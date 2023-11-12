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Устойчивость экономики Вьетнама перед лицом международной геополитической нестабильности
Геополитические конфликты явно оказали серьезное воздействие на цены на сырьевые товары. Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС заставляет людей и предприятия во всем мире с осторожностью относиться к расходам и инвестициям. Вдобавок к этому цены на нефть и золото на рынке постоянно растут. Мировая цена на нефть в настоящее время держится выше 90 долл. США за баррель, а цена на золото превысила порог в 1900 долл. США за унцию.
Аналогичным образом, на вьетнамском рынке цены на бензин и золото в некоторой степени «подросли».
Экономика Вьетнама демонстрирует сильную устойчивость, но все еще нуждается в подготовке для сохранения темпов роста.
Экономист, специализирующийся на финансовом и банковском деле, Нгуен Чи Хьеу сказал, что первое и наиболее очевидное влияние международной геополитической нестабильности придётся на цены на сырьевые товары. Вьетнам – страна-экспортер нефти. Вьетнам продает сырую нефть и импортирует переработанную нефть для использования. Когда мировые цены на нефть вырастут, это, безусловно, отразится на ценах на импортные товары.
Еще одним фактором, требующим внимания, является то, что эскалация конфликтов приводит к росту цен на золото и доллары США. Рост валютных курсов приводит к тому, что национальная валюта Вьетнама обесценивается в условиях, когда риск инфляции остается высоким. Это создает дополнительные трудности для Госбанка, прилагающего усилия по контролю над инфляцией и стабилизацией обменных курсов.
В интервью корреспонденту журнала Vietnam Financial Times заместитель директора Института экономических и политических исследований (ВЕПР), Нгуен Куок Вьет заявил, что экономика Вьетнама также может пострадать с точки зрения инвестиций.
Региональный директор Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме Шантану Чакраборти заявил, что внутреннее потребление, экспорт и государственные инвестиции станут основными драйверами роста экономики в 2024 году.
По его словам, сохранение динамики государственных инвестиций играет важную роль, поскольку это может восстановить экономическую активность, создать рабочие места и увеличить доходы, тем самым стимулируя внутреннее потребление. Некоторые расчеты показывают, что запланировано около 30 миллиардов долларов государственных инвестиций, поэтому Вьетнаму необходимо активизировать усилия по стимулированию расходования этих средств.
Это также подчеркнул Всемирный банк (ВБ) в своем последнем отчете. Соответственно, ВБ отметил, что продолжение усилий по осуществлению государственных инвестиций может поддержать совокупный спрос и экономический рост в краткосрочной перспективе.
Эксперт МВФ Пауло Медас заявил, что для содействия росту в среднесрочной перспективе Вьетнаму необходимы бизнес-среда, реформы и хорошая инфраструктура. Одной из больших задач, стоящих перед Вьетнамом, является повышение качества экспортируемых товаров, особенно высокотехнологичной продукции. Пауло Медас подчеркнул необходимость укрепления отношений с США и важность привлечения Вьетнамом большего объема прямых иностранных инвестиций от американских высокотехнологичных компаний.