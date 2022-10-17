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Утверждена Стратегия развития науки, технологий и инноваций до 2030 года
РЕШЕНИЕ
об обнародовании Стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 года
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
В соответствии с Законом о государственном организации от 19 июня 2015 г.; Законом о внесении изменений в некоторые статьи Закона о государственном организации и Закона о местных властях от 22 ноября 2019 года;
В соответствии с Законом о науке и технологиях от 18 июня 2013 г.;
По предложению Министра науки и технологий
НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статья 1. Обнародована Стратегия развития науки, технологий и инноваций до 2030 года (далее - Стратегия) следующего содержания:
I. ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
1. Развитие науки, технологий и инноваций является главной национальной политикой; играет роль в стратегическом прорыве в новый период; считается ключевой мотивацией для содействия росту, создания прорывов в производительности, качестве и эффективности; представляет собой решающий фактор повышения конкурентоспособности Вьетнама, социально-экономических секторов, населенных пунктов и предприятий; служит платформой реализации национальной цифровой трансформации; вносит существенный вклад в улучшение жизни населения, устойчивое развитие, обеспечение национальной обороны и безопасности.
2. Развитие должно идти синхронно, междисциплинарно с упором на социальные и гуманитарные науки, естественные науки, технические науки и технологии. Важно развивать национальные и региональные или отраслевые инновационные системы, в которых предприятия являются центром, а научно-исследовательские институты и университеты - сильными научно-исследовательскими учреждениями. Государство будет направлять, координировать и формировать институциональную среду и политику, которые благоприятствуют эффективному функционированию всей системы.
3. Необходимо гармонично и эффективно сочетать развитие внутреннего потенциала с использованием возможностей и внешних ресурсов; приоритизировать получение, поглощение, освоение и применение достижений передовой науки и технологии в мире в ускоренном порядке; в частности, активно осваивать и полностью использовать возможности и достижения Четвертой промышленной революции. Важно содействовать исследованиям в области практического применения, приносящих экономические и социальные выгоды; в то же время сосредоточить внимание на прикладных фундаментальных исследованиях, направленных на инновации, автономию и конкурентоспособность в области технологий в ключевых секторах, в которых у Вьетнама есть потребности, потенциал и преимущества.
II. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
1. Общие цели
К 2030 году наука, технологии и инновации должны надежно развиваться; стать мотивацией для роста; внести решающий вклад в превращение Вьетнама в развивающуюся страну с современной промышленностью и высоким средним доходом. Наука, технологии и инновации будут способствовать всестороннему развитию культуры, общества и людей, обеспечению национальной обороны, безопасности, защите окружающей среды, устойчивому развитию, улучшению международного положения и престижа Вьетнама. Потенциал и уровень науки, техники и инноваций должны достичь продвинутых уровней во многих ключевых секторах; сделать Вьетнам одной из ведущих стран с высоким уровнем среднего дохода. Уровень и потенциал предприятий в сфере технологий и инноваций должен превысить средний показатель в мире, а некоторые отрасли науки и технологии достичь международного уровня.
2. Конкретные цели
а) Повысить вклад науки, технологии и инноваций в экономический рост за счет научно-исследовательской и технологической деятельности научно-исследовательских институтов и университетов, технологических инноваций; улучшить потенциал управления и организационную структуру на предприятиях. Вклад общей факторной производительности (СФП) в экономический рост должен превысить 50%.
б) Наука, технологии и инновации должны играть важную роль в развитии ведущих промышленностей, особенно обрабатывающей и перерабатывающей промышленности; способствовать реструктуризации экономики в направлении современности и превращению Вьетнама в страну с современной промышленностью к 2030 году; активно и эффективно участвовать, использовать преимущества торговли и возможностей Четвертой промышленной революции. К 2030 году доля стоимости высокотехнологичной промышленной продукции в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности должна составить не менее 45%.
c) Наука, технологии и инновации вносят важный вклад в создание и развитие вьетнамских культурных, социальных и человеческих ценностей; предоставляют научную основу для формулирования руководящих курсов, руководящих принципов и политик развития страны; вносят вклад в индекс человеческого развития (ИРЧП), который остается выше 0,7.
г) Глобальный инновационный индекс (ГИИ) должен постоянно расти, а Вьетнам стать одной из 40 ведущих стран мира по этому индексу.
гг) К 2025 г. ожидается, что инвестиции в науку и технологию составят 1,2-1,5% ВВП, в том числе общие национальные расходы на научные исследования и технологическое развитие достигнут 0,8-1% ВВП, а вклад общества в научные исследования и технологическое развитие ожидается на уровне 60-65%. К 2030 г. ожидается, что инвестиции в науку и технологии составят 1,5–2% ВВП, при этом общие национальные расходы на научные исследования и технологическое развитие достигнут 1–1,2 % ВВП, а вклад общества в научные исследования и технологические разработки ожидается на уровне 65-70%.
д) К 2025 году людские ресурсы для научных исследований и технологических разработок (полная конверсия) должна достичь соотношения 10 научных работников на 10.000 человек и 12 научных работников на 10.000 человек (2030 год). В частности, необходимо сосредоточить внимание на развитии человеческих ресурсов на предприятиях.
ж) Организационная структура сферы науки и технологии должна быть обновлена в связи с приоритетом развития нации, сектора и сферы в направлении автономии, связи и приближения к международным стандартам. К 2025 г. во Вьетнаме должно насчитываться 25-30 научно-технических организаций, занимающих высокие места в регионе и мире; а к 2030 г. - 40-50 таких научно-технических организаций.
з) К 2030 г. количество предприятий, отвечающих критериям научно-технических предприятий, и количество инновационных стартап-компаний должно удвоиться по сравнению с их количеством в 2020 г.; доля предприятий с инновационной деятельностью ожидается на уровне 40% от общего числа предприятий.
и) Количество международных публикаций должно расти в среднем на 10% в год. Количество патентных заявок и выданных охранных документов должно увеличиваться в среднем на 16-18% в год. Количество заявок на охрану сортов растений должно повышаться в среднем на 12-14% в год, а 10-12% этих заявок должно быть подано за рубежом. Доля патентов, используемых в коммерческих целях, достигнет 8-10% от числа патентов, которым предоставлены охранные документы. Будет разработана национальная инфраструктура качества (НИК) для удовлетворения требований международной интеграции с точки зрения стандартов, измерений и качества. Вьетнам войдет в группу 50 ведущих стран мира.
III. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
1. Направление на ключевые задачи развития науки, технологий и инноваций
а) Сосредоточиться на устойчивом и инклюзивном социально-экономическом развитии, обеспечении национальной обороны и безопасности.
Содействовать реструктуризации экономики в сторону увеличения доли стоимости высокотехнологичной промышленной продукции, секторов с высокой производительностью и добавленной стоимостью в соответствии с применением передовых и современных технологий в сочетании с продвижением цифровой трансформации во всех секторах. Способствовать развитию перерабатывающих и обрабатывающих производств, некоторых важнейших отраслей и секторов согласно технологической платформе Четвертой промышленной революции: постепенно сокращать долю отраслей с высокой производительностью труда, низкой добавленной стоимостью и использованием устаревших технологий.
