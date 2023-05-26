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Утверждена Национальная стратегия профилактики вреда от табака и борьбы с ним до 2030 года
Ожидается, что среди женщин в возрасте от 15 лет этот показатель снизится до уровня ниже 1,4%.
Стратегия также направлена на снижение уровня пассивного курения на работе до менее 30%, в ресторанах - до менее 75%, в барах и кафе - до менее 80%, а в гостиницах - до менее 60%. Предполагается, что в период 2026-2030 годов эти показатели снизятся до 25%, 65%, 70% и 50% соответственно.
В ней также определены задачи и решения для реализации, включая совершенствование механизмов, политик и законов по профилактике и борьбе с вредом табака, укрепление руководства партийных комитетов и органов власти на всех уровнях и междисциплинарной координации, связанной с этим вопросом, активизацию просвещения и распространения информации, усиление инспекции, проверки и рассмотрения нарушений, продвижение научных исследований и совершенствование системы наблюдения за профилактикой и борьбой с вредом табака.
Будут предприняты усилия по разработке дорожной карты по повышению налогов на табачные изделия, чтобы к 2030 году ставка налога достигла доли от розничной цены, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; и регулированию минимальной отпускной цены на табачные изделия; исследованию и оценке эффективности плана расчета налогов на табачные изделия по розничной цене для достижения цели снижения уровня потребления табака.
Стратегия также предлагает ввести в действие правила по предотвращению распространения электронных сигарет, нагретого табака, кальяна и других новых табачных изделий в обществе; а также продажи табака несовершеннолетним или продажи табака несовершеннолетними лицами в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.
За последние годы Вьетнам добился обнадеживающих результатов в профилактике и борьбе с вредом табака. Уровень курения среди мужчин снизился до 42,3% с 45,3% в 2015 году.
Тем не менее, Вьетнам по-прежнему остается одной из 15 стран с самым высоким уровнем курения среди взрослых мужчин, говорилось на пресс-конференции 23 мая.