Устойчивое управление ресурсами торфяников в национальном парке У Минь Ха

По данным властей провинции Камау, лесные экосистемы на торфяниках в национальном парке У Минь Ха способны регулировать климат, накапливать углерод, обеспечивать водой и смягчать негативные последствия изменения климата. Принимая во внимание вышеуказанную важность, провинция Камау в ближайшее время продолжит устойчиво укреплять управление ресурсами торфяников.

Провинция активно координирует свои действия с Департаментом защиты лесов Вьетнама для запуска проекта по устойчивому управлению экосистемами торфяников в национальном парке У Минь Ха (сокращенно SUPA Project). Проект инвестируется Департаментом защиты лесов Вьетнама и финансируется GIZ Indonesia с безвозвратным капиталом в размере 847.000 долл. США. Срок реализации проекта SUPA – с 2021 по 2023 годы.

Проект SUPA, реализуемый в Национальном парке У Минь Ха, направлен на повышение эффективности управления и сохранение экосистемы торфяников на территории У Мин Ха в направлении адаптации к изменению климата для устойчивого развития в будущем. В то же время проект полностью соответствует обязательствам Вьетнама по борьбе с дымовым загрязнением и способствует сохранению и устойчивому управлению экосистемами торфяников.

Важной задачей проекта является усиление защиты и восстановление лесных экосистем на деградированных торфяниках в национальном парке У Минь Ха; поддержка развития средств к существованию, повышение осведомленности заинтересованных сторон о ценности, роли и функциях торфяников и экосистем торфяников в устойчивом развитии и реагировании на изменение климата.

По данным Департамента охраны лесов Вьетнама, прямым бенефициаром проекта является национальный парк У Минь Ха. Кроме того, сообщество, проживающее в буферной зоне парка, также получит пользу от мероприятий, поддерживающих развитие средств к существованию, модели управления водными ресурсами для адаптации к изменению климата. Поэтому Департамент защиты лесов Вьетнама и спонсор проекта SUPA ожидают, что агентства, подразделения и местные органы будут тесно, синхронно и гибко координировать свои действия для повышения эффективности проекта. В национальном парке У Минь Ха местные власти сосредоточены на продвижении пропаганды и мобилизации людей в лесной зоне У Минь Ха для активного участия в предотвращении лесных пожаров и борьбе с ними, особенно в защите и сохранении природных ресурсов торфяных земель в У Минь Ха.