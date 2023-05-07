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Утверждение геологической стратегии до 2030 г. с видением до 2045 г.
Общая цель Стратегии состоит в том, чтобы в основном завершить геологические исследования и оценку стратегических и важных полезных ископаемых на материке; исследование геологии и полезных ископаемых в прибрежных водах и на островах; обнаружение и исследование полезных ископаемых в глубоководных и оффшорных районах; исследование других геологических условий для удовлетворения потребностей социально-экономического развития, национальных запасов полезных ископаемых, обеспечения национальной обороны и безопасности, а также профилактики и предотвращения стихийных бедствий; разведка для удовлетворения потребностей в добыче и использовании полезных ископаемых к 2045 году для полезных ископаемых: угля, урана, титана и циркона, редкоземельных элементов, меди, никеля, олова, бокситов, стеклянного песка и некоторых полезных ископаемых, других полезных ископаемых; баланс между эксплуатацией и национальными запасами полезных ископаемых по ряду стратегических, важных и крупномасштабных полезных ископаемых (уран, редкоземельные элементы, апатиты, бокситы, титан, уголь, белый песок, белый мрамор) как основу устойчивого экономического и социального развития.
Строгое управление, экономное и эффективное использование минеральных ресурсов; инвестирование в технологии добычи и переработки полезных ископаемых на уровне передовых стран Азии и развитых стран, формируя передовую и современную горнодобывающую промышленность, связанную с защитой окружающей среды, циклической экономической моделью, зеленой экономикой, адаптацией к изменению климата и достижением углеродной нейтральности; прекращение деятельности разрозненных предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых с устаревшими технологиями, с низкой экономической эффективностью, загрязняющих окружающую среду.
Конкретные цели: к 2030 г. завершить геологическое и минеральное картирование 85 % площади материка в масштабе 1:50.000; завершить изучение и оценку минерально-сырьевого потенциала перспективных структур северо-центрального и южно-центрального регионов.
Конкретные цели: к 2030 г. исследовать, оценить картографирование геологических опасностей, геологию окружающей среды провинций в горных и прибрежных районах дельты Меконга; исследование и картирование геологического наследия по всей стране; полное исследование и картографирование экологической геологии территорий, содержащих токсичные и радиоактивные минералы; исследование и оценку песка, гравия и строительных материалов в бассейнах рек.
Стремление к 2045 году сформировать передовую и современную горнодобывающую и перерабатывающую промышленность, связанную с моделью экономики замкнутого цикла, «зеленой» экономикой, эквивалентной экономике развитых стран Азии.
В соответствии с направлением развития, с точки зрения геологии, приоритет должен быть отдан выполнению и завершению картографирования геологии полезных ископаемых в масштабе 1:50.000 материка и островов; геологической разведке морских полезных ископаемых в масштабе 1:500.000, исследование, обнаружение и оконтуривание районов с перспективными полезными ископаемыми, особенно стратегическими и важными полезными ископаемыми.
Что касается горнодобывающей промышленности, деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых должна соответствовать плану, использовать передовые технологии и оборудование, подходящие для потенциала каждого типа полезных ископаемых; обеспечивать максимальное извлечение полезных ископаемых, контроль и защиту окружающей среды.
Для полезных ископаемых с большими и концентрированными запасами проекты добычи должны быть связаны с проектами глубокой переработки с использованием передовых технологий, современным оборудованием и устойчивой защитой окружающей среды.
Исследование и использование передовых технологий при использовании строительных материалов в предгорьях, горах, вдоль национальных автомагистралей и провинциальных дорог для защиты ландшафта, окружающей среды, безопасности и национальной обороны.
Использование полезных ископаемых должно обеспечивать баланс и гармонию между экспортом и импортом, в первую очередь для обеспечения внутреннего спроса, поставлять сырье для проектов переработки, экспортировать только переработанные полезные ископаемые, соответствовать экспортным стандартам согласно регламенту, обеспечивать экономическую эффективность...