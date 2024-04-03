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Утверждена дорожная карта для национального плана развития электроэнергетики на 2021-2030 годы
Согласно «дорожной карте», к 2030 году общая мощность тепловых электростанций, тепловых электростанций на СПГ и угольных электростанций составит 14 930 МВт, 22 400 МВт и 30 127 МВт соответственно.
Что касается возобновляемых источников энергии, то к этому году суммарные мощности морских ветряных, наземных ветряных электростанций и электростанций, работающих на биомассе, составят 6 000 МВт, 21 880 МВт и 1 088 МВт. Электроэнергия, вырабатываемая из отходов, составит 1 182 МВт, а дополнительная мощность солнечных батарей на крышах - 2 600 МВт. Общая мощность аккумуляторных батарей составит 300 МВт.
Дорожная карта предусматривает развитие 300 МВт гибких источников энергии, приоритетное развитие в районах с возможным дефицитом резервных мощностей и использование существующей электросетевой инфраструктуры.
Кроме того, прогнозируется импорт электроэнергии из Лаоса в объеме около 5 000 МВт, который может увеличиться до 8 000 МВт при благоприятных условиях и разумных ценах.
Что касается возобновляемых источников энергии, предназначенных для экспорта, то в дорожной карте центральные и южные регионы названы потенциальными областями, где экспортные объемы могут составлять от 5 000 МВт до 10 000 МВт для осуществимых проектов.
Кроме того, в "дорожной карте" определены конкретные перечни важных проектов по строительству сетей электропередачи, причем приоритет отдается инвестициям в объединенные сети с соседними странами.
Что касается программы электрификации сельских, горных и островных районов, то она включает в себя обеспечение электроэнергией 2 478 малых и средних насосных станций в дельте Меконга, а также поставку электроэнергии из национальной сети или возобновляемых источников энергии на оставшиеся острова в провинциях Куангчи, Кьенжанг и Бариа - Вунгтау.
Что касается создания промышленной и сервисной экосистемы для возобновляемых источников энергии, то дорожная карта предусматривает проведение исследований и строительство двух межрегиональных промышленных и сервисных центров для возобновляемых источников энергии к 2030 году.