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Утверждена стратегия развития фондового рынка
Стратегия также направлена на повышение устойчивости рынка к рискам, что делает его важным средне- и долгосрочным каналом мобилизации капитала для национальной экономики.
Будут продвигаться зеленые, устойчивые финансовые инструменты, в секторе будет активизирована цифровая трансформация, а международная интеграция будет усилена, чтобы сократить разрыв в развитии между внутренним фондовым рынком и рынками развитых стран.
Согласно стратегии, капитализация фондового рынка будет равна 100% ВВП к 2025 году и 120% к 2030 году. Объем выпущенных облигаций составит не менее 47 % ВВП к 2025 году и 58 % к 2030 году.
Доля государственных облигаций, принадлежащих небанковским инвесторам, увеличится до 55 % к 2025 году и 60 % к 2030 году. Число биржевых трейдеров достигнет 9 миллионов к 2025 году и 11 миллионов к 2030 году.
Среди важных целей, поставленных в стратегии, - превращение рынка из пограничного в развивающийся в соответствии со стандартами международных рейтинговых организаций к 2025 году и присоединение к группе из четырех основных фондовых рынков Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к 2025 году.
Для этого в стратегии предложен ряд решений, таких как укрепление потенциала соответствующих органов в области управления, надзора и инспекции, а также увеличение объемов поставок и повышение их качества.
В стратегии также упоминается выпуск государственных, гарантированных государством и местными органами власти облигаций на различных условиях; поощрение предприятий к выпуску различных типов облигаций, соответствующих их потребностям в мобилизации капитала; продвижение зеленых облигаций для создания дополнительных каналов мобилизации капитала для бюджета и предприятий и привлечения инвесторов к устойчивому экономическому развитию.
В стратегии подчеркивается важность приближения к международной практике в области бухгалтерского учета и аудита, применения международных стандартов бухгалтерского учета (IAS) и международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), что позволит повысить прозрачность и эффективность предоставления информации инвесторам.
Роль и ответственность рейтинговых организаций на рынке корпоративных облигаций должны быть усилены, в том числе за счет обязательного присвоения рейтинга эмитентам облигаций, говорится в стратегии.