проживания, обслуживания, коммунально-бытового обслуживания работников, работающих на предприятиях данного индустриального парка.
• Реализовать кредитную программу на сумму около 120.000 млрд. донгов.
В отношении кредитов на строительство социального жилья определено, что инвестиции в строительство социального жилья для малообеспеченных работников являются статьей вложения в среднесрочный и долгосрочный капитал населенного пункта.
Внесение изменений и дополнений в положения об источниках капитала для жилищного строительства ведется посредством положений о новых источниках капитала и оптимизации существующих источников капитала с целью ограничения зависимости от источников капитала из государственного бюджета в направлении дополнительного добавления капитала из инвестиционных фондов местного развития для строительства социального жилья, ограничение целевого использования капитала государственного бюджета на развитие инфраструктуры в соответствии с положениями Закона о государственных инвестициях, дополняя форму привлечения капитала из-за рубежа для строительства социального жилья.
В ближайшем будущем будет сосредоточено внимание на координации с Государственным банком Вьетнама для реализации кредитной программы на сумму около 120.000 млрд. донгов и специальных кредитных пакетов для инвесторов и покупателей жилья в рамках проектов социального жилья, кредиты на жилье для рабочих предлагаются по процентной ставке на 1,5-2% ниже, чем средняя среднесрочная и долгосрочная кредитная ставка в донгах в государственных коммерческих банков (включая Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) на рынке в каждый период, а негосударственные коммерческие банки имеют право на каждый конкретный кредитный пакет в соответствии с указаниями. в Постановлении Правительства № 33/NQ-CP от 03.11.2023. Отбор инвесторов в проекты социального жилищного строительства в направлении поощрения инвестиций в социализацию, внесение изменений и дополнений в правила отбора инвесторов в проекты социального жилищного строительства проводится в направлении единообразия и консенсуса Министерство с другими соответствующими законами (инвестиции, государственные инвестиции, строительство, земля, торги).
Внесение дополнений в Положение об отборе инвестора в проект строительства жилых помещений для работников ведется в направлении закрепленного за ними хозяйственного предприятия инфраструктуры индустриального парка с одновременным выполнением функций инвестора в строительстве инфраструктуры жилых помещений. После завершения инвестиций в инфраструктуру жилья для рабочих инвесторы уровня I могут инвестировать в строительство гостевых домов самостоятельно или передать их Правлению провинциального индустриального парка для передачи существующей инфраструктуры Всеобщей конфедерации труда Вьетнама или предприятий в индустриальных парках, а предприятия с функцией жилищного бизнеса (инвесторы Уровня II) инвестируют средства в строительство жилых помещений для рабочих.
• Внесение изменений и дополнений в положения о стимулировании инвесторов, чтобы они были более существенными
Внесение изменений и дополнений в положения о стимулировании инвесторов, чтобы они были более существенными, в том смысле, что 20% коммерческой площади земель в проектах социального жилья учитываются отдельно, а не во всем проекте, а разумные и обоснованные расходы в процессе инвестирования и ведения бизнеса в сфере социального жилья включаются в стоимость.
Панируется внести поправок в закон о налоге на добавленную стоимость и подоходном налоге с предприятий таким образом, чтобы инвесторы в проекты социального жилья для сдачи в аренду имели право на большее снижение налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, чем в случае строительства социального жилья для сдачи в аренду, покупки и продажи.
Поправки предусматривают, что проекты социального жилья должны резервировать не менее 20% площади социального жилья в проекте для сдачи в аренду, а инвестор может продать его только после 5 лет ввода в эксплуатацию стороне, не принуждающей собственнику. Инвесторы должны резервировать жилищные фонды для аренды, бизнес-планы (продажа, аренда, покупка в аренду) по решению инвестора.
• Бенефициары политики социального жилья
В отношении льготников социальной жилищной политики выделить работников в отдельную группу, в том числе рабочих, разнорабочих, специалистов, работающих на предприятиях индустриальных парков, промышленных кластеров, зон экспортной переработки, парков высоких технологий (далее – индустриальные парки) и производственных предприятий в индустриальных парках; иметь свои собственные механизмы и политику по разработке типа жилья для сдачи в наем работникам. Дополнительными бенефициарами являются предприятия, которые покупают, арендуют или арендуют социальное жилье для сотрудников в арендуемой ими единице.
В части решений по организации реализации и реализации проектов социального жилья и жилья для работников, министерства и ведомства продолжать рассмотрение и выявление недостатков, трудностей и проблем; определяют причины, а затем предлагают решения. В первую очередь важно ориентироваться на незамедлительное внесение изменений в нормативные документы, находящиеся в ведении правительства, министерств, отраслей и местностей, обеспечение синхронизации, прозрачности, полной децентрализации, сокращение административных процедур...
Для обеспечения цели строительства социального жилья к 2030 году необходимо около 849.500 млрд. донгов (в основном из капитала социализации) для выполнения поставленной цели к 2030 году по завершению строительства 1.062.200 квартир для населения и работников. Поэтому необходимо сосредоточить и уделить первоочередное внимание кредитованию проектов социального жилья, жилья для работников, обеспечения социальной защиты и работы.
В процессе разработки политики, исследований и предложений обнародовать политику в направлении пост-аудита (цена продажи, условия...).
• Разработка, изменение и дополнение местных программ и планов жилищного строительства.
Народным комитетам провинций и городов центрального подчинения в срочном порядке завершить разработку, изменение и дополнение местных программ и планов жилищного строительства; в которых уточняются цели социального жилья для малоимущих и работников индустриальных парков в соответствии с Национальной стратегией развития жилищного строительства на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2045 года, утвержденной премьер-министром под № 2161/QD-TTg от 22 декабря 2021 года в качестве основания для утверждения инвестиционных проектов.
Местный глава должен определить, что это личная политическая обязанность; разработку и утверждение конкретных планов реализации инвестиций в проекты социального жилья по годам и периодам с настоящего момента до 2030 года, обеспечивающих потребности населенного пункта; в то же время должны быть решения для ускорения инвестиций и строительства текущих проектов, проектов с инвестиционной политикой или планирования, организации и обнародованию расчищенных земельных фондов для обслуживания, развития социального жилья, жилья для рабочих для рассмотрения и предложения проектов; обеспечить к 2030 году завершение инвестиций для не менее чем 1 млн. квартир по всей стране.
Местные органы должны нести ответственность за обнародование и представление земельного фонда для инвестиций в социальное жилье предприятиям для исследований и инвестиционных предложений; сбалансировать и выделить местные бюджеты для поощрения и предоставления дополнительных стимулов, чтобы призвать отрасли экономики к участию в инвестициях и развитии социального жилья в местности.