Приобретение, освоение, передача и широкое применение передовых мировых технологий в целях повышения производительности труда, повышения качества продукции и услуг и конкурентоспособности предприятия; активная разработка вьетнамских решений и технологий для развития зеленой экономики, экономики замкнутого цикла, защиты окружающей среды, реагирования на вызовы эпидемий и изменения климата; исследование и применение науки и технологий в развитии оборонной промышленности в направлении двойного назначения и современности, чтобы соответствовать требованиям национальной обороны в новой ситуации.
Укреплять технологическую автономию и продвигаться к развитию новых технологий Вьетнама в некоторых ключевых секторах, которые могут быть сильными, потенциальными; иметь большое пространство. Осваивать базовые технологии, исходные технологии, технологии Четвертой промышленной революции, чтобы быстро усваивать и применять их для разработки новых продуктов, услуг, ключевых продуктов и национальных брендов. Осуществлять цифровую трансформацию предприятий.
б) Обновлять и совершенствовать государственное управление сферой науки, технологий и инноваций
Усовершенствовать правовую систему в сфере науки, технологий и инноваций в соответствии с рыночным механизмом и международной практикой; синхронизировать нормативно-правовую базу, политику в области науки, технологий и инноваций в направлении устранения узких мест и барьеров, создания благоприятных условий для развития науки, технологий и инноваций. Улучшить прорывные инструменты и политики, чтобы поощрять и продвигать применение новых технологий и инноваций для повышения конкурентоспособности предприятий.
Усовершенствовать национальную инновационную систему, региональные или отраслевые инновационные системы, инновационные системы парков высоких технологий, сети инновационных центров, сети инновационных стартапов, посредников и организаций, поддерживающих продвижение инноваций.
Повысить потенциал государственного управления в области науки, технологий и инноваций, особенно потенциал планирования и организации реализации политики в области науки, технологий и инноваций. Продвигать и дорабатывать механизм распределения полномочий в государственном управлении наукой, технологиями и инновациями для обеспечения упрощения, эффективности и действенности.
в) Развитие потенциала науки, технологий и инноваций
Построить государственную организационную структуру сферы науки и технологии в соответствии с приоритетом, отдаваемым науке, технологиям и инновациям, национальной и региональной или отраслевой социально-экономической ситуации; связать исследования с обучением.
Сконцентрироваться на развитии отечественных человеческих ресурсов, привлечении иностранных и зарубежных вьетнамских специалистов с высокой квалификацией и способностями к инновациям в соответствии с требованиями индустриализации в новой ситуации.
Продолжать эффективно инвестировать и э эксплуатировать высокотехнологичные парки, высокотехнологичные парки применения сельскохозяйственных технологий, концентрированные парки информационных технологий, лаборатории в сотрудничестве с важными исследовательскими секторами; развивать и улучшать качество национальной информационной системы науки и технологии в направлении цифровой трансформации.
г) Продвижение научной, технологической и инновационной деятельности на предприятиях и развитие рынка науки и технологий.
Содействовать развитию рынка науки и технологии, постепенно увеличивать долю предложения отечественных технологий и оборудования, продвигать посредническую деятельность на рынке науки и технологий в направлении синхронизации с рынками товаров, труда и финансов.
Сосредоточиться на продвижении передачи и применения передовых технологий, повышении способности к освоению и инновациям в области технологий, управления предприятиями, квалификации и навыков человеческих ресурсов; развертывать цифровую трансформацию; обновлять процесс производства и бизнес-модель предприятий в соответствии с процессом технологических инноваций.
Повышать количество, качество и эффективность использования интеллектуальной собственности, особенно развивать интеллектуальную собственность предприятий; усиливать защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности. Оперативно формулировать национальные стандарты и основные стандарты для новых технологий, продуктов, экспорта и ключевых продуктов, чтобы соответствовать требованиям рынка; обеспечить развитие интеллектуальной собственности; стандартов и качества товаров, поскольку они являются эффективными инструментами для продвижения инноваций и применения новых технологий.
2. Ориентация на развитие научных исследований
а) Общественные и гуманитарные науки
- Исследовать и прогнозировать тенденции развития на период до 2030 года и последующие десятилетия, включая глобализацию и международную интеграцию; конкуренцию и конфликты в международном контексте; формирование новых связей в мире и в регионе; устойчивое развитие. Исследовать и прогнозировать влияние глобальных и региональных тенденций на модель развития, институты и безопасность Вьетнама; изучать политики и решения для Вьетнама, чтобы воспользоваться возможностями, преодолеть вызовы с целью развития, обеспечения безопасности и улучшения положения Вьетнама.
- Продолжать подводить практические итоги процесса обновления, строительства и развития страны, разрабатывая план для руководящих принципов, стратегий и политики развития и защиты страны в каждый период; исследовать теорию развития в новом контексте, чтобы предоставить доказательства для определения и уточнения пути Вьетнама к развивающейся стране с современной промышленностью и высоким среднем уровнем дохода к 2030 году и развитой стране с высоким уровнем дохода к 2045 году.
- Проводить исследования на научной и практической основе с целью совершенствования методов руководства, повышения лидерских способностей, способность управлять и боеспособности Коммунистической партии; обновлять государственное управление, национальное управление; сильно продвижение права населения быть хозяином страны; продвигать административную реформу, судебную реформу; строить и обновлять социалистическое правовое государство Вьетнама в соответствии с новой ситуацией на каждом новом этапе развития страны. Вести исследования для обновления и усиления роли, ответственности организаций в политической системе; реформировать и усиливать эффективность социалистических законов и правовых норм; обеспечивать права человека, гражданство, национальную оборону и безопасность.
- Исследовать и усовершенствовать институт полноценной рыночной экономики с социалистической ориентацией в новых условиях; правильно определить и максимально продвигать роль всех секторов экономики, особенно частной экономики, чтобы создать новую мотивацию для развития; прогнозировать и предлагать меры по повышению устойчивости к воздействию внутренних и внешних вызовов и рисков, обеспечению макроэкономической стабильности; содействовать быстрому, эффективному и устойчивому развитию страны, регионов и местностей.
- Исследования для определения условий, решений, инновационной дорожной карты, преобразования модели экономического развития на основе науки, технологий и инноваций, цифровой экономики для повышения производительности, качества и эффективности, эффективности и конкурентоспособности продукции, товаров, услуг и экономики.
- Изучение особенностей, структуры и тенденций развития вьетнамского общества под влиянием Четвертой промышленной революции, в контексте международной интеграции и нетрадиционных вызовов безопасности; исследовать и обновить методы социального управления в условиях цифровой трансформации; определять условия, меры и дорожную карту построения развитого общества и «богатого народа, сильной, демократической и цивилизованной страны» к 2045 году; разработать дорожную карту и конкретные шаги на следующие 10 лет.
- Исследовать особенности формирования, движения и развития культуры, этноса и религии во Вьетнаме, и влияние новых тенденций в контексте международной интеграции; строить инновационную культуру, цифровую культуру и индустрию культуры, служащие делу развитию страны; строить блок великого единства нарола, передовую культуру, проникнутую национальным идентичностью, впитавшую в себя культурную квинтэссенцию человечества; обращать внимание на сообществах этнических меньшинств, районы этнических меньшинств и горные районы, группы уязвимых населения, районы с чрезвычайно сложными природными и социально-экономическими условиями для обеспечения инклюзивного и гармоничного развития среди всех сообществ населения.
