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Утверждена стратегия развития сельских профессий и экономического развития
Общая цель стратегии заключается в продвижении потенциала сельских районов, повышении эффективности производства и бизнеса, увеличении доходов, создании рабочих мест и улучшении материальной и духовной жизни людей.
Стратегия также направлена на защиту окружающей среды, сохранение ландшафта, развитие традиций и культурной самобытности народа.
Ожидается, что стратегия будет стимулировать экономическое развитие сельских районов в направлении экологического сельского хозяйства, современных сельских районов и фермеров.
Согласно стратегии, темпы роста сельских профессий к 2030 году будут увеличиваться на 6-7% в год. Средний доход работников, занятых в сельской местности, будет в 2,5-3 раза выше, чем в 2020 году.
В сельских профессиях будет занято около 5 млн. постоянных работников, а экспортная прибыль составит более 6 млрд долл. в год.
Доля подготовленных рабочих, занятых в сельской местности, и тех, кто имеет ученые степени и сертификаты, должна составить 80% и 35% соответственно.
Стабильные и концентрированные сырьевые районы будут сформированы в населенных пунктах по всей стране, чтобы удовлетворить 70% потребностей развития сельской промышленности.
Стратегия определяет семь групп профессий, которые необходимо развивать в сельской местности: переработка и сохранение сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции; изобразительное искусство и ремесла; производство материалов; производство соли; услуги и др.
Стратегия также определяет направления сохранения и восстановления традиционных ремесленных деревень, развития внутреннего и экспортного рынков сельской продукции, охраны окружающей среды в сельской местности в сочетании с развитием туризма.