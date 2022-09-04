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НОВОСТИ

Утверждена Резолюция о профилактике и борьбе с заболеваниями

Представлена резолюция об организации заседания высокого уровня по обеспечению готовности к профилактике и борьбе с заболеваниями, внесенная основной группой, в которую входят Вьетнам, Австралия, Бангладеш, Канада, Коста-Рика, Гана, Ямайка, Новая Зеландия, Руанда, Южная Африка, Швеция и Индонезия.

Резолюция получила единодушную поддержку со стороны всех стран, при этом 129 стран выступили в качестве соавторов.

2 сентября Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) единогласно приняла эту Резолюцию.

В Резолюции предлагается, чтобы Председатель Генеральной ассамблеи совместно со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел заседание высокого уровня с участием Глав государств или Правительств на 77-й очередной сессии или Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2023 году.

Это вторая резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей и разработанная под председательством Вьетнама, что свидетельствует о более активном и широком участии Вьетнама в форумах ООН по глобальным вопросам. Данные резолюции представляют большой интерес для международного сообщества.

Нянзан Онлайн/ВИА

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