-- Исследовать сферу образования и обучения, становление вьетнамцев в новую эпоху как социального субъекта. Вьетнамский народ должен быть всесторонне развит, пропитан человечностью и хорошими культурными ценностями, обладать квалификацией, навыками, способностью к творчеству и инновациям, чтобы соответствовать растущим требованиям дела продвижения индустриализации в направлении к современности в контексте международной интеграции.
- Разработать стратегию зеленых инноваций, сосредоточить внимание на экологических аспектах в сочетании с экологией и обществом в соответствии с контекстом глобализации.
б) Естественные науки
- Построить современную фундаментальную науку; быть в курсе мировых тенденций. Содействовать фундаментальным исследованиям и прикладным фундаментальным исследованиям в секторах, которые могут иметь сильные стороны и потребности для достижения регионального и международного передового уровня, включая математику, физику, химию, науки о жизни, науки о Земле и морские науки.
- Изучать научные основы рационального использования природных ресурсов; проводить исследования по выявлению характера, причин и последствий стихийных бедствий; взаимодействия между природой, людьми и обществом; процесса изменения климата во Вьетнаме на научной основе для предложения и реализации мер по уменьшению и реагированию на стихийные бедствия, изменение климата и повышение уровня моря.
- Исследовать научные основы рационального использования природных ресурсов; исследовать сущность, причины и последствия стихийных бедствий, взаимодействия между природой - людьми - обществом, процесса изменения климата во Вьетнаме, служающих научной основой для предложения и реализации ограничивающих решений реагирования на стихийные бедствия, изменение климата и повышение уровня моря.
- Содействовать междисциплинарным исследованиям, затрагивающим естественные и общественные науки, гуманитарные науки и технологии для морей и океанов, чтобы установить научные данные для планирования, создания и усовершенствование политики развития, управления и использования ресурсов из моря, реагирования на изменение климата, служащей устойчивому развитию морской экономики; предоставлять правовые основания и исторические свидетельства для борьбы за защиту национального суверенитета над морями и островами; проводить междисциплинарные исследования, затрагивающие естественные и общественные науки, гуманитарные науки по сохранению биоразнообразия, служащего устойчивому развитию.
- Сосредоточиться на прикладных фундаментальных исследованиях с целью получения и освоения основных и исходных технологий для быстрого, творческого, эффективного применения и распространения передовых технологий в сфере производства, обслуживания, бизнеса, жизни и общественного управления, чтобы повысить производительность, качество и конкурентоспособность предприятий, отраслей и экономики, улучшить жизнь людей, обеспечить национальную оборону и безопасность.
3. Ориентация на развитие и применение технологий
a) Информационно-коммуникационные технологии
- Содействовать исследованиям и широкому применению информационных и коммуникационных технологий, уделяя особое внимание технологиям облачных вычислений, интернету вещей, искусственному интеллекту, блокчейну, виртуальной реальности, наряду с созданием и формированием больших баз данных, которые служат ядром для продвижения цифровой трансформации, развития цифровой экономики, цифрового правительства, цифрового общества, создания умных продуктов, устройств и утилит, применяемых в продуктах, производстве, обслуживании, бизнесе, управлении обществом и жизнью. Исследовать и осваивать области информационной и сетевой безопасности для обеспечения безопасности, национального суверенитета, интересов организаций и людей, эффективного предотвращения атак в сетевом пространстве.
- Передача технологий, повышение способностей по освоению, поглощению и продвижению научных исследований и технологических разработок в направлении создания и автономии в технологиях проектирования и производства оборудования для телекоммуникационных и мобильных сетей, мобильных устройств, 5G терминалов и следующего поколения 5G.
- Исследование и освоение квантовых технологий, терагерцовых технологий.
б) Биотехнологии
- Здравоохранение, диагностика и лечение заболеваний: уделять большое внимание изучению и применению генных технологий и стволовых клеток для лечения опасных заболеваний; исследования для быстрого производства диагностических биологических продуктов, вакцин и терапевтических препаратов для профилактики и борьбы с возникающими или повторно возникающими заболеваниями у людей; исследования и развитие растительных источников, производство лекарств и продуктов здорового питания в соответствии с правилами безопасности пищевых продуктов.
- Сельское хозяйство: сосредоточиться на биотехнологии для создания продуктивных сортов сельскохозяйственных культур, домашнего скота и водных продуктов с высокой продуктивностью, качеством и добавленной стоимостью в соответствии с экологическими условиями и изменением климата во Вьетнаме. биотехнология помогает контролировать и устранять загрязнение окружающей среды в растениеводстве, животноводстве и аквакультуре; производстве вакцин, фармацевтических препаратов, ветеринарных препаратов, диагностических биопрепаратов, биопрепаратов, используемых в переработке кормов для животных, биопрепаратов для профилактики вредителей и болезней, биопрепаратов для функциональных удобрений, микробных органических удобрений.
- Перерабатывающая промышленность: проводить исследования по производству биологических продуктов, используемых для переработки пищевых продуктов с целью увеличения добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции; осваивать технологический процесс, производить синхронное оборудование для биологической промышленности.
- Охрана окружающей среды: сосредоточиться на сборе и переработке побочных продуктов всех побочных продуктов, устранять загрязнения окружающей среды с помощью биотехнологий; сохранение, хранение, извлечение редких и ценных генетических ресурсов разумным образом; защиту биоразнообразия.
в) Технологии новых материалов
- Передача технологий, исследования и производство новых передовых материалов, служащих промышленности и строительству, таких как функциональные материалы с измененными физико-механическими свойствами, передовых полимеров и композитов, передовых материалов из металлов и сплавов, защитных покрытий для работы в экстремальных условиях, передовой технической керамики, умных материалов, новых материалов, поглощающих или прозрачных для электронных волн, материалов для 3D-печати, химикатов и материалов для машиностроения, вспомогательных отраслей, нефтехимии, переработанных материалов в дорожном строительстве; передовых материалов для сельского хозяйства, таких как контролируемые удобрения, биопрепараты для защиты растений, умная упаковка для консервации, материалы для теплиц, сенсорные материалы для теплиц, материалы для улучшения почвы, искусственные грунты; биомедицинских материалов, таких как материалы для имплантатов, целевые носители лекарств, биоразлагаемые материалы, умные композиты, способные стимулировать регенерацию хрящей и костей; биоразлагаемых материалов для уменьшения загрязнения окружающей среды, таких как биоразлагаемые материалы для замены пластика, биоразлагаемые пленки; передовых материалов для национальной обороны и безопасности, таких как сверхпрочные, стойкие к высоким температурам и давлению материалы, материалы для систем управления; сплавов со специальными свойствами; электронных и фотонных материалов в модулях и оборудовании телекоммуникаций, электротехники и энергосберегающих систем, особенно волоконно-оптических материалов.
- Вести исследования для освоения технологий хранения и преобразования энергии, включая батареи, высокоэффективные топливные элементы, материалы для хранения водорода, фотоэлектрические материалы, термоэлектрические материалы, фототермические материалы, материалы для производства энергии ветра, биотопливо.
