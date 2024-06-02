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Утвержден генеральный план развития региона Центрального нагорья на период 2021-2030 годов
В соответствии с планом, Центральное нагорье будет развиваться в направлении зеленой экономики и экономики замкнутого цикла с созданием крупномасштабных центров выращивания технических культур, фруктовых деревьев, цветов и возобновляемых источников энергии по всей стране, а также высококачественных туристических направлений, привлекающих местных и международных туристов.
В регионе будет создано экологическое пространство, богатое культурным разнообразием, лесные экосистемы будут сохранены и развиты, а современная и гармоничная инфраструктура станет важной платформой для соединения Центрального нагорья с крупными экономическими центрами страны и содействия международной экономической интеграции.
Между тем, культурная самобытность региона будет укрепляться и играть роль основы для развития, а также будет обеспечено гармоничное развитие экономики и культуры, общества и охраны окружающей среды.
В частности, регион сосредоточит свое внимание на продвижении высокоурожайного, экологического, органического и крупномасштабного сельскохозяйственного производства в сочетании с формированием зон сосредоточения сельскохозяйственного производства с использованием высоких технологий.
Ожидается, что будут созданы сельскохозяйственные центры, связанные с региональными высокотехнологичными сельскохозяйственными зонами и экономическими коридорами, а также связи в цепочках создания стоимости сельскохозяйственной продукции между населенными пунктами.
Согласно плану, регион сосредоточится на развитии лесного хозяйства и улучшении жизни работников лесного хозяйства.
Регион будет последовательно реструктурировать свою лесную промышленность в соответствии с реализацией национальных целевых программ, одновременно развивая лесную экономику, поощряя облесение в районах с подходящими условиями и расширяя материальные базы для перерабатывающих предприятий.
Что касается промышленности, то регион будет уделять приоритетное внимание развитию перерабатывающей промышленности и секторов с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичным содержанием и экологичностью в сочетании с оптимизацией преимуществ в области сырьевых ресурсов в регионе.
Это позволит промышленные зоны и кластеры глубокой переработки, а также межотраслевые промышленные связи, связанные с центральными городскими районами и экономическими коридорами, эффективно соединяясь с промышленным сектором центрально-центрального субрегиона, южно-центрального субрегиона и юго-восточного региона.
В то же время Центральное нагорье будет способствовать развитию машиностроения, чтобы обслуживать сельское и лесное хозяйство, отрасли по переработке сельскохозяйственной и лесной продукции, добычу и переработку полезных ископаемых, а также ремесленную промышленность региона, уточняется в плане.
Кроме того, будет поощряться рост сектора услуг в сочетании с развитием сельского хозяйства и промышленности, при этом основное внимание будет уделяться развитию рынков снабжения и потребления в регионе и за его пределами вдоль коридоров, соединяющих его с крупными морскими портами и международными рынками.
Согласно плану, Центральное нагорье также обеспечит гармоничное развитие современной и традиционной торговли в соответствии с особыми условиями для городских и сельских районов, а также увеличит объем трансграничной торговой деятельности на основе расширения системы инфраструктуры на основных международных пограничных пунктах.
В генеральном плане также подчеркивается необходимость развития логистических услуг, связанных с экономическими центрами и коридорами, соединяющими внутрирегиональную и межрегиональную торговую деятельность, и поддержки развития обрабатывающей промышленности, связанной с внутренними и международными рынками, а также развития экотуризма, курортов и культурного туризма, связанного с сохранением и продвижением культурных ценностей и самобытности этнических групп Центрального нагорья, и укрепления связей и повышения качества услуг в цепочке создания стоимости конкретных туристических продуктов в ключевых районах.