Утверждение Проекта инвестиций по строительству портов и причалов Народной милиции Вьетнама
Конкретные цели проекта:
+ К 2026 году: построить новый порт Народной милиции во провинции Куангнинь для размещения и осуществления оперативной деятельности органов Народной милиции; инвестировать в реконструкцию и модернизацию 3 существующих причалов Народной милиции и построить 7 новых причалов; закупить современные патрульно-контрольные суда, готовые выполнять задачи по патрулированию, контролю, пресечению правонарушений, борьбе с преступностью, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, проведению поисково-спасательных работ в прибрежных районах и внутренних водах Северного региона; обеспечивать взаимодействие и поддержку компетентных сил при решении чрезвычайных ситуаций, связанных с защитой национального суверенитета и другими внезапными задачами. Одновременно обеспечить набор и подготовку капитанов, механиков, матросов, техников в соответствии с нормативами для эксплуатации водного и морского транспорта.
+ После 2026 года: построить 4 новых порта Народной милиции на ключевых водных маршрутах в городах и провинциях: Дананг, Кханьхоа, Анзянг, Донгтхап; продолжить реконструкцию и модернизацию 10 существующих причалов Народной милиции и построить ещё 32 новых причала, соответствующих современным требованиям; продолжить закупку современных патрульно-контрольных судов; совершенствовать кадровый состав, непосредственно выполняющий задачи по патрулированию и контролю, а также специалистов по регистрации и техническому освидетельствованию судов.
В части инвестиций в оснащение водной милиции патрульными судами Решение предусматривает:
+ Создание 5 отрядов водной милиции, дислоцированных в 5 портах Народной милиции, готовых выполнять задачи патрулирования, контроля, пресечения правонарушений; оказывать содействие компетентным органам при чрезвычайных ситуациях, связанных с защитой территориального суверенитета. Каждый отряд будет включать: 1 командное судно, 2 патрульно-контрольных судна и 3 скоростных катера.
+ Оснащение милиции в провинциях и городах патрульными судами и катерами для поддержания безопасности, общественного порядка и социальной стабильности, обеспечения безопасности движения на водных путях, борьбы с преступностью и проведения поисково-спасательных работ.
В части повышения потенциала кадров водной милиции Решение подчёркивает необходимость организации курсов по повышению квалификации в области законодательства о внутреннем водном транспорте, морского права, мореплавания; по вопросам патрулирования, контроля, расследования и устранения последствий происшествий на транспорте; по организации народного движения «Вся нация охраняет безопасность Родины»; по базовым оперативным навыкам водной милиции; по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и проведению поисково-спасательных операций.
Кроме того, предусматривается сотрудничество с гражданскими учебными заведениями для подготовки капитанов, механиков, матросов, техников по эксплуатации водного и морского транспорта.
Одновременно усиливается международное сотрудничество в области подготовки и обучения водной милиции. Министерство общественной безопасности направит делегации сотрудников водной милиции для изучения опыта организации, подготовки и обучения водной милиции в ряде стран региона и мира, особенно в государствах с развитой системой водного транспорта; в случае необходимости будут приглашаться иностранные специалисты для проведения обучения во Вьетнаме.