г) Технология производства - автоматизация
- Приобретать, осваивать и развивать передовые и умные технологии автоматизации производства, включая технологии проектирования и производства оборудования и синхронных производственных линий в нефтяной сфере, гидроэлектроэнергетике, теплоэнергетике, судостроении, добыче и переработке полезных ископаемых; технологии изготовления систем энергосберегающего оборудования; технологии изготовления сложных, крупногабаритных и высоконадежных систем; передовые технологии 3D-печати, реверс-инжиниринга и быстрого прототипирования, применяемые при производстве всех видов промышленного оборудования, электрооборудования, изделий из металла и композитов высокого уровня; технологии автоматизации измерения и обработки информации, управления процессами производства; технологии производства важных микросхем микроконтроллеров, мощных полупроводниковых компонентов, используемых в устройствах автоматизации; технологии производства основного вспомогательного оборудования в автоматике, робототехнике, автоматизированных поточных линий.
- Исследовать и производить некоторые новые комбинации оборудования с высокой точностью, интеграцией и автоматизацией для национальной обороны и безопасности.
гг) Морские технологии
Использовать исследования для освоения и применения передовых технологий в управлении и эксплуатации морей, островов и океанов, служащих планированию и развитию морской экономики; передовых технологий для поиска и разведки ресурсов, полезных ископаемых, эффективной и разумной добычи морских ресурсов в морях и прибрежных районах Вьетнама в соответствии с платформой зеленого роста, сохранением морского биоразнообразия и экосистем, обеспечением гармонии между сохранением и развитием, поддержанием морского природного богатства; передовых технологий для предупреждения и прогнозирования стихийных бедствий, морских экологических происшествий, реагирования на изменение климата в морях и прибрежных районах Вьетнама.
д) Технологии предотвращения стихийных бедствий и реагирования на изменение климата
Организовывать исследования и освоение и применение технологий прогнозирования воздействия изменения климата на природные и социальные системы, технологий сокращения выбросов парниковых газов, технологий выявления, прогнозирования и предупреждения о типах стихийных бедствий, особенно опасных в зонах повышенного риска.
ж) Энергетические технологии
- Исследовать, применять, осваивать новые энергетические технологии, возобновляемые источники энергии, умную энергию, передовые технологии хранения энергии, топливные батареи. Разрабатывать и применять передовые технологии подземной добычи угля, технологии разработки нефти и газа в глубоководных и морских районах, а также технологии тепловой энергетики на сжиженном природном газе (СПГ).
- Исследовать и применять атомную энергию, ядерные и радиационные технологии в социально-экономических отраслях; меры по обеспечению радиационной и ядерной безопасности, особенно в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды.
з) Экологические технологии
Применить и освоить технологии более чистого производства, экологически чистые технологии, технологии очистки сточных вод, твердых или опасных отходов, выхлопных газов, технологии переработки отходов с функциями и ценой, подходящими для условий Вьетнама. Разрабатывать, применять и передавать передовые технологии и современное оборудование для переработки отходов, рационального использования ресурсов и восстановления окружающей среды; технологии улавливания и хранения углерода на тепловых электростанциях, других производственных объектах, выбрасывающих углерод.
и) Космические технологии
- Инвестировать в некоторые секторы космической техники с конкретными целями и направлениями, способствовать исследованию, эксплуатации и использованию космического пространства в мирных целях, включая науку о Земле, наблюдение и мониторинг Земли; космическую науку; разведочные системы; космическую деятельность и соответствующие сектора.
- Укреплять потенциал управления природными ресурсами и окружающей средой, надзор и помощь в снижении ущерба, причиняемого стихийными бедствиями, обеспечение национальной обороны и безопасности, оказание различных услуг населению.
- Исследовать, приобретать и осваивать технику и технологий для проектирования и производства некоторых важных устройств, используемых в малых спутниках, наземных станциях и терминалах.
к) Передовые и умные технологии в сферах строительства, транспорта и инфраструктуры:
Осваивать передовые методы возведения фундамента, противодействия эрозии. Исследовать, получать и осваивать передовые методы и технологии для проектирования и строительства инфраструктуры, транспорта, ирригации и умных городов.
4. Направленность инновационной деятельности
а) Инновационная деятельность в сельскохозяйственных отраслях
Содействовать инвестициям в технологии разведения, ухода и мониторинга в соответствии со стандартами безопасности и прослеживаемости происхождения, технологии сохранения, технологии переработки крупных предприятий; фокусироваться на инвестициях в высокотехнологичные сельскохозяйственные зоны, масштабные проекты, внедрение передовых и эффективных моделей сельскохозяйственных культур по мировым стандартам; разрабатывать новые методы для бизнеса малых и средних предприятий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
Сосредотачиваться на освоении важных комбинаций технологий селекции путем самостоятельных исследований и разработок, а также извлечения семенных фондов, закупки семян в зарубежных странах с целью расшифровки и освоения технологий. Уделять внимание применению биотехнологий, информационных и коммуникационных технологий, технологий автоматизации, чтобы построить умное, безопасное, циркулярное, эффективное и устойчивое сельское хозяйство, продвигая преимущества тропического сельского хозяйства.
Создавать сельскохозяйственные инновационные системы в сочетании с экономическими моделями сельского хозяйства, производственными цепочками, цепочками создания стоимости для конкретных категорий товаров и продуктами с высокой экономической ценностью, ... эффективно способствовать связям между развитием сельского хозяйства, строительством сельской местности нового типа и улучшением психических и физических аспектов жизни фермеров.
б) Инновационная деятельность в промышленностях, строительстве и на транспорте
Осуществлять процесс реструктуризации с ориентацией на науку, технологии и инновации. Это одно из прорывных решений, особенно в условиях Четвертой промышленной революции. Продолжать поощрять крупные предприятия вкладывать значительные средства в инновации, освоение и использование технологий, особенно умных производственных технологий, инновации в моделях управления, бизнеса и инновации в продуктах, тем самым играя ведущую роль и устанавливая связи с малыми и средними предприятиями, создавая сети и поощряя инновации.
Решительно продвигать инновации в производственных линиях, оборудовании, машинах и технологиях, развертывать обучение в области управления и извлечения технологий; в то же время применять новые модели бизнеса, инновации, которые оказались успешными для малых и средних предприятий.
Развивать инновационные системы в сочетании с промышленными кластерами, внутренними и глобальными цепочками создания добавленной стоимости в отраслях с высоким доходом и высокой экспортной стоимостью, включая текстиль, обувь, электронику, машинное оборудование, деревообработку, переработку сельскохозяйственной продукции, горнодобывающую промышленность, фармацевтику и т. д., чтобы способствовать повышению производительности, качества и конкурентоспособности продукции, услуг и вьетнамских брендов.
Сосредоточиться на продвижении инноваций в фундаментальных и важнейших отраслях, включая энергетику, машиностроение, металлургию, химию, удобрения, материалы, информационные и коммуникационные технологии, электронику и телекоммуникационную технику, производство роботов и автомобилей, интегрированного оборудования для автоматического управления, дистанционного управления, индустрии производства программного обеспечения...
в) Инновационная деятельность в сфере услуг
Широко и активно применять технологические платформы Четвертой промышленной революции, новые бизнес-модели в сфере услуг, бизнеса и госуслуг. Разработать стандарты, правовые рамки, механизмы и политику для создания благоприятных условий для развития коммерческих предприятий в соответствии с цифровыми платформами, предприятий, применяющих цифровые технологии и услуги.
