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Устранение трудностей и развитие индустрии компьютерных игр во Вьетнаме
Директор Национального инновационного центра (NIC) Ву Куок Зюй заявил, что индустрия компьютерных игр является одной из 8 ключевых областей, которые помогут Вьетнаму добиться прорывных достижений, способствуя делу инноваций.
В Юго-Восточной Азии доходы индустрии компьютерных игр выросли с 2,4 млрд долларов США в 2019 году до более чем 5,3 млрд долларов США в 2023 году. Во Вьетнаме за последние 10 лет индустрия компьютерных игр также развивалась быстрыми темпами. Её доход превысил 500 миллионов долларов США, благодаря чему Вьетнам занял 5-е место в Юго-Восточной Азии по объему дохода индустрии компьютерных игр. В настоящее время более половины населения Вьетнама имеет доступ к компьютерным развлечениям. Фактически, индустрия компьютерных игр помогла Вьетнаму создать множество рабочих мест в области программирования, дизайна и графики.
В регионе Юго-Восточной Азии Вьетнам в настоящее время занимает второе место по количеству загрузок игр с годовым темпом роста около 10%. Ежегодный уровень трат игроков достигает 50%. В мировом масштабе вьетнамский рынок компьютерных игр всегда входит в топ-10 высоких рейтингов по трафику загрузок и в топ-30 по доходам от компьютерных игр. Менеджер по развитию сообщества стартапов и разработчиков Microsoft во Вьетнаме Дао Вьет Ань оценил Вьетнам как центр компьютерных игр в Юго-Восточной Азии.
В настоящее время во Вьетнаме работает большое количество квалифицированных программистов, которые создают игры и поставляют их двум крупнейшим магазинам приложений - Google и Apple. Согласно заявлению Apple, около 180 000 вьетнамцев работают в сфере приложений, большая часть которых, в основном, в области компьютерных игр.
Директор по изданию онлайн-игр VNGGames акционерного общества VNG Ла Суан Тханг отметил, что индустрия компьютерных игр нуждается в официальном признании, поскольку это важная опора цифровой экономики.