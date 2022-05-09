Утверждение Стратегии реформирования налоговой системы до 2030 года

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23 апреля вице-премьер Ле Минь Кхай подписал Решение № 508/QD-TTg об утверждении Стратегии реформирования налоговой системы до 2030 года.

Соответственно, Стратегия синхронного совершенствования системы налоговой политики Вьетнама соответствует стандартам хорошей налоговой системы в соответствии с международной практикой и в то же время отвечает требованиям человеческих ресурсов для реализации 10-летней Стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 гг., в том числе следующие основные налоги, сборы и платежи: налог на добавленную стоимость; специальный налог с продаж; налог на экспорт, налог на импорт; корпоративный налог на прибыль; подоходный налог с физических лиц; налог на использование государственных природных ресурсов; налог на использование сельскохозяйственных земель; налог на использование несельскохозяйственной земли; налог на охрану окружающей среды; сборы, платежи и другие доходы, относящиеся к государственному бюджету.

В части масштаба поступлений в бюджет от налогов и сборов, обеспечивая поддержание доли мобилизации в государственный бюджет от налогов и сборов на стабильном, разумном уровне и в соответствии с 5-летней Стратегией социально-экономического развития в каждый период 2021-2025 гг. и 2026-2030 гг., на первом этапе надо уделять внимание поддержке бизнеса и населения для ликвидации трудностей и восстановления производства и бизнеса из-за негативного воздействия эпидемии COVID-19.

Важно всесторонне модернизировать налоговое управление в соответствии с международной практикой и вьетнамским законодательством, уделяя особое внимание институтам налогового управления, человеческим ресурсам и информационным технологиям.

К 2025 году удовлетворенность налогоплательщиков услугами налоговых органов должна достичь не менее 90%; а доля поддержки налогоплательщиков, осуществляемая с помощью электронных средств, составит не менее 70%.

Одним из решений реализации Стратегии является реформа налоговой политики. В частности, для налога на добавленную стоимость необходимо расширить налоговую базу за счет сокращения группы товаров и услуг, не облагаемых налогом на добавленную стоимость, и группы товаров и услуг, облагаемых ставкой налога 5%; вскоре, в основном, перейти к применению единой налоговой ставки; провести исследование по увеличению налога на добавленную стоимость в соответствии с дорожной картой.

Кроме того, необходимо усовершенствовать правила, связанные с налогом на добавленную стоимость на экспортируемые товары и услуги, чтобы они отражали истинный характер и международную практику. Провести исследование по изменению и дополнению положений о налоговых вычетах и возмещении налога на добавленную стоимость в направлении простоты, прозрачности и синхронизации с соответствующими законами...