Помогать обучать управлению и администрированию технологий, обновлять новые технологии; консультировать по выбору подходящих технологий, помогать обучать эксплуатации, применению в производстве и торговле. Помогать предприятиям подключаться, совместно использовать инфраструктуру и данные для оптимизации бизнес-моделей в соответствии с технологической платформой.
г) Инновационная деятельность в регионах
Продвигать инновации в ключевых регионах в сочетании с преимуществами каждого региона; в частности, в дельте Красной реки и на юго-востоке Вьетнама в сочетании с индустриальными парками и парками высоких технологий; в северо-центральном и горном регионах в сочетании с экологически чистыми сельскохозяйственными продуктами и туризмом; регионах северо-центрального и центрального побережья в сочетании с сельским и морским хозяйством; западном нагорье в сочетании с продукцией сельского и лесного хозяйства, переработкой продукции сельского и лесного хозяйства, туризмом; регионе дельты Меконга в сочетании с преимуществами сельскохозяйственного производства, развития переработки сельскохозяйственной продукции, селекционных центров и передачи технологий. Содействовать исследованиям в области культуры, религии, населения и мер реагирования на изменение климата в сочетании с особенностями регионов и местных территорий.
Создавать инновационную систему в сочетании с цепочками создания добавленной стоимости, отраслевыми кластерами и инновационными стартап-экосистемами в регионах и местностях, которые имеют все необходимые условия для инноваций в сферах человеческих ресурсов, образования и подготовки кадров, научно-исследовательские институты, материально-техническую базу в сочетании с экономическими преимуществами регионов и местных районов.
IV. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИЙ
1. Обновлять механизм в сфере науки, техники и инноваций, повышать потенциал государственного управления наукой, технологиями и инновациями
а) Изменять и совершенствовать правовую систему в сфере науки и техники, соответствующие законы в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к развитию науки, техники и инноваций; содействовать инновациям в сочетании с наукой и техникой; создавать правовую базу для внедрения пилотных, экспериментальных и специальных механизмов для новых экономических типов/моделей в соответствии с наукой, технологиями и инновациями. Исследовать и обновлять правовые механизмы, политику в отношении инвестиций, государственных инвестиций, государственных закупок, государственного бюджета, государственной собственности, налогов с целью поощрения и развития науки, технологий и инновационной деятельности. Совершенствовать закон об интеллектуальной собственности, эффективно и разумно защищать и использовать интеллектуальную собственность Вьетнама.
б) Комплексно обновлять управленческую деятельность, развертывать научно-технические задачи на всех уровнях в направлении гласности, прозрачности, объективности, упрощения административных процедур; осуществлять цифровую трансформацию процесса управления, базы данных ресурсов науки, технологий и инноваций; обновлять режим финансового управления, платежей и расчетов, принимая принцип риска и задержки в научно-технической деятельности; создавать благоприятные условия для участия в реализации научно-технических задач предприятий; пересматривать и вносить изменения в положения об управлении научно-техническими задачами в направлении устранения трудностей и препятствий в передаче имущества, образованного от выполнения научных задач, использования государственного капитала.
в) Реструктурировать научно-технические программы и задачи в соответствии с цепочкой создания стоимости продукции, добавленной стоимости. Сосредоточиться на разработке национальных продуктов на основе новых и высоких технологий для формирования новых отраслей и новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, особенно в сильных областях Вьетнама, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность, услуги, информационные технологии и т. д. Создать крупные национальные научно-технические проекты и программы по ряду ключевых, сильных, потенциальных направлений для решения особо важных долгосрочных задач развития страны.
г) Унифицировать государственное управление наукой, технологиями и инновациями, активно содействовать инновациям в сочетании с наукой и технологиями, повышать эффективность синхронного сотрудничества в построении и реализации механизмов и политики содействия развитию науки, технологий и инноваций; упростить аппарат, сосредоточить внимание на планировании стратегических механизмов, политик и направлений, планировании и планах подготовки кадров с целью повышения квалификации руководителей сферы науки, технологий и инноваций всех уровней.
д) Разработать системы прогнозирования в сфере науки и техники, сформулировать направления развития технологий, карты технологий, дорожные карты технологических инноваций в некоторых приоритетных секторах, в которых основное внимание уделяется некоторым секторам, включая технологии здравоохранения, искусственный интеллект, новые материалы, хранение энергии и некоторые сферы в сочетании с инвестированием крупных предприятий.
е) Измерять и оценивать эффективность научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских институтов, университетов и предприятий в соответствии с международными стандартами. Местные органы власти должны установить целевые показатели развития сферы науки, техники и инноваций, в том числе целевые показатели доли предприятий, применяющих инновации в стратегическом содержании, плане и планировании развития отрасли и местности.
2. Строить национальную инновационную систему
а) Развивать национальную инновационную экосистему, тесно связанную с региональной и мировой. Использовать инновационные экосистемы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг в сочетании с внутренними и глобальными цепочками создания стоимости, промышленными кластерами, в том числе крупные предприятия играют ключевую ведущую роль в инновационной деятельности, государственные органы управления должны играют роль создателя благоприятной институциональной среды и политики для содействия связям между предприятиями, научно-исследовательскими институтами, университетами и организациями в области исследований, прикладной и инновационной деятельности.
б) Развивать системы национальных и региональных или отраслевых инновационных центров и стартап-центров с целью развития, интерграции и создания инновационных хабов, связывающих высокотехнологичные зоны, жилые районы, финансовые центры, венчурные фонды, университеты и исследовательские институты.
в) Эффективно развертывать инновационные открытые платформы и сети, чтобы привлекать все внутренние и иностранные инвестиционные ресурсы для создания новых технологий, новых продуктов и новых предприятий.
г) Укреплять связи между инновационной сетью, сетью инновационных стартапов, инновационными центрами и центрами научных исследований и технологических разработок в стране и за рубежом.
д) Улучшать организационную структуру, функции и задачи, увеличивать инвестиции в человеческие ресурсы, финансы и инфраструктуру для государственных органов, которые выполняют функции и задачи по применению и передаче достижений в области науки, технологий и инноваций в Департаментах науки и технологий, чтобы эти органы стали контактными точками, поддерживающими и продвигающими передачу технологий и инноваций на местном уровне.
3. Эффективно привлекать и использовать все инвестиционные ресурсы для науки, технологий и инноваций.
a) Обеспечивать расходы на науку, технику и инновации в размере от 2% от общей суммы расходов годового государственного бюджета, постепенно увеличивая их в соответствии с потребностями развития науки и технологий. Проверять, что финансирование используются в правильных целях.
б) Пересматривать и устранять барьеры, ограничения в целях увеличения количества и масштабов фонда научно-технического развития предприятий; создавать максимальные благоприятные условия для стимулирования предприятий к созданию фондов, эффективному использованию средств фонда для инвестиций в науку, технологии и инновации; обеспечивать норму отчислений в фонд развития и инвестиций в науку и технику государственных предприятий в порядке, установленном Законом.
в) Совершенствовать механизм государственно-частного партнерства, правовые коридоры для ангельских инвестиций, венчурных фондов, фондов общественных инвестиций, цифровых технологических платформ в мобилизации капитала, чтобы создать больше ресурсов для инвестирования в науку, технологии и инновации.
