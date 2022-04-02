Утверждена финансовая стратегия до 2030 года

Конкретными целями и задачами Стратегии являются обеспечение финансовых и бюджетных ресурсов для содействия реализации целей и задач социально-экономического развития, а также безопасности и обороны.

В частности, норма мобилизации в государственный бюджет на период 2021-2025 гг. составляет в среднем не ниже 16% ВВП и около 16-17% ВВП на период 2026-2030 гг. При этом мобилизационная ставка от налогов и сборов в период 2021 - 2025 гг. составляет около 13 - 14% ВВП, а в период 2026 - 2030 гг. - около 14-15% ВВП.

Кроме этого, отмечается необходимость эффективного управления расходами государственного бюджета; продолжение реструктуризации расходов государственного бюджета в сторону устойчивости; приоритизация расходов на инвестиции в развитие и обеспечение ресурсов для погашения долга, увеличение ресурсов государственного бюджета для национальных резервов, увеличение расходов на инвестиции в развитие человеческого потенциала и обеспечение социальной защиты.

Согласно Постановлению, нужно поэтапно сократить дефицит государственного бюджета; строго управлять государственным долгом, обеспечивать безопасность государственного долга и национальную финансовую безопасность.

В период 2021-2025 годов годовой потолок государственного долга не должен превышать 60% ВВП, государственный долг не должен превышать 50% ВВП, а внешний долг страны - 50% ВВП. К 2030 году государственный долг не должен превышать 60% ВВП, государственный долг не должен превышать 50% ВВП, а внешний долг страны - 45% ВВП.

В решении четко говорится: развивать стабильный фондовый рынок, работать безопасно, эффективно, с разумной структурой и балансом между денежным рынком и рынком капитала, а также между фондовым рынком и рынком облигаций и рынком деривативов. К 2025 г. капитализация фондового рынка должна достичь 100% ВВП; непогашенная задолженность на рынке облигаций должна достичь не менее 47% ВВП, из которых непогашенная задолженность на рынке корпоративных облигаций - не менее 20% ВВП. К 2030 году капитализация фондового рынка должна достичь 120% ВВП, непогашенные кредиты рынка облигаций достигнут не менее 58% ВВП, из которых непогашенные кредиты рынка корпоративных облигаций - не менее 25% ВВП.

Следующей целью является комплексное развитие страхового рынка для удовлетворения разнообразных страховых потребностей организаций и частных лиц в экономике. Средний рост доходов страховой отрасли в период 2021-2025 гг. составляет 15%/год, к 2025 г. и масштабы достигнут порядка 3-3,3% ВВП; средний рост в период 2026 - 2030 гг. составит 10%/год, а к 2030 г. масштаб достигнет порядка 3,3-3,5% ВВП.

В Постановлении также поставлена задача ускорить обновление финансового механизма сектора государственных услуг; реструктуризация и повышение операционной эффективности государственных предприятий.

К 2025 году необходимо завершить задачу реструктуризации государственных предприятий; к 2030 году консолидировать и развить ряд крупных эффективных государственных экономических групп, способных конкурировать на региональных и международных рынках в ряде ключевых отраслей и сфер экономики страны.

В соответствии с Постановлением задача, которую необходимо выполнить, состоит в том, чтобы продолжать совершенствовать и улучшать метод управления и администрирования цен в соответствии с рыночным механизмом и государственным регулированием; ускорить введение рыночных цен на ряд общественных товаров и услуг. К 2025 году полностью будет построена национальная система баз данных о ценах, обеспечивая информационную связь с министерствами, отраслями и населенными пунктами; активизировано применение информационных технологий и цифровой финансовой платформы, модернизирована национальная финансовая система.

Следующей задачей является построение общедоступной, прозрачной и эффективной интегрированной информационной системы управления налогами; создание регулярной и современной таможни Вьетнама наравне с развитыми странами мира; стать лидером во внедрении цифрового правительства с цифровой таможней, модели умной таможни. При этом будет разработана цифровая информационная система государственного учета и управления бюджетом, способствующая формированию цифрового казначейства к 2030 году; активизирована модернизация применения информационных технологий в управлении национальными резервами, управлении и надзоре за фондовым рынком в направлении современности и эффективности.

В решении изложены три финансовых стратегических прорыва: активизация совершенствования и повышения качества финансовых институтов для обеспечения полноты, синхронизации и интеграции; обновление механизма децентрализации управления и распределения государственного бюджета для обеспечения ведущей роли центрального бюджета и инициативы местного бюджета; реструктуризация государственного бюджета, развитие современного, прозрачного и устойчивого финансового рынка./.



