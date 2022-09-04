Утверждена Резолюция о профилактике и борьбе с заболеваниями

Резолюция получила единодушную поддержку со стороны всех стран, при этом 129 стран выступили в качестве соавторов.

2 сентября Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла эту Резолюцию.

В Резолюции предлагается, чтобы Председатель Генеральной ассамблеи совместно со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел заседание высокого уровня с участием Глав государств или Правительств на 77-й очередной сессии или Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2023 году.

Это вторая резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей и разработанная под председательством Вьетнама, что свидетельствует о более активном и широком участии Вьетнама в форумах ООН по глобальным вопросам. Данные резолюции представляют большой интерес для международного сообщества.