Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Утверждена дорожная карта для национального плана развития электроэнергетики на 2021-2030 годы

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подписал решение об утверждении дорожной карты по реализации национального плана развития электроэнергетики на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года. Утверждение направлено на активный переход от ископаемого топлива к новым и возобновляемым источникам энергии, что позволит снизить загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов, а также реализовать обязательства по Национальным целевым взносам и цели «чистый ноль» на 2050 год.

Согласно «дорожной карте», к 2030 году общая мощность тепловых электростанций, тепловых электростанций на СПГ и угольных электростанций составит 14 930 МВт, 22 400 МВт и 30 127 МВт соответственно.

Что касается возобновляемых источников энергии, то к этому году суммарные мощности морских ветряных, наземных ветряных электростанций и электростанций, работающих на биомассе, составят 6 000 МВт, 21 880 МВт и 1 088 МВт. Электроэнергия, вырабатываемая из отходов, составит 1 182 МВт, а дополнительная мощность солнечных батарей на крышах - 2 600 МВт. Общая мощность аккумуляторных батарей составит 300 МВт.

Дорожная карта предусматривает развитие 300 МВт гибких источников энергии, приоритетное развитие в районах с возможным дефицитом резервных мощностей и использование существующей электросетевой инфраструктуры.

Кроме того, прогнозируется импорт электроэнергии из Лаоса в объеме около 5 000 МВт, который может увеличиться до 8 000 МВт при благоприятных условиях и разумных ценах.

Что касается возобновляемых источников энергии, предназначенных для экспорта, то в дорожной карте центральные и южные регионы названы потенциальными областями, где экспортные объемы могут составлять от 5 000 МВт до 10 000 МВт для осуществимых проектов.

Кроме того, в "дорожной карте" определены конкретные перечни важных проектов по строительству сетей электропередачи, причем приоритет отдается инвестициям в объединенные сети с соседними странами.

Что касается программы электрификации сельских, горных и островных районов, то она включает в себя обеспечение электроэнергией 2 478 малых и средних насосных станций в дельте Меконга, а также поставку электроэнергии из национальной сети или возобновляемых источников энергии на оставшиеся острова в провинциях Куангчи, Кьенжанг и Бариа - Вунгтау.

Что касается создания промышленной и сервисной экосистемы для возобновляемых источников энергии, то дорожная карта предусматривает проведение исследований и строительство двух межрегиональных промышленных и сервисных центров для возобновляемых источников энергии к 2030 году.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top