4. Превращать научно-исследовательские институты, университеты и другие научно-технические учреждения в сильные исследовательские субъекты
а) Вносить изменения и дополнения в положение о механизме автономии государственных научно-технических организаций. Рассматривать выделение средств государственным научно-техническим организациям по результатам периодической оценки результатов и эффективности деятельности, реализовать государственного заказа и проводить тендеры на выполнение научно-технических задач и фиксировать финансирование конечного продукта по результатам работы; наделять государственные научно-технические организации самостоятельностью и личной ответственностью в вопросах создания организационной структуры, найма, использования человеческих ресурсов, финансирования и выполнения научно-технических задач.
б) Упорядочивать и упрощать систему государственных научно-исследовательских институтов. Упор делать на формирование на основе некоторых научно-исследовательских институтов центров прикладных исследований и инноваций, обслуживающих приоритеты экономического и технического развития отраслей экономики и регионов. Необходимо осуществлять слияния и преобразования в предприятия или акционирование научно-исследовательских институтов, которые уже не подходят условиям инвестиционных приоритетов. Важно сформулировать и реализовать проекты по передаче некоторых государственных научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями, в подчинение университетов и академий, для содействия взаимосвязи между исследованиями и обучением. Улучшать потенциал институтов по исследованию политики секторов и административных единиц.
в) Внедрять политику и меры для того, чтобы университеты могли стать центрами научных исследований и технологических разработок, а также источником знаний об инновациях. Создавать сильные исследовательские группы и сформировать несколько исследовательских групп на международном уровне. Аспиранты и студенты-исследователи должны быть важной силой в проведении научных исследований и технологических разработок; связывать постдипломное образование с исследовательскими темами и проектами; поощрять и поддерживать создание исследовательских центров и передачу интеллектуальной собственности. Исследовать механизм, позволяющий исследователям и преподавателям участвовать в создании инновационных стартапов на основе результатов научных исследований и технологических разработок. Необходимо превратить Ханойский национальный университет, Национальный университет в Хошимине и некоторые технологические университеты в основу и движущую силу вьетнамской системы образования. Университеты должны достичь продвинутого уровня, стать одними из лучших университетов Азии с точки зрения качественной подготовки кадров, научных исследований и инноваций. Важно преобразовать региональные университеты в центры подготовки кадров, исследований и передачи знаний, обслуживающих региональные и местные инновации.
г) Сфокусироваться на развитии отдельных научно-технических организаций, выходящих на региональный и мировой уровень. Организовывать оценку, публикацию рейтингов и отбор потенциальных научно-технических организаций, чтобы сосредоточить внимание на инвестициях в развитие, иметь предварительные механизмы и политику в отношении заказов, определения научных и технологических задач. Необходимо превратить Вьетнамскую академию науки и технологий и Вьетнамскую академию гуманитарных наук в основу и ядро науки и технологий Вьетнама. Поощрять инвестиции в форме государственно-частного партнерства для развития центров передового опыта в области технологий в университетах и научно-исследовательских институтах; привлекать транснациональные корпорации к созданию объектов научных исследований и развития технологий, международных инновационных центров, расположенных во Вьетнаме.
5. Развивать квалицикационные и творческие человеческие ресурсы для науки, технологий и инноваций
а) Подготовить человеческие ресурсы для науки, технологий и инноваций в будущем. Укрепление подготовкм в области науки и техники, совершенствование навыков работы на компьютере, иностранных языков, обучение творческому проектному потенциалу, связанное с практическими проектами в средних школах, особенно посредством обучения созданию STEM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) и STEAM (наука, технология, инженерия и математика). Продвигать профессиональную ориентацию и консультации в сфере науки, инженерии в школах и университетах.
б) Инвестировать в развитие человеческих ресурсов с высокой квалификацией для науки и технологий. Быстро сформировать команду ведущих ученых, чтобы шаг за шагом повышать стандарты ученых в соответствии со стандартами развитых стран. Продолжать развивать программу отбора и направления научных кадров в ключевые отрасли передовых стран. Изучать механизмы поддержки и поощрения отечественных университетов к сотрудничеству с зарубежными университетами в подготовке научных кадров во Вьетнаме; пересмотреть льготную политику по налогам на доходы физических лиц для научных работников, которые участвуют в выполнении общегосударственных научно-технических задач.
в) Реализовывать меры по улучшению количества и качества человеческих ресурсов для науки, технологий и инноваций в целях удовлетворения потребностей делового сектора. Обновлять программы подготовки научных и технических кадров в колледжах и университетах, чтобы соответствовать требованиям рынка труда. Создавать каналы, соединяющие учебные заведения и предприятия для объединения потребностей предприятий в научных кадрах. Сформировать механизм поощрения предприятий инженерно-технологического сектора к приему стажеров из университетов. Разнообразить формы и материалы обучения кадров для предприятий через цифровые технологии, социальные сети и каналы коммуникации. Обеспечить руководство по управлению технологиями и организовывать обучающие программы для предприятий.
г) Поощрять и поддерживать предприятия в развитии человеческих ресурсов для управления технологиями и предприятиями. Содействовать привлечению частного сектора и диверсификации программ подготовки управленческих кадров на разных уровнях. Применять знания о менеджменте и экономике, инновациях, предпринимательстве, интеллектуальной собственности, стандартах, измерениях, качестве и производительности в программах обучения профессионально-технических колледжей и университетов. Стимулировать расходы на развитие человеческих ресурсов из научно-технических фондов предприятий, отдавать предпочтение кредитам на обучение человеческих ресурсов.
д) Содействовать привлечению и перемещению человеческих ресурсов в сфере науки, технологий и инноваций на основе пересмотра и внесения поправок в правила для поощрения двустороннего обмена человеческими ресурсами между государственным и частным секторами; разработать механизмы и политику финансовой поддержки и упрощения процедур въезда/выезда, виз, разрешений на работу и т. д. для привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа и зарубежных вьетнамцев для участия в отечественной науке, технологиях и инновационной деятельности; развивать сети для объединения вьетнамских талантов, привлекать участие и вклад зарубежного вьетнамского сообщества ученых; проводить политику отправки вьетнамцев на работу в многонациональные корпорации и стартапы за границу, а затем возвращать их на работу домой; создавать благоприятные условия для регулярного участия преподавателей и научных работников в научно-технической и инновационной деятельности на предприятиях.
6. Эффективно развивать и использовать инфраструктуру науки, технологий и инноваций
а) Продолжать решительно развивать парки высоких технологий, высокотехнологичные сельскохозяйственные зоны и концентрированные зоны информационных технологий. Проводить обзор и оценку для завершения подзаконных актов на предмет соответствия между Законом о высоких технологиях и профильными законами о подзаконных актах, которые касаются конкретных механизмов инвестирования в инфраструктуру, развития человеческих ресурсов в высокотехнологичных парках, высокотехнологичных сельскохозяйственных зонах и концентрированные зонах информационных технологий. Укреплять связи и отношения между парками высоких технологий, высокотехнологичными сельскохозяйственными зонами с концентрированными зонами информационных технологий и инкубаторами, зонами коворкинга; развивать торговлю, ключевые лаборатории, специализированные лаборатории в связи с развитием инфраструктуры и экосистем.
