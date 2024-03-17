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Устойчивые цепочки поставок помогут укрепить позиции вьетнамских товаров
По его словам, онлайновые покупки продолжают активно развиваться на вьетнамском рынке розничной торговли, отмечая, что для удовлетворения спроса продавцы активизировали продажи с помощью прямых трансляций - метод, который, как ожидается, будет бурно развиваться в будущем.
Департамент промышленности и торговли Хошимина сообщил, что с темпами роста доходов от электронной коммерции в 37 % этот город является крупнейшим и самым быстрорастущим рынком электронной коммерции во Вьетнаме.
В 2023 году в городе Хошимин будет зафиксирован самый большой объем продаж электронной коммерции - 6,2 миллиарда долларов США, что составляет 29 % от общего объема продаж по всей стране. При этом продажи, рассчитанные в зависимости от местоположения магазинов, достигли 4,7 миллиарда долларов США и составили 23 % от общего объема, свидетельствуют статистические данные.
Доходы от электронной коммерции выросли, но количество онлайн-продавцов сократилось на 18,52 %, что свидетельствует о том, что рынок электронной коммерции становится более избирательным и становится свидетелем более жесткой конкуренции, поскольку потребители отдают предпочтение надежным продавцам. Поэтому тем, у кого нет соответствующих стратегий, будет сложно выжить на рынке, считают в департаменте.
Чан Ким Йен, председатель комитета Отечественного фронта Вьетнама города Хошимин и заместитель главы местного руководящего комитета кампании "Вьетнамцы отдают предпочтение вьетнамским товарам", сказал, что одной из основных мер, которую продвигает руководящий комитет, является развитие устойчивых цепочек поставок вьетнамских товаров, которые должны быть действительно современными, прозрачными, безопасными и эффективными.
Она отметила, что предприятия, участвующие в этих цепочках поставок, должны поддерживать дух прозрачности, ответственности, честного производства и честной дистрибуции.
Формирование таких цепочек поставок для вьетнамских товаров станет предпосылкой для создания правильных производственных ориентиров и повышения качества товаров, чтобы продукция, произведенная во Вьетнаме, могла конкурировать с импортом и выходить на требовательные зарубежные рынки.