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Устранение недостатков для поддержки бизнес-круга

На форуме многие делегаты поделились мнением, что вьетнамский бизнес никогда не испытывал таких трудностей, как в настоящее время. Они призывают к необходимости синхронно применять политические меры для устранения недостатков и поддержки бизнес-кругов. На Социально-экономическом форуме Вьетнама 2023 года были проведены 3 дискуссионные сессии по темам «Укрепление внутренней силы, устранение недостатков и поддержка бизнес-кругов в преодолении трудностей», «Повышение производительности труда, социальное обеспечение в новых условиях», «Укрепление внутренней силы, создание движущей силы для экономического роста и устойчивого развития».

На форуме многие делегаты поделились мнением, что вьетнамский бизнес никогда не испытывал таких трудностей, как в настоящее время. Они призывают к необходимости синхронно применять политические меры для устранения недостатков и поддержки бизнес-кругов.

Вьетнам добился беспрецедентного экономического роста за последнее десятилетие, но, по сравнению со странами АСЕАН, все еще существует разрыв, его уровень более низкий, чем в некоторых стран региона. Джонатан Пинкус, главный экономист Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме, указал, что это связано с проблемой невысокой эффективности производительности труда.

По словам Джонатана Пинкуса, стоимость исследований и разработок плана развития во Вьетнаме довольно низкая, всего 1/3 от стоимости в Китае и половина от стоимости в Таиланде и Малайзии, что вызывает беспокойство. Затраты на исследования являются одним из важных показателей, оценивающих возможность повышения производительности за счет технологических инноваций.

Эксперт ПРООН рекомендует правительству Вьетнама инвестировать значительные средства в исследования, а также в развитие высококачественных человеческих ресурсов на долгосрочную перспективу.

Вьетнам в настоящее время является одной из ведущих стран мира по количеству студентов, обучающихся в США и Европе. По мнению Джонатана Пинкуса, это источник высококвалифицированной рабочей силы, владеющей технологиями, перспективами стать ведущими учёными, и их необходимо привлекать в отечественные НИИ и университеты.

Выступая на форуме, генеральный исполнительный директор Pan-Pacific Group Ле Хонг Туи Тьен проинформировала, что с 2021 по 2022 гг. вьетнамский бизнес столкнулся с такими трудностями, как разрывы цепочек поставок, высокая инфляция и высокие цены бензина и увеличение расходов логистики. В 2023 году рост мировой торговли снизится, бизнес перейдет в пассивное положение из-за массовых отмен заказов. Поэтому бизнес-кругу нужны новые механизмы и политические поддержки для укрепления внутренних ресурсов и преодоления трудностей.

По ее словам, многие предприятия по-прежнему испытывают проблемы с доступом к капиталу. Несмотря на то, что процентные ставки были снижены в четыре раза, они по-прежнему высоки, поэтому необходимо обеспечить конкретную процентную поддержку по кредитам для каждой группы бизнеса. Она предложила устранить барьеры для бизнеса, пересмотреть нереалистичные правила, а также изучить план создания финансового центра для поддержки бизнеса.

ВИА/ИЖВ

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