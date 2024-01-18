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Устранение препятствий для развития городских железных дорог в Ханое и городе Хо Ши Мин
Чтобы устранить препятствия на пути этих усилий, он предложил соответствующим ведомствам разработать новые, специальные правовые рамки для двух городов, которые должны быть реализованы с помощью специальных механизмов.
Данг Хи Донг предложил Национальному собранию разрешить им определять проекты городских железных дорог, связанных с транзитно-ориентированным проектированием территорий, прилегающих к станциям, как государственные инвестиционные проекты; выпускать местные и проектные облигации или применять другие законные формы привлечения капитала; выделить 1 миллиард долларов США, из которых половина поступит из местной казны, а остальная часть из центрального бюджета, для реализации пилотных проектов в рамках механизма контролируемого тестирования (sandbox).
Кроме того, двум городам следует разрешить управлять подрядчиками по контрактам Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в полном объеме, чтобы облегчить юридические риски для государственных органов управления и инвесторов и ускорить продвижение проекта; а также выбрать и выпустить рамки стандартов и общих технических правил, применимых к проектам городских железных дорог, на основе наиболее популярных стандартов и правил в мире, продолжил он.
По словам Данг Хи Донга, с таким механизмом двум городам потребуется всего около 10 лет, чтобы усовершенствовать свои системы городских железных дорог.
Санаки Шигеюки, координатор транспортной программы Всемирного банка во Вьетнаме, подчеркнул, что настало время начать развитие городских железных дорог TOD во Вьетнаме.
Банк рекомендовал Вьетнаму издать постановления или решения о создании институтов, определив TOD в качестве основного направления политики, и разработать законы, указы и циркуляры об инструментах, способствующих реализации TOD и использованию добавленной стоимости земли.