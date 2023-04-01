Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Утверждена инвестиционная политика для участков Ратьшой - Беннят, Гокуао - Виньтхуан проекта дороги им. Хо Ши Мина

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подписал Решение 255/QD-TTg об утверждении инвестиционной политики инвестиционного проекта строительства дороги им. Хо Ши Мина на участках Ратьшой - Беннят, Гокуао - Виньтхуан. Инвестиционная цель Проекта направлена завершение генерального плана развития транспортной сети и генерального плана социально-экономического развития провинций Киенжанг и Баклиеу, улучшение эксплуатационный потенциал, уменьшение количество дорожно-транспортных происшествий, чтобы повысить роль дороги им. Хо Ши Мина в соединении населенных пунктов, способствовании социально-экономическому развитию, обеспечении национальной обороны и региональной безопасности, содействии успешной реализации Постановления Политбюро 13-NQ/TW от 2 апреля 2022 г..

Протяженность участка составляет около 51,82 км (включая 45,22 км через провинцию Киенжанг, 6,6 км через провинцию Баклиеу), из них участок Ратьшой – Беннят длиной 11,20 км, проходит из км 0 + 00 в уезде Чаутхань, провинция Киенжанг до км 11+200 км на территории уезда Жонгриенг, провинция Киенжанг.

Участок Гокуао - Виньтхуан протяженностью около 40,62 км, проходит из км 20 + 600 в уезде Гокуао, провинция Киенжанг до км 61+673 км на территории уезда Виньтхуан, провинция Киенжанг.

По проекту построятся 26 мостов, включая 3 больших моста через реку, а именно мост Кайлон, мост Бан-ой и мост Бенлуонг.

Проект относится к группе А, предварительный общий объем инвестиций в проект составляет около 3,9 трлн. донгов.

Место реализации проекта находится в провинциях Киенжанг и Баклиеу.

Срок реализации проекта с 2022 по 2025 годы.

ИЖВ/ВИА

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