НОВОСТИ
Устранение недостатков для поддержки бизнес-круга
На форуме многие делегаты поделились мнением, что вьетнамский бизнес никогда не испытывал таких трудностей, как в настоящее время. Они призывают к необходимости синхронно применять политические меры для устранения недостатков и поддержки бизнес-кругов.
Вьетнам добился беспрецедентного экономического роста за последнее десятилетие, но, по сравнению со странами АСЕАН, все еще существует разрыв, его уровень более низкий, чем в некоторых стран региона. Джонатан Пинкус, главный экономист Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме, указал, что это связано с проблемой невысокой эффективности производительности труда.
По словам Джонатана Пинкуса, стоимость исследований и разработок плана развития во Вьетнаме довольно низкая, всего 1/3 от стоимости в Китае и половина от стоимости в Таиланде и Малайзии, что вызывает беспокойство. Затраты на исследования являются одним из важных показателей, оценивающих возможность повышения производительности за счет технологических инноваций.
Эксперт ПРООН рекомендует правительству Вьетнама инвестировать значительные средства в исследования, а также в развитие высококачественных человеческих ресурсов на долгосрочную перспективу.
Вьетнам в настоящее время является одной из ведущих стран мира по количеству студентов, обучающихся в США и Европе. По мнению Джонатана Пинкуса, это источник высококвалифицированной рабочей силы, владеющей технологиями, перспективами стать ведущими учёными, и их необходимо привлекать в отечественные НИИ и университеты.
Выступая на форуме, генеральный исполнительный директор Pan-Pacific Group Ле Хонг Туи Тьен проинформировала, что с 2021 по 2022 гг. вьетнамский бизнес столкнулся с такими трудностями, как разрывы цепочек поставок, высокая инфляция и высокие цены бензина и увеличение расходов логистики. В 2023 году рост мировой торговли снизится, бизнес перейдет в пассивное положение из-за массовых отмен заказов. Поэтому бизнес-кругу нужны новые механизмы и политические поддержки для укрепления внутренних ресурсов и преодоления трудностей.
По ее словам, многие предприятия по-прежнему испытывают проблемы с доступом к капиталу. Несмотря на то, что процентные ставки были снижены в четыре раза, они по-прежнему высоки, поэтому необходимо обеспечить конкретную процентную поддержку по кредитам для каждой группы бизнеса. Она предложила устранить барьеры для бизнеса, пересмотреть нереалистичные правила, а также изучить план создания финансового центра для поддержки бизнеса.