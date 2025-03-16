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Устойчивый лесной экотуризм способствует экономическому росту и сохранению окружающей среды
Популярные виды деятельности в рамках экотуризма включают альпинизм, пешие походы, каякинг, посещение пещер и кемпинг. Благодаря этим активностям туристы не только погружаются в первозданную природу, но и получают знания о защите лесов, что способствует повышению экологической осведомленности.
Национальный парк Бабе (провинция Баккан) с его живописным озером Бабе, водопадом Дауданг, прудом Тьен и пещерой Пуонг ежегодно привлекает тысячи туристов. Аналогично, национальные парки Бави и Пумат (провинция Нгеан) постепенно становятся важными центрами экотуризма благодаря своему богатому биоразнообразию и широкому спектру туристических мероприятий.
В провинции Тханьхоа природный заповедник Пулуонг ставит целью привлечь 27 000 посетителей в год к 2030 году, при этом 35% из них должны составлять иностранные туристы.
Национальный парк Кукфыонг также укрепляет свою позицию благодаря разнообразию экосистем и интересу как местных, так и зарубежных туристов.
Содействие устойчивому развитию туризма
Потенциал лесного экотуризма для поддержки экономического роста при сохранении природных ресурсов огромен. Одна из таких инициатив, «Паспорт национального парка», направлена на дальнейшее развитие экотуризма путем поощрения посетителей к изучению разнообразных ценностей лесных экосистем. Эта программа направлена на создание устойчивых финансовых моделей для национальных парков и заповедников, а также на повышение осведомленности о сохранении природы.
На первом этапе Министерство сельского хозяйства и окружающей среды введет «Паспорт национального парка» в 34 национальных парках, в которых уже ведется туристическая деятельность. Эта инициатива, доступная как в бумажном, так и в цифровом формате, направлена на увеличение числа посетителей, повышение уровня экотуризма и улучшение инфраструктуры этих охраняемых территорий.
Несмотря на то, что правительство проводит благоприятную политику и реализует инициативы по поддержке экотуризма, инвестиции в этот сектор остаются на относительно низком уровне. Координация между местными властями и бизнесом часто фрагментарна, и многие регионы развивают туризм несогласованно. Чтобы полностью раскрыть потенциал экотуризма, необходимо усилить сотрудничество между властями, местными сообществами и бизнесом. Это поможет обеспечить устойчивое и экологически ответственное развитие сектора.
29 февраля 2024 года премьер-министр утвердил комплексный план по максимизации многоцелевой ценности лесных экосистем Вьетнама к 2030 году с перспективой до 2050 года. Эта стратегия направлена на увеличение доходов от экотуризма, общинного туризма и устойчивого отдыха на 50% к 2030 году и удвоение их к 2050 году. Это долгосрочное видение свидетельствует о четком стремлении сделать лесной экотуризм основной частью туристической индустрии Вьетнама, приносящей пользу как экономике, так и окружающей среде.