Устойчивое управление добычей песка, смягчение последствий изменения климата в дельте реки Меконг

5 октября в городе Кантхо Южный институт ирригационных наук при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Всемирный фонд дикой природы провели рабочее совещание с Народным комитетом города Кантхо, на котором обсуждался проект содействия устойчивому управлению добычей песка в дельте реки Меконг.

Заместитель директора Южного института ирригационных наук, кандидат наук, доцент Нгуен Нгиа Хунг отметил, что речной песок является очень необходимым ресурсом для социально-экономического развития страны. В частности, в дельте реки Меконг большой объем речного песка добывают и используют преимущественно для производства строительных материалов и выравнивания поверхности грунта. Однако в настоящее время добыча песка сталкивается с такими вызовами, как уменьшение годового объема песка из-за строительства плотин в верховьях реки; изменение климата; чрезмерная добыча песка, приводящая к экологическому дисбалансу; обрушение берегов реки, эрозия почвы, бесконтрольное отложение осадков в низовьях реки...

Проект содействия устойчивому управлению добычей песка в дельте реки Меконг осуществляется с июля 2019 года по июнь 2023 года, способствуя выполнению важных экологических функций и снижению социально-экономических рисков из-за климатических изменений в дельте реки Меконг.

В докладе Всемирного фонда дикой природы говорится, что в настоящее время объем песка, высыпаемого в дельту реки Меконг, составляет 6,18–7 млн. тонн в год, а в море – примерно 6,5 млн. тонн в год. В то же время объем добычи речного песка в этом регионе составляет 28–40 млн. тонн в год. Это значит, что ежегодно дельта реки Меконг испытывает дефицит песка в размере 27,5-40 млн. тонн.

Во Всемирном фонде дикой природы отметили, что проект содействия устойчивому управлению добычей песка в дельте реки Меконг будет способствовать участию главных субъектов строительной деятельности Вьетнама в нем и диалогу между ними. Этот проект предоставляет информацию о рисках, связанных с добычей песка и гравия, а также о возможностях для поиска устойчивых источников стройматериалов, альтернативных природному песку и гравию в городе Кантхо в частности и в Дельте реки Меконга в целом.