б) Разработать сильную лабораторную систему. Проводить оценку и признание лабораторий институтов, университетов и предприятий, чтобы они служили основой для поддержки ресурсов в сотрудничестве с сильными исследовательскими группами, выдающимися учеными и технологами. Увеличивать инвестиции из государственного бюджета в содержание технического персонала, обслуживание и ремонт оборудования, техники для работы лабораторий, проинвестированных государством. Обнародовать механизмы и политику, которые позволяют лабораториям развертывать услуги, чтобы компенсировать затраты и реинвестировать в регулярное обновление; а институтам, школам и предприятиям использовать на платной основе лабораторий, проинвестированных государством.
в) Развивать систему отечественных научно-технических журналов, выходящих на международный уровень. Адекватно инвестировать в систему отечественных журналов на основе балансирования между секторами науки и техники, объектами обслуживания, поощрять к применению цифровых технологий, сотрудничать с издательствами и журналами, имеющими мировую известность. Повышать квалификацию редакторов, увеличивать международное разнообразие редколлегий, привлекать и поощрять отечественных и зарубежных ученых к публикации статей в отечественных журналах. По правилам все проекты, финансируемые из госбюджета, должны публиковаться в отечественных журналах.
г) Решительно развивать национальную инфраструктуру качества в направлении централизации, единства, синхронности, современности в сочетании с Индустрией 4.0, отвечая требованиям международной интеграции и повышения производительности на основе платформы науки, технологий и инноваций. Разработать национальный индекс инфраструктуры качества (НИК) в системе статистических показателей сектора науки и технологий.
д) Продолжать инвестировать в повышение потенциала национальной информационной системы по науке, технологиям и инновациям. Совершанствовать национальную систему баз данных по науке, технологиям и инновациям на основе создания и эксплуатации цифровых платформ, укреплять эффективные связи между научно-информационными центрами и технологиями министерств, ведомств, населенных пунктов, вузов и НИИ; продолжать инвестировать в приобретение ряда основных международных научно-технических баз данных, которые имеют практическое значение для отечественных исследований. Поощрять инвестиции и развитие крупных центров данных по науке, технологиям и инновациям, а также общих хранилищ научных данных; соединять открытые научные сообщества во Вьетнаме, чтобы делиться, критиковать, создавать группы открытых данных, приложений Вьетнама. Завершать и укреплять статистическое управление наукой и техникой.
7. Содействовать научной, технологической и инновационной деятельности на предприятиях
а) Государство должно помочь предприятиям улучшить их доступ к информации об отечественных и зарубежных технологиях. Разрабатывать и предоставлять инструменты и услуги для анализа патентной информации и прогнозирования тенденций развития технологий в целях руководства научной, технологической и инновационной деятельностью. Необходимо строить центры услуг в сфере науки, технологий и инноваций, брокерские консультационные центры по технологиям, созданные государством, или путем сотрудничества между частными консультационными центрами и предприятиями.
б) Синхронно пересматривать и вносить изменения в положения закона о налогах, финансах, кредитах, нормативных документах в сфере науки и технологий в целях эффективного использования механизмов стимулирования предприятий к инвестициям в научные исследования и технологические инновации. Сокращать сроки амортизации машин и оборудования для научных исследований и технологических разработок. Разработать и внедрять механизм ежегодного налогового стимулирования предприятий в зависимости от фактической выручки, полученной от научно-технической и инновационной деятельности. Сформировать механизм удержания налога на прибыль физических лиц и предприятий при финансировании научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских институтов и вузов.
в) Способствовать формированию и развитию отделов научных исследований и развития технологий на предприятиях. Поддерживать развитие ряда отечественных предприятий, выходящих на передовой технологический уровень региона. Пересматривать, корректировать и дополнять правовой коридор, разрешающий использование результатов науки и техники/интеллектуальной собственности при вложении капитала в создание предприятий.
д) Содействовать передаче знаний и подготовке кадров в области науки, технологий и инноваций через предприятия с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Пересматривать и совершенствовать преференциальную политику для предприятий с ПИИ, которые нанимают вьетнамских квалифицированных рабочих, проводят научные исследования и технологические разработки во Вьетнаме, чтобы способствовать распространению технологий. Разработать политику, чтобы побудить отечественные предприятия вступать в совместные предприятия с предприятиями ПИИ. Создавать научно-исследовательские институты рядом с предприятиями с ПИИ.
е) Нацелиться на реализацию мероприятий по развитию рынка науки и техники, стимулированию выпуска продукции предприятий. Продолжать улучшать конкурентную среду в торговле, повышать стандарты товаров и услуг, обращающихся в стране, поддерживать широкое внедрение инструментов и методов управления интеллектуальной собственностью, оперативно выпускать новые стандарты, соответствующие новым технологиям, обновлять поддержку технических торговых барьеров (ТБТ) в целях содействия развитию науки, технологий и инноваций в производстве и торговле. Исследовать и предлагать корректировку политики государственных закупок, чтобы создать стимул для использования продуктов и услуг вьетнамского производства. Продолжать поддерживать, развивать и продвигать цифровую трансформацию системы посредников, предоставляющих услуги поиска, оценки, ценообразования, брокерских услуг, тестирования и передачи технологий. Соединять обмен технологиями с центрами применения и передачи научно-технического прогресса в местностях, чтобы создать единую и всеобъемлющую сеть для лучшей поддержки предприятий в области инноваций и технологий. Пересматривать, оценивать и совершенствовать политики в отношении импорта технологий (налоговые льготы, кредиты, поддержка и т. д.) в целях содействия передаче передовых технологий из-за рубежа.
ж) Продолжать пересматривать, корректировать и внедрять механизмы и политику, чтобы активно развивать научно-технические предприятия, высокотехнологичные предприятия и инновационные стартапы. Поощрять предприятия инвестировать в исследования и использование высокотехнологичных решений, новых технологий и цифровой трансформации отечественных предприятий вместо импорта из-за рубежа.
з) Продолжать пересматривать, корректировать и внедрять механизмы и политику для активного развития научно-технических предприятий, высокотехнологичных предприятий и инновационных начинающих предприятий. Поощрять предприятия инвестировать в исследования и использование высокотехнологичных решений и решений в сфере новых технологий, цифровой трансформации, разработанных отечественных предприятий.
и) Усиливать поддержку деятельности бизнес-ассоциаций в целях развития связей между предприятиями в области науки, техники и инноваций. Создавать сеть консультантов, чтобы напрямую консультировать предприятия по управлению технологиями и предприятиями через ассоциации.
8. Активно продвигать международное сотрудничество и интеграцию в сфере науки, технологий и инноваций
а) Укреплять международное сотрудничество в области научных исследований, разработки и применения технологий, купли-продажи, передачи научно-технической продукции, внедрения инновационных моделей и решений, защиты и развития интеллектуальной собственности, обеспечения стандартов и качества товаров. Содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий в рамках международных соглашений и договоров, подписанных Вьетнамом.
б) Активно расширять международное сотрудничество в направлении поддержки некоторых секторов науки и техники для выхода на международный уровень. Укреплять международное сотрудничество в целях изучения и передачи моделей управления передовой наукой, технологиями и инновациями, служащими повышению потенциала управленческого аппарата на всех уровнях.
в) Активно участвовать в эффективном содействии созданию международных рамок и законов в области науки, технологий и инноваций. Активно участвовать в международных исследовательских альянсах по новым вопросам, включая вакцины против COVID, изменение климата и т. д. Государство должно создавать благоприятные условия для поощрения предприятий к участию в международных исследовательских альянсах.
