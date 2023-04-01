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Утверждена инвестиционная политика для участков Ратьшой - Беннят, Гокуао - Виньтхуан проекта дороги им. Хо Ши Мина
Протяженность участка составляет около 51,82 км (включая 45,22 км через провинцию Киенжанг, 6,6 км через провинцию Баклиеу), из них участок Ратьшой – Беннят длиной 11,20 км, проходит из км 0 + 00 в уезде Чаутхань, провинция Киенжанг до км 11+200 км на территории уезда Жонгриенг, провинция Киенжанг.
Участок Гокуао - Виньтхуан протяженностью около 40,62 км, проходит из км 20 + 600 в уезде Гокуао, провинция Киенжанг до км 61+673 км на территории уезда Виньтхуан, провинция Киенжанг.
По проекту построятся 26 мостов, включая 3 больших моста через реку, а именно мост Кайлон, мост Бан-ой и мост Бенлуонг.
Проект относится к группе А, предварительный общий объем инвестиций в проект составляет около 3,9 трлн. донгов.
Место реализации проекта находится в провинциях Киенжанг и Баклиеу.
Срок реализации проекта с 2022 по 2025 годы.