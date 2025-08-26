Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Утверждение Проекта инвестиций по строительству портов и причалов Народной милиции Вьетнама

25 августа Премьер-министр Вьетнама издал Решение № 1818/QĐ-TTg об утверждении Проекта инвестиций по строительству портов и причалов Народной милиции на территории всей страны, а также о оснащении водной милиции патрульными судами для обеспечения безопасности и правопорядка, борьбы с преступностью, проведения поисково-спасательных работ на водных путях. Проект реализуется на территории всей страны в период 2025–2030 годов с целью модернизации материально-технической базы и средств, используемых в служебной деятельности, повышения потенциала, формирования действительно чистой, сильной, регулярной, профессиональной и современной водной милиции, способной выполнять задачи в новых условиях, внося вклад в поддержание безопасности, общественного порядка и социальной стабильности на водных путях, а также содействуя развитию водного транспорта, экономики и общества, делу строительства и защиты Отечества в увязке со Стратегией устойчивого развития морской экономики Вьетнама, утверждённой Партией и Государством. Кроме того, проект направлен на повышение эффективности работы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, проведению поисково-спасательных операций.

Конкретные цели проекта:

+ К 2026 году: построить новый порт Народной милиции во провинции Куангнинь для размещения и осуществления оперативной деятельности органов Народной милиции; инвестировать в реконструкцию и модернизацию 3 существующих причалов Народной милиции и построить 7 новых причалов; закупить современные патрульно-контрольные суда, готовые выполнять задачи по патрулированию, контролю, пресечению правонарушений, борьбе с преступностью, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, проведению поисково-спасательных работ в прибрежных районах и внутренних водах Северного региона; обеспечивать взаимодействие и поддержку компетентных сил при решении чрезвычайных ситуаций, связанных с защитой национального суверенитета и другими внезапными задачами. Одновременно обеспечить набор и подготовку капитанов, механиков, матросов, техников в соответствии с нормативами для эксплуатации водного и морского транспорта.

+ После 2026 года: построить 4 новых порта Народной милиции на ключевых водных маршрутах в городах и провинциях: Дананг, Кханьхоа, Анзянг, Донгтхап; продолжить реконструкцию и модернизацию 10 существующих причалов Народной милиции и построить ещё 32 новых причала, соответствующих современным требованиям; продолжить закупку современных патрульно-контрольных судов; совершенствовать кадровый состав, непосредственно выполняющий задачи по патрулированию и контролю, а также специалистов по регистрации и техническому освидетельствованию судов.

В части инвестиций в оснащение водной милиции патрульными судами Решение предусматривает:

+ Создание 5 отрядов водной милиции, дислоцированных в 5 портах Народной милиции, готовых выполнять задачи патрулирования, контроля, пресечения правонарушений; оказывать содействие компетентным органам при чрезвычайных ситуациях, связанных с защитой территориального суверенитета. Каждый отряд будет включать: 1 командное судно, 2 патрульно-контрольных судна и 3 скоростных катера.

+ Оснащение милиции в провинциях и городах патрульными судами и катерами для поддержания безопасности, общественного порядка и социальной стабильности, обеспечения безопасности движения на водных путях, борьбы с преступностью и проведения поисково-спасательных работ.

В части повышения потенциала кадров водной милиции Решение подчёркивает необходимость организации курсов по повышению квалификации в области законодательства о внутреннем водном транспорте, морского права, мореплавания; по вопросам патрулирования, контроля, расследования и устранения последствий происшествий на транспорте; по организации народного движения «Вся нация охраняет безопасность Родины»; по базовым оперативным навыкам водной милиции; по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и проведению поисково-спасательных операций.

Кроме того, предусматривается сотрудничество с гражданскими учебными заведениями для подготовки капитанов, механиков, матросов, техников по эксплуатации водного и морского транспорта.

Одновременно усиливается международное сотрудничество в области подготовки и обучения водной милиции. Министерство общественной безопасности направит делегации сотрудников водной милиции для изучения опыта организации, подготовки и обучения водной милиции в ряде стран региона и мира, особенно в государствах с развитой системой водного транспорта; в случае необходимости будут приглашаться иностранные специалисты для проведения обучения во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

