Утверждение инвестиционной политики инфраструктурного проекта индустриального парка «Prodezi», Лонган

23 апреля заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань подписал Решение № 506/QD-TTg об инвестиционной политике в отношении проекта по инвестициям в строительство и инфраструктурный бизнес индустриального парка «Prodezi», провинция Лонган. Это решение также одобряло инвестора -компанию Prodezi Long An.

Проект по инвестициям в строительство и инфраструктурный бизнес индустриального парка «Prodezi» площадью 400 га реализуется в общинах Лыонгхоа и Танхоа уезда Бенлык провинции Лонган.

Инвестиционный капитал проекта составляет 4.604.768 млрд. донгов, из которых вклад инвестора составляет 800 млрд. донгов, а мобилизованный капитал составляет 3.804.768 млрд. донгов.

Срок действия проекта – 50 лет с 23 апреля 2022 года, график реализации – не более 60 месяцев с момента передачи земли государством.

Народный комитет провинции Лонган поручает Правлению экономической зоны провинции Лонган направлять инвестора в определении графика реализации проекта, в котором отмечается ход вклада капитал инвестора для реализации проекта, обеспечивая соблюдение положений закона о земле.

Народный комитет провинции Лонган поручает Правлению экономической зоны провинции Лонган и соответствующим агентствам координировать свои действия с инвестором в реализации плана компенсации и расчистки земли в соответствии с правилами; реализовать решения, связанные с жизнью работников, работающих в индустриальных парках, в том числе планы по строительству жилых домов, объектов социально-культурного и спортивного назначения для работников; оказать помощь в трудоустройстве и профессиональной подготовке людей, у которых изъяли землю; осуществить изъятие земли в соответствии с графиком реализации проекта и привлечь инвестиции для минимизации воздействия на людей, у которых изъяли землю.