9. Активизировать деятельность по чествованию, распространению и повышению осведомленности о науке, технологиях и инновациях
а) Продолжать поддерживать и развивать национальные исследовательские награды для выдающихся исследователей. Создавать больше наград за инновации для предприятий с инновационной деятельностью.
б) Поощрять и поддерживать молодых людей в улучшении их понимания науки и техники, провести для них профориентацию на научное и техничечское направление. Инвестировать в некоторые телевизионные каналы, публикации и каналы социальных сетей, посвященные науке, технологиям и инновациям, особенно для детей и подростков. Расширять, улучшать качество, укреплять коммуникацию, поощрять социальные инвестиции в конкурсы в сфере науки, технологий и инноваций для детей и молодежи.
в) Продолжать способствовать распространению информации о науке, технологиях и инновациях. Разнообразить виды коммуникации на цифровых платформах и в социальных сетях. Результаты научно-технических работ, финансируемых за счет средств государственного бюджета, должны широко освещаться в средствах массовой информации. Содействовать информированию о предприятиях с доходами от производства и торговли, формируемых по результатам научно-технической деятельности, для повышения ценности бренда, престижа среди потребителей, повышения конкурентных преимуществ научно-технических предприятий и высокотехнологичных предприятий. Продвигать коммуникацию и государственную поддержку в области технических инноваций людей. Открывать в стране выставки и музеи науки, технологий и инноваций по всем темам.
Статья 2. Реализация
1. Министерство науки и технологий
а) Берет на себя ответственность и составляет планы действий по реализации Стратегии развития сектора науки и технологий; призывает соответствующие учреждения и народные комитеты провинций к реализации настоящей Стратегии, ежегодно отчитывается перед премьер-министром, организует предварительное подведение итогов реализации общенациональной Стратегии в конце 2025 года и обзор в конце 2030 года.
б) Организует разработку и реализацию пятилетних, ежегодных планов развития науки, техники и инноваций в соответствии со Стратегией и планом социально-экономического развития, национальных научно-технических программ и проектов, прикладных программ фундаментальных исследований, инновационно-ориентированных исследовательских программ, связанных с предприятиями и рынком науки и техники.
в) Предлагает структуру ассигнований государственного бюджета на науку, технологии и инновации как основу для составления годового плана бюджета.
г) Берет на себя ответственность, сотрудничает с соответствующими центральными органами при рассмотрении и внесении предложений, или просит соответствующие органы сформулировать и внести поправки для обнародования в соответствии с их компетенцией, или представляет компетентным органам для обнародования механизмов и политик, особенно механизмов междисциплинарной координации, преференциальной политики в целях поощрения развития науки, технологий и инноваций.
д) Берет на себя ответственность, сотрудничает с соответствующими центральными органами при рассмотрении и внесении предложений или поручает соответствующим ведомствам формулировать и регулировать единую и синхронную систему механизмов и политик в целях поощрения инновационной деятельности в связи с наукой и технологиями.
е) Берет на себя ответственность за разработку проекта и представление его Премьер-министру для принятия решения о создании Национального совета по науке, технологиям и инновациям в целях содействия сотрудничеству между агентствами в разработке политики в области науки, технологий и инновационной деятельности, повышая эффективность взаимодействия центральных органов власти и министерств в области развития и применения результатов науки, техники и инноваций для социально-экономического развития.
2. Министерство планирования и инвестиций
a) Выделяет ресурсы для выполнения целей и направлений Стратегии по развитию науки, техники и инноваций в рамках плана социально-экономического развития всей страны, отраслей и местностей.
б) Берет на себя ответственность, сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в привлечении иностранных предприятий и инвестиционных фондов в науку, технологии и инновационную деятельность во Вьетнаме; разрабатывает программы поддержки улучшения потенциала управления технологиями и инновациями для малых и средних предприятий.
в) Приоритетно распределяет ресурсы для инвестиций в ключевые проекты развития потенциала науки, технологий и инноваций, научно-исследовательских институтов, университетов и лабораторий международного стандарта, национальных, региональных и местных инновационных центров.
г) Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет компетентным органам для обнародования инвестиционных механизмов и политик для создания мотивации научно-технической и инновационной деятельности, применения науки, техники и технологий для социально-экономического развития.
3. Министерство финансов
a) Планирует годовой государственный бюджет на науку, технологии и инновации в соответствии с положениями закона; обеспечивает в соответствии с годовым планом содействие и повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности.
б) Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет компетентным органам для обнародования финансовых механизмов и политик для создания мотивации научно-технической и инновационной деятельности, применения науки, техники и инноваций для социально-экономического развития.
4. Министерство образования и подготовки кадров
Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в развертывании мероприятий по обучению знаниям и навыкам в области науки, технологий и инноваций, STEM и STEAM в средних школах, подготавливает и привлекает человеческих ресурсов для науки, технологий и инноваций в университетах, превращая университеты в сильные исследовательские центры.
5. Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения
Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими центральными органами в развертывании мероприятий по обучению знаниям и навыкам в области науки, технологий и инноваций в профессионально-технических училищах.
6. Министерство внутренних дел
Обнародует в соответствии со своей компетенцией, разрабатывает и представляет в компетентные органы для обнародования организационных и кадровых механизмов и политик для создания мотивации в научно-технической и инновационной деятельности.
7. Министерство информации и коммуникаций
а) Берет на себя основную ответственность и координирует с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами и ведомствами вопросы повышения эффективности средств массовой информации и новых медиа, создает благоприятные условия для граждан, предприятий и граждан в доступе к инновационным продуктам и услугам.
б) Берет на себя ответственность и сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами в разработке платформ и мер для информационных и коммуникационных технологий в целях поддержки развития науки, технологий и инноваций.
8. Министерство иностранных дел
Сотрудничает с Министерством науки и технологий и соответствующими министерствами в продвижении международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, привлечении и поощрении высококвалифицированных человеческих ресурсов, которые являются иностранцами, зарубежными вьетнамцами для участия в научной, технологической и инновационной деятельности во Вьетнаме.
9. Министры, агентства министерского уровня, правительственные учреждения, Народные комитеты провинций
а) Конкретизируют и организовывают выполнение целей, направлений и решений, определенных в национальной Стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 года в рамках 5-летней и годовой стратегии, плана развития в каждой отрасли и провинции.
б) Непосредственно организовывают выполнение стратегических целей, задач и решений в отраслях под государственным управлением центральных и местных органов власти.
в) Ежегодно представляет отчеты о реализации Стратегии в Министерство науки и технологий до 15 декабря для обобщения и представления Премьер-министру.
10. Научно-исследовательские институты, университеты, другие научно-технические учреждения, предприятия
а) Организовывают реализацию Стратегии в рамках возложенных на них функций и задач и в соответствии с действующими положениями Закона.
б) Конкретизируют цели, направления задач и решения, определенных в Национальной стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 г. в рамках своей 5-летней и годовой стратегии, плана развития.
11. Общественно-политические организации, общественно-политически-профессиональные организации, общественно-профессиональные организации, общественные и и иные организации в соответствии со функциями и задачами активно и эффективно участвуют в реализации Стратегии.
Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания
Министры, руководители ведомств министерского уровня, руководители правительстве