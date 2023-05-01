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Утверждение стратегии устойчивого освоения и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на море и островах
В резолюции четко указана цель, согласно которой к 2030 году морские и островные ресурсы будут рационально эксплуатироваться, эффективно и справедливо использоваться в интересах социально-экономического развития в сочетании с обеспечением обороны, безопасности, внешних связей и международного сотрудничества, Загрязнение морской среды будет предотвращаться, контролироваться и значительно сокращаться. Морское, прибрежное и островное биоразнообразие охраняется, поддерживается и восстанавливается. Ценности природного наследия и морского культурного наследия сохраняются и продвигается. Максимальная минимизация воздействия стихийных бедствий, проактивное и эффективное реагирование на изменение климата и повышение уровня моря, стремясь превратить Вьетнам в сильную морскую страну, богатеющую от моря.
Конкретные цели к 2030 году определяют, что морские и островные ресурсы должным образом эксплуатируются и эффективно используются для быстрого и устойчивого развития морских и прибрежных секторов экономики, особенно ключевые морские секторы экономики в порядке приоритета: туризм и морские услуги; морское хозяйство; добыча нефти и газа и других морских полезных ископаемых; аквакультура и рыболовство; береговая промышленность; возобновляемая энергетика и новые морские секторы экономики; повышение жизни и средств к существованию сообщества.
При этом загрязнение морской среды контролируется, предотвращается и сводится к минимуму. Источники загрязнения с суши и моря, проблемы трансграничного загрязнения, инциденты в морской среде, загрязнение океана пластиковыми отходами эффективно отслеживаются, контролируются и управляются.
К 2030 году в прибрежных городских районах будет собираться и перерабатываться 100% опасных отходов и твердых бытовых отходов до экологических стандартов; 100% экономических зон, индустриальных парков и прибрежных городских территорий планируются и строятся в направлении устойчивости, экологии, «умности», адаптации к изменению климата, повышению уровня моря и имеют централизованную систему очистки сточных вод, отвечающих нормам, стандартам и правилам по окружающей среде и емкости морской среды, устойчивости и устойчивости морских и островных экосистем.
При этом важно грамотно управлять и охранять морские, прибрежные и островные экосистемы, увеличить площадь охраняемых морских территорий, морских и прибрежных охраняемых территорий не менее чем до 6% естественной площади моря; районы размножения, районы обитания молоди гидробионтов, местообитания, пути миграции гидробионтов, биосферные заповедники, зоны RAMSAR...; восстановить прибрежную зону мангровых зарослей как минимум до уровня 2000 г.
Необходимо эффективно реагировать на стихийные бедствия, изменение климата и повышение уровня моря на основе устойчивого использования ресурсов и защиты окружающей среды морей и островов, а также способности прогнозировать и предупреждать о стихийных бедствиях, изменении климата и повышении уровня моря.
С видением до 2050 года морские и островные ресурсы будут рационально эксплуатироваться и эффективно использоваться, чтобы превратить Вьетнам в сильную морскую страну на основе «зеленого» роста, сохранения морского биоразнообразия, общество находится в гармонии с природой.
Что касается направлений и стратегических задач до 2030 г., то в Резолюции четко определили основные содержания: эксплуатация и устойчивое использование ресурсов морей и островов; охрана окружающей среды моря и островов; сохранение биоразнообразия и морских и островных ресурсов; реагировать на изменение климата и повышение уровня моря; базовое исследование морей и островов; наука, технологии и международное сотрудничество.