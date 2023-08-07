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Устранение трудностей и создание предприятиям движущей силы
Помимо сокращения числа условий ведения бизнеса, ряд министерств и отраслевых ведомств продолжают издавать и применять новые и строгие условия ведения бизнеса. «Если мы не исправим эту ситуацию в ближайшее время, результаты реформ будут низкими и снизится доверие предприятий», — подчеркнул заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуи Донг.
Правительство определило улучшение бизнес-среды и повышение национальной конкурентоспособности в качестве одного из ключевых направлений экономической политики. Об этом ясно свидетельствует постоянное издание Постановлений об основных задачах и решениях по улучшению бизнес-среды и повышению национальной конкурентоспособности таких, как Постановление 19/NQ- CP и Постановление № 02/NQ-CP. Соответственно, министерства, отрасли и местныевласти должны создать благоприятную бизнес-среду для предприятий.
Согласно последним предварительным результатам обзора Центрального института экономических исследований (CIEM), качество условий ведения бизнеса в некоторых сферах улучшилось. В частности, условия ведения бизнеса в некоторых сферах систематически и чётко разработаны; число сложных условий значительно уменьшилось по сравнению с периодом до 2017 года; упрощены условия ведения бизнеса с точки зрения персонала и помещений...
Однако, по словам Нгуен Минь Тхао, руководителя Отдела исследований деловой среды и конкурентоспособности при CIEM, в настоящее время предприятия сталкиваются с многочисленными трудностями в ведении бизнеса. В процессе регистрации бизнеса инвесторы должны многократно проводить процедуру корректировки лицензий. Если налоговые процедуры являются препяствием для многих предприятий, то специализированная проверка импортных товаров, правила пожарной безопасности, правила торговли бензином и нефтью, экологическое разрешение, транспортный бизнес, безопасность и порядок - вызывают трудности у предприятий.
Для создания предприятиям движущей силы по мнению многих экспертов, необходимо помогать им повысить конкурентоспособность, использовать возможности экономического роста и привлекать инвестиции. Министерство планирования и инвестиций старается быстро доработать проект Поставновления об улучшении бизнес-среды и национальной конкурентоспособности для представления Правительству в сентябре. Сообщая об этом представителям предприятий, заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуи Донг добавил, что это ведомство предложит создать Рабочую группу, которая будет сопровождаться министерствами и отраслями для эффективной реализации данного Постановления.