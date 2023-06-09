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Утверждение Программы развития здравоохранения в приморских районах и островных уездах к 2030 году
К 2030 г. 70% больниц и медицинских центров в приморских районах и островных уездах смогут применять хирургические методы, как медицинские организации второго уровня. Иллюстрация.
Данная Программа направлена на улучшение здоровья и медицинских услуг военнослужащих и жителей в приморских районах и островных уездах, а также на содействие успешной реализации целей Стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года, с перспективами до 2045 года.
В частности, к 2025 году 40% больниц и медицинских центров в приморских районах и островных уездах смогут применять хирургические методы, как медицинские организации 2-го уровня. А 70% Центров по контролю и профилактике заболеваний провинций, городов, медицинских пунктов и военных медицинских учреждений будут модернизироваться.
Помимо того, 70% рыболовных судов будут оснащены аптечками и медицинским оборудованием в соответствии со всеми правилами; 80% кораблей и судов океанского плавания будут соблюдать международные нормы по охране здоровья экипажа; 80% жителей в приморских районах и островных уездах получат полезные знания о защите здоровья, способах самопомощи и транспортировке пострадавших в медицинские центры.
Для достижения вышеуказанных целей Программа предложила 7 решений: усиление медицинского руководства; укрепление потенциала профилактической медицины в морских и островных районах; усиление медицинского осмотра и лечения; повышение возможности оказания первой помощи и транспортировки пациентов; развитие человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения; разработка конкретных норм для здравоохранения в морских и островных районах; усиление пропаганды здорового образа жизни для местных жителей.
В частности, в целях повышения способности оказания скорой помощи и транспортировки пациентов, план предусматривает инвестиции в оборудование и персонал, а также улучшение координации центрами первой помощи «115» в провинциях и городах Хайфон, Дананг, Кханьхоа, Бариа-Вунгтау, в также Морскими спасательно-координационными центрами, силами ВМС, морской полицией и пограничной службой.
Кроме того, надводные корабли ВМС, Береговая охрана, Пограничные службы и поисково-спасательные корабли должны будут оснащены оборудованием для оказания первой медицинской помощи.
Необходимо модернизировать готовые транспортные средства министерств, ведомств и населенных пунктов для оказания первой медицинской помощи и перевозки больных, полностью предоставить больницам и медицинским центрам островных уездов медицинское оборудование, создать мобильные медицинские бригады в приморских провинциях и городах для участия в оказании экстренной медицинской помощи и транспортировке пациентов.